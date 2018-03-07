Не суй свой нож в чужие тела

СЕГОДНЯ 01:05 2018-03-06T11:35:06+03:00

На съемках проекта ни один каскадер не пострадал. Но число и качество трюков сильно впечатлили даже бывалых актеров. Фото: PR НТВ

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Мир кино знает не так уж и много проектов с обратной композицией.

Это когда зритель видит сначала финал, а потом сюжет двигается в обратном порядке. Конечно, «Необратимость» с неотразимой Моникой Беллуччи, «Вечное сияние чистого разума» с Джимом Керри, мистический триллер «Донни Дарко» и так далее. Каждый из них хорош, потому что непредсказуем.

Кто вообще придумал понятие «спойлер»?

Что меняет приоткрытая завеса сюжета? Кто-нибудь приходит в театр смотреть «Вишневый сад», сюжет которого мы проходили в школе, и кричит: «Давайте только без спойлеров»?

Вряд ли.

Потому что частичное раскрытие сюжета может еще больше заинтриговать зрителя. При умелом использовании, конечно.

«Уверенный в себе мент»

Сериал «Обратный отсчет» (НТВ) тоже построен сценаристами необычным образом. В каждой серии распутывается заковыристое дело. При этом интрига усиливается не за счет сведенных бровей главных героев, а за счет как раз таки обратной композиции. Зритель погружается в ауру преступления с помощью эффекта присутствия. Камера выдает и преступника, и жертву. После чего время начинает идти вспять. То есть начинается обратный отсчет, выведенный в заглавие детективного проекта. Зрители вместе с сыщиками идут по ниточке фабулы, распутывая клубок сложных мотивов и обстоятельств преступления.

В центре внимания - капитан Константин Корсаков в исполнении русской звезды «Игры престолов» Юрия Колокольникова. Стильный, сухой и фактурный офицер выдает минимум эмоций. Во-первых, потому что он руководит убойным отделом, в составе которого аж две девушки - Инга Гордеева (Полина Максимова) и Люся Алехина (Анастасия Лазо). Во-вторых, потому что служит он не только ловцом злодеев, но и фактически психологом. Ведь Корсаков работает с жертвами преступников, которым жажда мести запорошила разум. Он должен не только узнать от них как можно больше про обидчика, но и убедить не мстить. Что довольно сложно.

Юрию Колокольникову выпало сыграть опытного оперативника Корсакова, который раз от раза встревает в проблемы, но рук при этом не опускает. Фото: PR НТВ

- В этом сериале все необычно - начиная с сюжета и заканчивая героями, - считает Колокольников. - С самого начала мы определили моего героя как «уверенного в себе мента», ведь сотрудник полиции сам по себе является воплощением уверенности. И с этим сложно поспорить. Плюс цинизм и ирония. Без них никуда. Получается супергерой. Но наш - особенный! Корсаков очень ранимый человек, но, как и все настоящие супергерои, тщательно это скрывает, а его цинизм и уверенность скорее средство самозащиты. Мы будем вытаскивать его скелеты из шкафа, и о некоторых особенно важных зритель узнает только в конце...

Скелетов будет немало, и наверняка каждая жертва, которую Корсаков пытается спасти от ошибки в виде самосуда, поможет раскрыть характер самого оперативника. Ему необходимо работать на опережение, иначе беды не миновать.

Ситуацию осложняют, как водится, любовные чары. Не случайно в отделе служат красивые женщины. Корсакова и Гордееву связывают как будто потухшие романтические отношения, которые сослуживцы вынуждены забыть, чтобы не навредить службе. Насколько это возможно, постоянно находясь рядом и укрывая друг друга от пуль?

Старый новый Питер

Съемки «Обратного отсчета» проходили в Петербурге. Причем не в исторической его части, которую облюбовали кинопроизводители, а наоборот - в современном деловом пространстве урбана.

Новые кварталы создали для проекта необходимую атмосферу индастриала и хай-тека. Картинка сериала подчеркнуто стильная. Чтобы зритель мог ощутить дух мегаполиса и поверить героям.

Полина Максимова от амплуа гламурной блондинки отказалась и тут же органично вписалась в образ старшего лейтенанта Гордеевой - даже с пистолетом научилась обращаться. Фото: PR НТВ

Несмотря на обилие постановочных перестрелок, взрывов и пожаров, иногда сама реальность вмешивалась в работу съемочной группы. Как бы подстегивая создателей проекта на правдивую работу. Так, одна из съемочных смен внутри торгового центра была буквально сорвана после того, как неизвестный сообщил о минировании здания. В экстренном порядке съемочный график пришлось перекраивать и срочно переноситься в другую локацию, чтобы не тратить драгоценного времени.

Питер видел много «ментов», но герои «Обратного отсчета» отличаются от них. Они работают не в обшарпанном здании ОВД, а в стерильном современном офисе, находящемся на территории бизнес-кварталов. Это тоже фишка проекта.

16-серийную ленту к выходу готовила группа режиссеров. Среди них Сергей Попов, снимавший до этого Юрия Колокольникова в сериале «Седьмая руна».