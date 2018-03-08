Владимир Путин: Я знаю, что все женщины прекрасны!

СЕГОДНЯ 08:13 2018-03-08T08:14:54+03:00

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Год назад Владимир Путин открыл в себе талант декламатора, прочитав в честь 8 марта стихотворение Константина Бальмонта. Опыт получился удачным, и в этом году президент не стал останавливаться на достигнутом, расширив литературные горизонты.

- Мы рады, что есть такой замечательный повод, чтобы вновь сказать о нашем огромном уважении к вам, о восхищении вашей красотой и нежностью, - Владимир Путин начал свое поздравление прозой, но закончил его снова стихами.

В этот раз выбор главы государства пал на современного классика.

- У нас уже складывается замечательная традиция 8 Марта в честь женщин читать стихи. Очень проникновенно написал Андрей Дементьев,- сказал Путин и процитировал три четверостишья.

«Я знаю, что все женщины прекрасны.

И красотой своею и умом.

Еще весельем, если в доме праздник.

И верностью, – когда разлука в нем.

Не их наряды или профиль римский,

Нас покоряет женская душа.

И молодость ее… И материнство,

И седина, когда пора пришла.

Покуда жив, – я им молиться буду.

Любовь иным восторгам предпочту.

Господь явил нам женщину, как чудо,

Доверив миру эту красоту».