"По ней же видно": Маша Малиновская призналась, что принимает "кое-что запрещенное"

СЕГОДНЯ 18:56 2018-03-06T19:13:32+03:00

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«Наркоманка», «Алкоголичка», «Плохая мать», - от каких только нелицеприятных эпитетов в свой адрес в последнее время не отбивалась Маша Малиновская. Этих обвинений было так много, что в конце концов бывшая телеведущая не выдержала и взяла справку у нарколога, что она ничем не злоупотребляет. Казалось бы тема закрыта, однако, на днях Дана Борисова заявила, что и Маша Малиновская тоже страдает той же зависимостью от которой не так давно излечилась она. И снова Малиновская была вынуждена отбиваться от обвинений. А на днях яркая блондинка стала гостей программы «Секрет на миллион», где откровенно рассказала о себе. В частности, почему не хочет общаться с сестрами и братом. Теледива раскрыла и тайну своего детства – вспомнила причину развода родителей и жизнь с бабушкой. Со слезами на глазах она поведала о гибели бабушки и рассказала о нынешних отношениях с матерью.

Телеведущая и модель призналась, как тяжело растить сына, когда нет постоянной работы и финансовых возможностей. Зашел разговор и о злоупотреблении препаратами, о котором много писали. "Я принимаю кое-что запрещенное", – призналась Малиновская в эфире НТВ.

В этом же эфире Маша поведала о цене своей красоты: "Это было больше 200 тысяч. Для меня это была большая сумма". Ей пришлось сделать несколько пластических операций, поскольку "один сосок был в бюстгальтере, а второй чуть ли не смотрел в подбородок".

malinovskaya_tv Работа великолепного фотографа, моего друга и и настоящего художника @romankadaria!!!

Кроме того пластические хирурги вернули звезде и прежнюю форму губ. После длительной реабилитации артистка сумела восстановить свою прежнюю внешность.

malinovskaya_tv Никогда ни о чём не жалейте. Я не верю в плодовитость сожалений.