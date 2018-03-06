2018-03-06T17:46:45+03:00
Недвижимость

Как доказать, что управляющая компания халтурит?

Разбираемся в очередных законодательных новшествах
Елена МАКСИМОВА
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В январе вступили в силу новые поправки в Жилищный кодекс.В январе вступили в силу новые поправки в Жилищный кодекс.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В декабре-январе вступили в силу поправки в Жилищный кодекс и ряд отраслевых нормативных актов, которые регулируют процесс управления многоквартирным домом. Что изменилось для граждан?

На вопросы отвечает Светлана Разворотнева, исполнительный директор некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль.

1) Как теперь можно доказать, что управляющая компания работы провела некачественно? Ведь мы ей за это деньги платим...

-Порядок признания того, что обслуживающая организация выполнила свои условия по договору, прописан в Жилищном кодексе, а так же в Постановлении Правительства № 491. Если вас не устраивает качество оказанной услуги, нужно составить акт о некачественном выполнении работ и подписать его в обслуживающей организации и в Госжилинспекции. Кроме заявителя –собственника, его должны подписать минимум два совершеннолетних незаинтересованных лица. Это будет вашим свидетельством. Если таких документов в течение года нет, то УК может претендовать на прибыль.

Если УК не будет должным образом выполнять условия договора, то собственники могут принять решение о смене данной УК. Если же у УК окажутся не выполненными два предписания ГЖИ, то дом может быть исключен из реестра лицензий, что для управляющей компании означает потерю возможности управлять вашим многоквартирным домом.

2) Почему в реестре собственников, который УК выдает инициатору проведения собрания в многоквартирном доме, нет информации о правоустанавливающих документах на собственность жилого помещения (квартиры)? Ведь мы знаем своих соседей, но не знаем, кто из них является собственником квартиры, а, следовательно, имеет право голосовать на собрании...

-Действительно, для проведения собрания и определения, есть ли кворум, необходимо знать не просто кто проживает в соседних квартирах, а кто является их собственниками. Более того – необходимо знать, какой долей в праве обладает каждый собственник квартиры (если квартира принадлежит не одному лицу). Это позволит правильно подсчитывать голоса, облегчит процедуру проведения общего собрания собственников.

Для этого управляющие компании с 2016 года обязаны вести реестры собственников многоквартирных домов и с 2018 года предоставлять их для организации общих собраний.

3) Зачем по новым правилам инициатор собрания в доме должен передать в Госжилинспекцию оригинал протокола собрания? Раньше было достаточно копии протокола.

-Эта процедура призвана оградить собственников да и управляющую организацию от незаконного искажения состава протокола и сопутствующих документов. Подделка протокола общего собрания собственников - это уголовное преступление. Однако для проведения экспертизы необходимы оригиналы документа, которые зачастую невозможно найти (утеряны, испорчены и т.п). Для этих целей, теперь протоколы и должны храниться в ГЖИ, и предоставляться по требованию собственников, судебных органов или управляющей организации.

Более подробно ознакомиться с новшествами можно, посмотрев наш видеосеминар «Актуальные изменения жилищного законодательства», который организован НП «ЖКХ Контроль» в рамках проекта «Развитие сети региональных центров общественного контроля в сфере ЖКХ», осуществляемого на средства гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

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