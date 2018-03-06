Бедрос Киркоров: «Я никогда не ходил налево, внебрачных детей у меня нет!»

6 Март 19:55 2018-03-06T21:26:58+03:00

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Бывший солист группы «Экс-ББ» Александр Матвеев в интервью «Экспресс — газете» внезапно отрекомендовался внебрачным братом короля российской поп-сцены Филиппа Киркорова.

- Мне мама рассказывала, что я родился после ее бурного романа, случившегося много лет назад в Сочи, с отцом Филиппа Киркорова Бедросом, – сообщил Матвеев.

– Вот я и думаю: может, мне уже пора пойти на ТВ и рассказать свою историю? Я даже тест ДНК готов сделать, чтобы проверить свои предположения! С детства чувствую, что мы с Филиппом – родные по крови люди. Почему-то хотелось быть с ним рядом и быть похожим на него. Как-то при личной встрече поинтересовался, какой у него размер обуви. Оказалось, как и у меня, 44-й. И рост, как выяснилось, у нас с Филом одинаковый – метр девяносто два!

85-летний Бедрос Киркоров признался в интервью «КП», что считает заявление Матвеева бредом. Мол, Александр решил сделать себе пиар на знаменитой фамилии.

- Во-первых, я не знаю этого человека. Во-вторых, в Сочи я познакомился со своей женой Викторией, других романов у меня в этом городе не было, - сказал «КП» Бедрос Киркоров. - Я любил одну женщину. Жене своей не изменял, налево не ходил. Думаю, этот парень хочет себе сделать пиар на известной фамилии. Мне сегодня много звонили с телевидения, предлагали пойти на программу, сделать ДНК-тест. Подобные разговоры оскорбляют память моей жены.