Максим Шевченко: "Что было бы, проживи Сталин еще 10 лет"

5 Март 22:33 2018-03-06T01:15:21+03:00

Максим Шевченко: "Думаю, проживи Сталин еще какое-то время: гораздо раньше полетел бы Гагарин в космос, гораздо раньше была бы модернизирована армия. А сталинские дома, которые до сих пор считаются лучшими, стали бы главным жилищем советского народа". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В канун 65-й годовщины смерти Иосифа Сталина публицист Максим Шевченко и экономист Никита Исаев в эфире Радио «КП» поспорили: мог ли СССР существовать без «отца народов», и какой была бы страна, если товарищ Джугашвили протянул лишние годы власти

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ВЕЛИЧАЙШИЙ - НЕ ЗНАЧИТ ХОРОШИЙ

- В России рубятся вокруг двух правителей – Николай Второй и Сталин. Почему народ «тоскует" именно по ним?

Шевченко: По Николаю Второму никто не тоскует, кроме Поклонской. А Сталин создатель Советского Союза. Он победитель в войне, 1945 год – это главное историческое достижение нашего народа. Сталин, возможно, величайший правитель в истории России. Но наша проблема в том, что мы привносим в это моральную коннотацию. Величайший – значит, хороший. Вот Чингисхан – это величайший правитель в истории Евразии. Но хорошим назвать Чингисхана может только сумасшедший. Пройдитесь по народам Средней Азии – казахи, узбеки, кыргызы, татары. Чингисхан – это фигура номер один в их исторической памяти. Хотя всем этим народам Чингисхан пустил кровь.

Исаев: Дело не в Сталине. Русским людям нужна сильная рука. Не придуманная телевизором, а настоящая, как у Иосифа Виссарионовича. Россияне видят чиновников-хапуг, «улетевшие в космос» тарифы на ЖКХ. Русский человек наивно думает, что покойник Джугашвили эти проблемы способен решить.

- В Колонный зал, где был выставлен гроб с телом, люди шли, не переставая, три дня и три ночи - в марте 1953 года. По воспоминаниям очевидцев, в давки были даже погибшие. Как думаете, их сгоняли насильно?

Шевченко: Совершенно не насильно. Моя мама рассказывала: ей был 21 год, она шла со своими подругами в Колонный зал. Они рыдали. И, говорит, их спас от давки на Трубной милиционер, который сказал: «Идите отсюда». Вот они не пошли. Там в давке погибли люди. Советские граждане в 1953 году – они, как Големы, которых создали заново. Мой дед, когда родился, был никем. Мои предки были крепостные, которых ждала смерть от тифа или дизентерии. Царское правительство их, белорусов, погнало на Восток, чтобы они немцев не кормили. Сжигали их деревни не немцы, а царские войска. Мы не можем себе представить, как это поколение воспринимало мир, и как оно видело того вождя, который дал единственное мгновение ослепительного понимания, что ты не мусор, а человек.

Иосиф Джугашвили (Сталин) умер 5 марта 1953 года. Фотохроника ТАСС

- Перед эфиром мы позвонили историку Николаю Сванидзе и спросили, а каким бы был Советский Союз, если бы не было Сталина.

Сванидзе: Сталин был неизбежен. Последствия революции октябрьской должны были привести к власти диктатора: Ленина, Троцкого – неважно. Сталин был человек не вполне адекватный, с очевидными садистическими наклонностями, с манией преследования, что, конечно, делало его диктатуру особенно опасной для общества.

Шевченко: Чушь. На самом деле сталинское руководство было вполне коллегиальным. Сталин все решения обязательно согласовал с членами Политбюро, которые обращались к нему на ты, потому что знали его с юных лет: Молотов, Ворошилов, Булганин. Он мог принять решение, даже которое ему самому не нравится. Так было с Жуковым, например, Сталин не был диктором – что хочу, то ворочу. Поймите, Ленин, Троцкий, Сталин были выразителями эпохи, а не формировали ее.

ХРУЩЕВ СПИСЫВАЛ СВОИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ НА ПОКОЙНИКА

- В 1956 году, на ХХ съезде КПСС Никита Хрущев разоблачил культ личности «вождя народов». Почему все это делали с таким громом и шумом? Могли же в тишине пересмотреть дела репрессированных.

