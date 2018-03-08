Владимир Путин: Я знаю, что все женщины прекрасны!
Год назад Владимир Путин открыл в себе талант декламатора, прочитав в честь 8 марта стихотворение Константина Бальмонта. Опыт получился удачным, и в этом году президент не стал останавливаться на достигнутом, расширив литературные горизонты.
- Мы рады, что есть такой замечательный повод, чтобы вновь сказать о нашем огромном уважении к вам, о восхищении вашей красотой и нежностью, - Владимир Путин начал свое поздравление прозой, но закончил его снова стихами.
В этот раз выбор главы государства пал на современного классика.
- У нас уже складывается замечательная традиция 8 Марта в честь женщин читать стихи. Очень проникновенно написал Андрей Дементьев,- сказал Путин и процитировал три четверостишья.
«Я знаю, что все женщины прекрасны.
И красотой своею и умом.
Еще весельем, если в доме праздник.
И верностью, – когда разлука в нем.
Не их наряды или профиль римский,
Нас покоряет женская душа.
И молодость ее… И материнство,
И седина, когда пора пришла.
Покуда жив, – я им молиться буду.
Любовь иным восторгам предпочту.
Господь явил нам женщину, как чудо,
Доверив миру эту красоту».
Владимир Путин: Я знаю, что все женщины прекрасны .Президент поздравил женщин России с Международным женским днем 8 марта и прочитал стихотворение Андрея Дементьева