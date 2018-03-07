В нашем доме поселился узнаваемый сосед: где живут знаменитости в Москве

СЕГОДНЯ 01:14 2018-03-07T07:18:01+03:00

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О том, что звезды прочно обосновались в шикарных загородных домах вдоль Рублево-Успенского шоссе, знают все. Там чистый воздух, сосны, возможность отдыхать от посторонних глаз на огромных участках и соседи как на подбор - только богатые и знаменитые. Но у большинства артистов есть квартиры и в Москве, так как столичные пробки не всегда позволяют быстро добраться до загородных особняков. Селебрити заселили самые престижные районы столицы. Появились даже настоящие звездные резервации звезд, о которых мы просто не можем вам не рассказать.

1. «Клубный дом на Смоленском бульваре»

м. «Смоленская»

Квартира 165 м2 - 115 млн. руб.

«Клубный дом на Смоленском бульваре». Здесь живут Иван Ургант и Ксения Собчак. Фото: cian.ru

2. Высотка на Котельнической набережной

м. «Таганская»

Квартира 105 м2 - 58 млн. руб.

Высотка на Котельнической набережной. В ней живут Дмитрий Нагиев и Валерий Николаев.Фото: Алиса ТИТКО

3. Улица Мосфильмовская

м. «Ломоносовский проспект»

Квартира 186 м2 - 90 млн. руб.

Улица Мосфильмовская. Тут проживают Александр Градский и Ксения Бородина. Фото: vorobiovygory.ru

4. «Триумф-Палас»

м. «Сокол»

Квартира 180 м2 - 120 млн. руб.

«Триумф-Палас». В этом доме живут Марина Зудина и Дмитрий Билан. Фото: triumphpalacemoscow.ru

5. «Золотые ключи»

м. «Университет»

Квартира 150 м2 - 127 млн. руб.

«Золотые ключи». В этом комплексе живут Гарик Мартиросян и Владимир Пресняков. Фото: zolotie-kluchi.ru

Звездные нотки: мы встретились в высотке

В знаменитой высотке (176 метров) по адресу: Котельническая набережная, дом 1/15 (2), в советские времена жила элита - Галина Уланова, Александр Твардовский, Василий Аксенов, Андрей Вознесенский, Фаина Раневская, Людмила Зыкина. Этот дом снимали в фильмах «Москва слезам не верит», «Каникулы Кроша», «Брат-2», «Бригада», «Стиляги» и многих других. Сейчас квартиры в высотке есть у Вилли Токарева, Дмитрия Нагиева, Александра Ширвиндта. Житель элитной многоэтажки Ефим Шифрин делится впечатлениями о соседях: «За время, которое я живу здесь, дом изрядно опустел. Не стало Аксенова, ушли Вознесенский и Лучко, Зыкина и Ладынина. Кажется, когда уходит одна душа, поселяется другая, более приземленная… Один из жильцов решил соединить свои разноэтажные квартиры персональным лифтом, нарушив все возможные правила и законы. Эта история взбаламутила весь дом, и в итоге эксцентричному богачу пришлось расстаться с мечтой о собственном лифте...»

Большинство звезд покупают квартиры в новых элитных комплексах: они построены по индивидуальным проектам, имеют охраняемую территорию, мрамор и гранит в оформлении подъездов, современные системы очистки воды, крутые детские и спортивные площадки, фонтаны и другие признаки красивой жизни. Так, в ЖК «Триумф-Палас» (4)

с одного из пунктов охраны можно выйти прямо в Чапаевский парк, да и во дворе гулять приятно - фонтаны, ажурные фонари, лепнина, как в отеле класса люкс. Высота дома - 264 метра, количество этажей - 57. На самом верхнем прямо у шпиля башни расположены апартаменты Алсу, также в доме есть квартиры у Ильи Авербуха, Марины Зудиной, певицы МакSим, Димы Билана, Максима Фадеева и других артистов.

Карта районов Москвы. Цифрами отмечено расположение домов звезд.

В «Клубном доме на Смоленском бульваре» (1) можно встретить Ивана Урганта, Ксению Собчак, Никиту Михалкова. У Собчак одна лишь гардеробная занимает около 50 квадратных метров, также есть огромная библиотека, а в ванной комнате имеется специальный холодильник для крема.

В комплексе 28 квартир, он расположен на второй линии Садового кольца, в удалении от столичного шума. На первом этаже комплекса - диваны, ресепшен, фитнес-клуб, бассейн, игровая комната для детей.

В ЖК «Золотые ключи» и «Золотые ключи-2» (5) квартиры есть у Гарика Мартиросяна, Владимира Преснякова, Елены Воробей, Тимати. Дома комплекса стоят в пойме реки Раменки, во дворе есть пруд, цветники, альпийские горки, теннисные корты, спа и фитнес-центры.

Неподалеку от студии «Мосфильм» на улице Мосфильмовская (3) обзавелись недвижимостью Сати Казанова, Анастасия Заворотнюк, Александр Градский, Михаил Кокшенов, Ксения Бородина. Звезды выбирают ЖК «Воробьевы горы» по понятным причинам: на кровле дома - парк, детские площадки, внутри - аквапарк и бассейн. Вид из окон - на реку Сетунь и парк.