2018-03-06T21:26:58+03:00
Звезды

Бедрос Киркоров: «Я никогда не ходил налево, внебрачных детей у меня нет!»

Артист посмеялся над мужчиной, который назвался его внебрачным сыном
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
Поделиться:
Комментарии: comments11
Бедрос Киркоров с сыном Филиппом.Бедрос Киркоров с сыном Филиппом.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
Изменить размер текста:

Бывший солист группы «Экс-ББ» Александр Матвеев в интервью «Экспресс — газете» внезапно отрекомендовался внебрачным братом короля российской поп-сцены Филиппа Киркорова.

- Мне мама рассказывала, что я родился после ее бурного романа, случившегося много лет назад в Сочи, с отцом Филиппа Киркорова Бедросом, – сообщил Матвеев.

– Вот я и думаю: может, мне уже пора пойти на ТВ и рассказать свою историю? Я даже тест ДНК готов сделать, чтобы проверить свои предположения! С детства чувствую, что мы с Филиппом – родные по крови люди. Почему-то хотелось быть с ним рядом и быть похожим на него. Как-то при личной встрече поинтересовался, какой у него размер обуви. Оказалось, как и у меня, 44-й. И рост, как выяснилось, у нас с Филом одинаковый – метр девяносто два!

85-летний Бедрос Киркоров признался в интервью «КП», что считает заявление Матвеева бредом. Мол, Александр решил сделать себе пиар на знаменитой фамилии.

- Во-первых, я не знаю этого человека. Во-вторых, в Сочи я познакомился со своей женой Викторией, других романов у меня в этом городе не было, - сказал «КП» Бедрос Киркоров. - Я любил одну женщину. Жене своей не изменял, налево не ходил. Думаю, этот парень хочет себе сделать пиар на известной фамилии. Мне сегодня много звонили с телевидения, предлагали пойти на программу, сделать ДНК-тест. Подобные разговоры оскорбляют память моей жены.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Мария РЕМИЗОВА

 
Читайте также
Круче и дороже Мадонны: Ани Лорак показала в «Олимпийском» беспрецедентное шоу
Второе по стоимости в истории нашего шоу-бизнеса представление прошло при полном аншлаге. Певица летала на «живой люстре», пела в прозрачной ванной и появлялась в гигантском бокале для мартини [фото]
Новости 24
Погода в Москве 7 марта будет облачной с прояснениями, местами пройдет небольшой снег
«Просто какая-то дикость»: Захарова прокомментировала угрозы Джонсона о пропуске ЧМ-2018
Эксперты проанализировали зарплатные ожидания россиянок
Группа «Аквариум» перенесла концерты по совету врачей Бориса Гребенщикова
Стрельба в школе во Флориде: выживший ученик хочет подать иск к властям
Посол РФ в США провел встречу с американским сенатором
В Германии концерт Эда Ширана перенесли из-за редкого вида жаворонков
В Киеве возле станции метро «Лесная» взорвались две гранаты
Экономический советник Трампа решил уйти в отставку
Россия направила запрос по встрече Лаврова и Тиллерсона, но не получила ответа
Составлен рейтинг самых опасных городов мира
В Минобороны РФ заявили, что другие страны смогут создать аналог "Искандера" не ранее 2025 года