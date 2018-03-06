Мама Жанны Фриске: Если Шепелев способен сказать, что бабушка Оля умерла, думаю, он готов на все

6 Март 21:50 2018-03-07T01:11:13+03:00

Ольга Александровна рассказала "КП", почему в этом году ни разу не видела внука и как прошла их последняя встреча

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Взаимные обвинения, склоки, скандалы и суды родных Жанны Фриске и ее последнего гражданского мужа не прекращаются почти три года. А в это время Платону, единственному сыну певицы в апреле исполнится 5 лет. Мальчик живет с отцом Дмитрием Шепелевым. Его дедушка и бабушка по матери продолжают бороться за право общаться с внуком, но бьются о противостояние со стороны отца.

Как рассказала «Комсомольской правде» мама Жанны Фриске, в этом году она ни разу не видела Платона, а на последней встрече выяснилось, что ребенку сказали, что его бабушка умерла.

- Эта встреча была в декабре прошлого года в торговом центре в детском игровом комплексе, - рассказывает Ольга Александровна. - По суду мы должны были встретиться. Ребенок был испуган, очень напряжен. Я сидела с психологом Шепелева и судебным приставом. И потом, когда мы пошли с ним в зал играть, он тихонечко, оглядываясь назад, прошептал: «А мне сказали, что бабушка Оля умерла».

А предыдущая встреча была в ноябре, когда мы были в детском музыкальном театре. Я подошла и спросила охрану: «Молодой человек, я бабушка, я могу сесть рядом с внуком, у меня 1,5 часа встреч в месяц?». Платон меня сразу узнал, обрадовался, показал мне какую-то переводилку на руке. Тут же потом папа ему сделал какой-то знак, он убежал к отцу. Я его позже позвала: «Платоша, подойди, бабушка соскучилась достаю ему игрушку, а он мне тихонечко говорит: «А мне не разрешают от вас подарки принимать».

После смерти Жанны Фриске Дмитрий Шепелев воспитывает их общего сына Платона один. Фото Евгения ГУСЕВА + Лариса КУДРЯВЦЕВА

- Неужели отец на такое способен?

- Он способен на все. Если он способен сказать, что бабушка Оля умерла, думаю, он готов на все, только чтобы ребенок не видел ни бабушку, ни дедушку, ни тетю. Я будто букашка, которую хотят просто растереть. У него нет никакого уважения к взрослым. Не то, что я, Жаннина мама, у него нет уважения к людям. В этом году не было ни одной встречи с внуком. Он специально это делает. Изначально ребенка он вывез 14 июня [2015 года]. 15 июня ушла Жанночка. И он сразу сделал все, чтобы только никак не встречаться с нами. Нет мамы, значит нет и бабушки с дедушкой. Зачем они нужны?!

- Он же по суду не имеет права не позволять вам встречаться?

- Он не имеет право. Но он находит справки. Сейчас он сказал, что у ребенка удалены аденоиды, у ребенка была операция. Действительно, прошла операция. Ребенок восстанавливается. Но это амбулаторно, он не лежал в больнице, вы знаете, что такое аденоиды у ребенка. Я даже не знаю у кого спросить о состоянии здоровья моего внука.

- Нет никого, кто бы мог вам об этом сообщить?

- Да. И у него вся правда, он отец. А дедушка с бабушкой с маминой стороны никакого не имеют право на ребенка. Это у нас такое государство. Никакой защиты мы не видим. Куда бы мы не совались. И с нами никто не разговаривает, потому что мы - никто. Нет мамы, значит и дедушка с бабушкой ни при чем. Почему суды присудили 1,5 часа в месяц? А мне хотелось бы, чтобы ребенок помнил свою семью, в которой он вырос.

- Что вы планируете делать дальше? Будете ли продолжать бороться?

- На знаю, что будет дальше, помогут ли нам суды. Он издевается, он насмехается надо мной, над дедом… Ребенок растет с совершенно чужими людьми. Я не рядом. Мы с ним росли два одинаковых — старенький и маленький. И дружно росли. Он никогда не плакал. Я справлялась и с Платоном, и с Жанной, никаких сиделок не было у нас. Ребенок видел как мама была здорова, как мама была больна, он рос при маме, он прибегал и играл с ней. Лишь бы сейчас ребенок не забыл близких и родных. Ребенку скоро исполнится пять лет и я боюсь, что нас не допустят до встречи. Я не смогу не увидеть его, не взять его за ручку, вот что страшно.

Напомним, Жанна Фриске никогда не была официально замужем. Ей приписывали множество романов, только с последнего возлюбленного до всех этих страшных событий она представила публике. Их сын Платон появился на свет 7 апреля 2013 года. До смерти матери мальчика воспитывала его бабушка по маминой линии Ольга Александровна.

Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года. Певице было всего 40 лет. Глиобластому ей диагностировали в 2013 году. На тот момент опухоль была уже не операбельной. Несмотря на смертельный приговор, артистка до последнего верила в чудо и мужественно боролась с недугом. Когда происходящее с Жанной стало известно общественности, Первый канал и благотворительный фонд собрали на помощь артистке около 67 миллионов рублей. Спустя три года после смерти Фриске скандалы вокруг пропажи части этих средств на ее спасение не утихают.

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