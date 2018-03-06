2018-03-06T17:27:36+03:00
Политика

У Грудинина нашли золото в Швейцарском банке

Политолог рассказал "КП", что бизнесмен не готов к президентской гонке
Роман ГОЛОВАНОВ
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Гонка за пост у руля России-матушки в самом разгаре. Марафонцы уже выходят на финишную прямую. И тут незадача! У бизнесмена Павла Грудинина нашли на швейцарских счетах около 5,4 килограммов золота. Соцсети тут же переполошились и начали спорить друг с другом: правда или нет. Но на фейки это не спишешь - из Швейцарии российскому ФНС пришел официальный ответ. Всего у Грудинина есть 13 счетов в Швейцарии.

- В общей сложности там лежало около 55 миллионов рублей, - сообщил журналистам член ЦИКа Александр Кинев. - И достоверной информации о том, что к моменту регистрации, 12 января 2018-го, все эти счета были закрыты, у Центризбиркома нет

Эксперты бьют во все колокола: Грудинин не подготовился к выборам и теперь это видит вся страна.

- Думаю, золото специальным образом на дебаты не повлияет, ведь у него и так много зарубежных счетов, которые вскрылись по ходу, - рассказал "КП" политолог Глеб Кузнецов. - Его на каждых дебатах спрашивают о них, а он скандалит и уходит. У него и так сильно испорчена репутация. Есть ощущение, что он полностью не готов к выборам, не готов быть политиком, не готов представлять партию. Мне не понятно, зачем он этим занялся. Думаю, результат КПРФ будет низким, лучше бы на выборы пошел настоящий коммунист. Например, Геннадий Зюганов.

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