Самым богатым россиянином стал Владимир Лисин

СЕГОДНЯ 18:35 2018-03-06T19:22:41+03:00

Журнал Forbes в очередной раз составил рейтинг главных миллиардеров мира

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Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых людей планеты. Состав тройки лидеров не меняется годами, бизнесмены только меняются местами. В этом году на первом месте глава оказался интернет-гипермаркета Amazon Джефф Безос — $112 млрд, бывший глава Microsoft Билл Гейтс ($90 млрд) и основатель Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт ($84 млрд). В прошлом году самым богатым был Гейтс, а Безос занимал 2-е место.

Всего в списке 2208 долларовых миллиардеров, суммарное состояние которых составляет более $9 трлн. Среди них 120 россиян.

Богатейшим бизнесменом России стал Владимир Лисин, глава Новолипецкого металлургического комбината. Его состояние оценивается в $19,1 млрд. В общем рейтинге он занимает 57 место. Второе место среди самых богатых россиян занял председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашова - $18,7 млрд и 60 строчка в общем списке. А прошлогодний лидер Леонид Михельсон (председатель правления ПАО «Новатэк») на третье место - $18 млрд и 64 строчка. Совокупное состояние всех 120 российских богачей аналитики журнала оценили в $410 млрд.

КСТАТИ