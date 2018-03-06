Виктор Заболотский: У этого самолета даже не два — а три двигателя, он и с одним садился - и не раз!

6 Март 19:55 2018-03-06T20:02:14+03:00

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- Что могло произойти с такой надежной машиной, как АН-26 - в ясный день, при вроде бы нормальных условиях посадки, без обстрела?

- Ну все-таки погодные условия исключать нельзя. И могло топлива не хватить. А если встречный ветер — а там могут встречные ветра дуть приличные - тоже фактор. Действий при заходе на посадку не так много. Закрылки выпущены. За 500 метров до взлетно-посадочной полосы можно и с высоты упасть. Если топлива не хватало — все будут идти с некоторым перелетом. Чтобы иметь запас. Если перепутать полетный малый газ с рулем и создать отрицательную тягу — тогда он упадет. Но это уже делается на полосе. Команда идет бортмеханику от командира: полетный малый газ. Потом - «с упора — ноль».

- То есть могла быть ошибочная команда от командира экипажа?

- А может быть - и без команды. Случайно могло так получиться. Если ставишь там малый газ, с упора - то винты становятся в отрицательную тягу. Они становятся… ну как воздушный тормоз. Как реверс. И сопротивление возрастает. Скорость тормозится. Но это очень грубая ошибка. Опытному экипажу такое допустить сложно, это чревато.

- Но Хмеймим, как говорят - не сложный для посадки аэродром?

- Ну да, там пустыня. Вот был случай в Москве с посадкой Ан-26 в 80-е годы. МАПовский борт (министерства авиационной промышленности) гоняли по московской зоне. Он садился в Шереметьево — мол, мне бы дозаправиться и дальше идти. Из Шереметьево его погнали — не будет тебе заправки. Тот пошел во Внуково — те тоже не принимают. Диспетчера его не принимали. Он ушел в Быково, и один двигатель у него встал. Там стояло бетонное здание Вторчермета. Борт об него ударился, колеса вывернул - и в поле грохнулся. Обошлось без жертв — ребра кто-то сломал на борту. Он был без топлива.

Самое паршивое, что такие вот ведомственные вещи не идут в общую копилку. Анализа нет. Все начинают прятать концы в воду. Сколько я работал в комиссиях — они в первой половине дотрагиваются до проблемы. А во второй половине начинают спасать свои шкуры. Вот это - беда. Так вы выложите все данные и нормально объясните! Ну, если ошибка — это ошибка, никуда не денешься! Ну не вылезли люди из ситуации.

- АН-26 надежная машина?

- Очень надежная. Созданная на базе Ан-24. Военная модификация с рампой.

- Минобороны сообщило , что обстрела этого борта не было. То есть, даже при возможных проблемах с двигателями — должны были сесть?

- Да, должны были. Ну, можно предположить, что при отказе одного двигателя они стали его флюгировать. И перепутали флюгирование с другим — и второй сами остановили. И начало машину кренить, переворачивать.

- На одном можно сесть?

- На одном можно даже уйти еще и на второй круг. Там еще стоит дополнительный, третий двигатель, силовая установка Ру-19 ( на правом основном). Он создает еще 900 килограмм тяги. Это опасно когда? Когда один отказал, не имеющий этого дополнительного, а справа работают сразу два. И с одной стороны возникает сразу мощная тяга. К этому просто надо быть готовым. Прикрыться креном. Надо создать скольжение, чтобы самолет не перевернуло. Насколько экипаж мог быть к этому готов — мне сказать сложно.