Родители Дмитрия Хворостовского пришли в Большой Театр на премию BraVo

СЕГОДНЯ 21:41 2018-03-11T21:41:39+03:00

Людмила Петровна и Александр Степанович прилетели в Москву, чтобы получить награду за сына

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В это воскресенье, 11-го марта, на исторической сцене Большого театра прошла международная Премия BraVo в области классической музыки.

Вручались награды в номинациях: «Классический альбом года», «Лучшая классическая композиция в современном исполнении», «Опера года», «Балет года», «Лучший классический женский вокал», «Лучший классический мужской вокал», «Оркестр года», «Концертная/театральная площадка года», «Дирижер года», «Открытие года», «Мировая звезда», «За поддержку классического искусства».

Первым номером организаторы решили отдать дань памяти Дмитрию Хворостовскому. Его юбилейная и, к сожалению, последняя работа - запись полной версии заглавной партии в опере «Риголетто» была номинирована на премию BraVo в разделе «Классический альбом года». К слову, Дмитрий со своей работой был представлен в этом году и на «Грэмми», но американцы решили не отдавать награду русскому артисту. Зато у нас в стране его оценивают по достоинству.

Как оказалось, в этот день в зале были родители Дмитрия - Людмила Петровна и Александр Степанович. Когда они поднялись на своих местах, чтобы получить почетную награду за сына, зал встал. И стоя аплодировал, отдавая дань великому артисту и его семье.

Посвящение Дмитрию Хворостовскому - Ave Maria - прозвучало в исполнении корейской певицы Суми Йо. В это время на сцену Большого опустился прозрачный занавес, на котором медленно начал проступать портрет баритона, ушедшего от нас в конце 2017-го года от тяжёлой болезни.

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