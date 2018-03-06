2018-03-06T13:05:05+03:00
Звезды

После рождения сына Ингеборга Дапкунайте оформила развод

Сама актриса никак не комментирует эту новость
Ольга АНТОНОВА
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Что стало причиной расставания Дапкунайте и Ямпольского, неизвестноЧто стало причиной расставания Дапкунайте и Ямпольского, неизвестноФото: Евгения ГУСЕВА
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Вечером 5 марта российские СМИ написали о том, что звезда театра и кино Ингеборга Дапкунайте решила расторгнуть брак с бизнесменом Дмитрием Ямпольским. Согласно данным журналистов, звезда фильмов "Интердевочка" и "Утомленные солнцем" подала на развод еще в прошлом году.

По информации, размещенной на сайте 104-го участка мирового суда района Сокольники, обращение звезды было удовлетворено в феврале.

Что стало причиной расставания Дапкунайте и Ямпольского, неизвестно. Сама актриса редко комментирует свою личную жизнь, и уж тем более никак не стала распространяться о своем разводе. Но надо отметить, что звезда давно не появлялась с супругом на светских мероприятиях, нет совместных фотографий с Ямпольским и в аккаунте актрисы.

Напомним, свадьба Дапкунайте и Ямпольского состоялась в 2013-м. Желанию пары узаконить отношения не помешала и разница в возрасте — Дмитрий младше артистки на десять лет. Влюбленные поженились в Великобритании, и на само торжество были приглашены только самые близкие люди. О том, что Дапкунайте снова вышла замуж пресса узнала полгода спустя. С опозданием стало известно и о том, что Дапкунайте родила сына. Несмотря на то, что актриса - активный пользователь соцсетей, лицо ребенка она старалась долгое время не показывать. Впервые Алекса поклонники актрисы смогли увидеть недавно, когда Первый канал показал фильм о Дапкунайте, приуроченный к ее дню рождения.

Напомним, Дапкуйнайте была замужем три раза. Первый супруг - однокурсник по литовской консерватории Арунас Сакалаускас, с ним звезда театра Наций прожила больше трех лет, второй супруг - британский театральный режиссёр Саймон Стоукс, этот брак продлился девять лет, и третий супруг – Дмитрий Ямпольский.

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Надо отметить, что личная жизнь актрисы всегда была скрыта. Сама Дапкунайте не любит распространяться о ней, но ради картины все же сделала исключение и показала своего сына Алекса. Дапкунайте со знаменитой улыбкой подозвала мальчика к себе, взяла его на руки и ушла со сцены – так заканчивается фильм о ней. Сына Игнеборге родила от ресторатора и адвоката Дмитрия Ямпольского. Свадьбу они сыграли тайно, в Великобритании пять лет назад. (подробности)

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