Шевченко: Вы заблуждаетесь. Делали это тихо. Полный текст доклада был закрыт. Даже не все члены партии его получили. Хрущев решал собственные задачи. Его главным мотивом был не Сталин. Он хотел устранить от власти сталинскую элиту – Кагановича, Маленкова, Молотова и остальных. Он стремился к единоличному правлению. Хрущев сам нес прямую ответственность за массовые расправы 30-х годов, за Голодомор. И чтобы себя показать чистым и хорошим, все валил на мертвого Сталина.

Выступление Хрущева на заседании ХХ съезда КПСС, 1956 год. Фото Василия Егорова (Фотохроника ТАСС)

- Мы обратились к Николаю Сванидзе. Что было, если бы Сталин прожил еще 5-10 лет?

Сванидзе: Думаю, что эти десять лет были бы самыми страшными годами вообще во всей российской истории. Он бы перемалывал своих ближайших соратников. Возможно, под ударом оказался Молотов. Кроме того он собирался устроить показательную депортацию евреев по мотивам вот этой борьбы с космополитами и «Дела врачей». Он планировал выселять евреев, а по дороге устроить как бы нападение на них возмущенного народа. Так, чтобы не более половины доехало до места назначения.

Шевченко: Бред анекдотический. Нет в истории таких форм, как сослагательное наклонение. Это комиксы исторические, пугалки. Проблема для Сталина была уже не внутри страны, а вовне. Он умер на фоне Корейской войны. На фоне того, что американцы и Запад имели огромное военное превосходство над Советским Союзом. Американские самолеты В-29 могли летать над всей территорией СССР. Если на Хиросиму и Нагасаки они, не задумываясь, сбросили атомные бомбы, вы что думаете, судьба Ленинграда, Екатеринбурга, Киева была другой бы, что ли?

Думаю, проживи Сталин еще какое-то время: гораздо раньше полетел бы Гагарин в космос, гораздо раньше была бы модернизирована армия. Не было бы «хрущевок» с этими полуторками. А сталинские дома, которые до сих пор считаются лучшими, стали бы главным жилищем советского народа.

«ОТЕЦ НАРОДОВ» СРЕЗАЛ БЫ ГОЛОВЫ ПАРТИЙНЫМ МАЖОРАМ

- А почему тогда погибли все сталинские проекты? Почему это не продолжили все делать? Налепили вот хрущевок.

Шевченко: Это стало делаться не для народа. Почему партийная элита так боялась Сталина? Потому что Сталин этой партийной элите постоянно головы резал.

Со смертью Сталина советская верхушка отморозилась – больше бояться некого. Их дети стали «золотой молодежью». Вот сын Сталина погиб в плену. Сын Хрущева был сбит на войне. Старший сын Микояна погиб под Сталинградом. В 60-е годы совсем другое началось. Если ты сын члена Политбюро, то тебе сам черт не брат. И вот все это пришло к Гале Брежневой - гулянки с цыганами, с актерами, с бандитами, фарцовщиками. Если бы Сталин еще прожил, он бы им, конечно бы, срезал головы.

Исаев: Вообще-то именно «хрущевки» решили жилищный вопрос. Сталинки комфортнее, но их не успели бы построить. Джугашвили уничтожал деревни, у людей отбирали паспорта, загоняя их в колхозы. Хрущев это продолжил. После войны дороги и дома строили узники лагерей. А найденная нефть в Восточной Сибири спасла Советский Союз. Вот вам и советская экономика.

Шевченко: Сталин со всеми его преступлениями и ошибками был человеком, который работал в интересах создания не зависящей от мира уникальной нации. Вот советская нация – это была евразийским аналогом американской нации. Сталин сказал: Ленин соединил в себе русский размах и американскую деловитость. Американская деловитость для Сталина была позитивным качеством. Он не ненавидел Америку, он хотел брать оттуда все самое лучшее. Сталин создавал это ощущение общности в народе. Мы вообще имели хоть какое-то значение в истории мира. До революции мы жили как «африканцы», до которых никому нет дела. Нас продавали правящие элиты. Эти Романовы, Трубецкие. А мы сегодня опять хотим быть свободными людьми. Мы хотим, чтобы нами руководил военный вождь.

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