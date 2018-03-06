5 способностей, в которых женщины оказались сильнее мужчин

6 Март 20:35 2018-03-06T20:55:54+03:00

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Интеллект

Только не надо сразу ржать. Действительно, долгое время женщины сдавали тесты на IQ (коэффициент интеллекта) хуже, чем мужчины, в среднем на 5 пунктов. Однако в последние годы представительницы прекрасного пола ликвидировали это отставание и даже немного - примерно на 1 балл - опережают мужчин. По крайней мере, так заявляет новозеландский ученый Джеймс Флинн, один из авторитетнейших экспертов в области изучения IQ. Он основывается на анализе IQ-тестов в Австралии, Новой Зеландии, Аргентине, Южной Африке и Эстонии. Флинн считает, это связано с тем, что гибкая женская психика лучше приспосабливается к глобальным культурным, образовательным и экономическим изменениям, которые в последнее время происходят в мире.

Благоразумие

Группа ученых, в число которых входил директор Института клеточной медицины (Ньюкасл, Великобритания) профессор Джон Исаакс, решила дать окончательный ответ на животрепещущий вопрос: кто в большей степени склонен совершать идиотские поступки - женщины или мужчины? Исследование было опубликовано в журнале British Medical Journal

Для этого исследователи проанализировали базу данных лауреатов Премии Дарвина за 20-летний период (1995-2014 годы). Эта виртуальная награда вручается лицам, которые погибли или потеряли способность иметь детей самым идиотским способом. Она не случайно названа в честь Чарльза Дарвина - популяризатора естественного отбора, поскольку ее лауреаты улучшают генофонд человечества, исключая себя из процесса размножения. Например, в число почетных обладателей Премии входит незадачливый террорист, который отправил своей жертве бомбу в письме. Однако на конверт было наклеено недостаточно марок, поэтому почтальон доставил письмо обратно отправителю. В результате злоумышленник подорвался при вскрытии собственного письма. В общей сложности среди обладателей этого идиотического Оскара оказалось 282 мужчин и только 36 женщин. Это дало ученым сделать вывод, что клинические дураки среди мужчин встречаются примерно в 8 раз чаще, чем среди очаровательных дам.

Память

Психологи из Кембриджского университета провели эксперимент, в котором участвовали 4500 людей в возрасте от 49 до 90 лет. С помощью различных упражнений ученые тестировали состояние памяти добровольцев и установили, что женщины лучше запоминают и воспроизводят информацию. Наверное, поэтому они в отличие от вас никогда не забывают день свадьбы или дату вашего знакомства.

Альтруизм

Женщины получают больше удовольствия, когда делятся чем-то с другими людьми, поэтому они совершают добрые дела охотнее, чем мужчины. Так утверждает в своем исследовании (было опубликовано в журнале Nature Human Behavior) международная команда психологов из Швейцарии, Нидерландов и Германии. Они выяснили, что у леди и джентльменов по разному активируется система вознаграждения головного мозга. Ключевую роль здесь играет нейромедиатор дофамин, который еще называют гормоном удовольствия. Когда система вознаграждения выбрасывает дофамин, мы испытываем удовольствия и таким образом закрепляется та или иная модель поведения. Когда женщина совершает альтруистический поступок ее мозг получает больше дофамина, чем мозг мужчины. Этим объясняется эгоизм и черствость сильного пола.

Выносливость

Длительные физические нагрузки барышни переносят значительно легче, чем мужчины того же возраста и одинакового уровня физической подготовки. К такому выводу пришли нейрофизиологи из Университета Британской Колумбии (Канада). Исследование было опубликовано в журнале Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism Почему тогда, марафонские забеги выигрывают мужчины? Потому что они обладают бОльшей физической силой. Однако женщины при этом меньше устают в конце забега.