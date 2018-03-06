2018-03-06T17:35:10+03:00
В мире

Ким Чен Ын готов отказаться от ядерных бомб

Взамен Пхеньян требует у Вашингтона «личных гарантий» и прекращения конфликта
Эдвард ЧЕСНОКОВchesnokmedia@edvardchesnokov
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Ким Чен Ын выступает на праздновании 70-летия образования армии КНДР, 9 февраля 2018 г.Ким Чен Ын выступает на праздновании 70-летия образования армии КНДР, 9 февраля 2018 г.Фото: REUTERS
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Каждую весну, в честь годовщины рождения основателя КНДР Ким Ир Сена, на севере Корейского полуострова гремят залпы и взрывы. К важной дате Пхеньян традиционно проводит испытания нового оружия — с недавних пор у северокорейского лидера Ким Чен Ына есть не только 20 атомных бомб, но и средства доставки — межконтинентальные ракеты. Последняя такая «демонстрация мощи» год назад чуть было не привела к Третьей Мировой, а дальнейшие месяцы Ким и президент США Дональд Трамп поливали друг друга отборной бранью.

Но теперь появилась робкая надежда на лучшее. После Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане, когда обе сборные разделённого полуострова прошли под общим флагом, КНДР выразила готовность «сбавить обороты» и даже… отказаться от ядерного оружия. Правда, официального подтверждения мирным инициативам нет: об этом пока сообщают лишь сеульские СМИ. То ли они выдают желаемое за действительное, то ли Пхеньян действительно не готов идти на мировую открыто, боясь потерять лицо. В любом случае, взамен Ким Чен Ын хочет потребовать от Штатов «гарантии невмешательства». Проще говоря, коллективный Запад должен оставить народно-демократическую республику в покое, отвести от её берегов авианосные группы и отменить санкции.

— Попытка Пхеньяна начать мирный процесс взамен на уступки со стороны Вашингтона отнюдь не нова, — комментирует эксперт-кореевед, доцент СПбГУ Ирина Ланцова. — В середине нулевых КНДР уже пыталась предложить Штатам аналогичную «ядерную сделку», требуя очень серьёзных гарантий: например, чтобы Конгресс США принял специальный закон о запрете любого военного давления на эту страну. Америка, конечно, не согласилась. Думаю, то же самое произойдёт и сейчас. Но, учитывая, что всего полгода назад Трамп и Ким вовсю бряцали оружием и грозились «испепелить друг друга в огне», это очень серьёзный шаг вперёд.

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