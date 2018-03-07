Сколько заработали российские спортсмены на Олимпиаде-2018 в Южной Корее

СЕГОДНЯ 01:08 2018-03-06T19:52:58+03:00

Одному из главных героев ОИ-2018 Александру Большунову всего 21 год. Но лыжи уже сделали его миллионером. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сколько заработали наши на зимних Играх-2018 и почему это все равно меньше, чем доходы хоккеистов и футболистов [инфографика]

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Для российских призеров Олимпиады неделя после Игр всегда самая сладкая. Медалистов принимают первые лица государства, вручают награды, подарки, премиальные, квартиры и машины. Самые удачливые спортсмены за одну Олимпиаду могут собрать десяток миллионов рублей. Вот только своего шанса надо ждать целых четыре года! Мало того, те же самые лыжники, фигуристы или фристайлисты, пусть и на самой удачной для себя Олимпиаде, зарабатывают намного меньше, чем хоккеисты или футболисты, даже если те сидят на скамейке запасных.

Госпремии участникам Игр

Несколько лет назад для призеров Олимпийских игр государство установило денежные премии из расчета 4 млн. рублей - за золотую медаль, 2,5 млн. рублей - за серебряную, 1,7 млн. - за бронзовую.

Умножаем на два, а то и на три

В России есть практика, согласно которой спортсмены представляют еще и регионы, где они живут или к которым приписаны. У каждого атлета может быть по два таких региона. Там они получают стипендии и премиальные за Олимпиаду - тоже немалые. К примеру, Москва платит за олимпийские медали столько же, сколько и государство. Так что сумму для москвичей можно удвоить.

2,5 миллиона заплатит за командное «серебро» Михаилу Коляде Санкт-Петербург, так что призовые фигуриста составят 5 миллионов рублей. А вот золотым хоккеистам, выступающим за питерский СКА, город на Неве добавит по 5 миллионов.

Олимпиада для российских спортсменов это не только возможность громко заявить о себе, но и заработатьФото: Рушан КАЮМОВ

Помимо Москвы и Питера, еще Татарстан установил для своих призеров премии, равные федеральным. Таким образом, представляющие Москву и Татарстан фигуристы Тарасова и Морозов утраивают свою сумму призовых и получат по 7,5 миллиона рублей каждый.

Но подсчитать окончательный доход всех призеров Олимпиады мы сможем, только когда утвердят свои премии другие регионы. К примеру, в Ижевске, откуда родом фигуристка Алина Загитова, это будет еще решаться на заседании правительства.

Квартиры и машины

Кроме премиальных, олимпийцам дают и машины. Чемпионам - BMW X6 (5 млн. руб.), серебряным призерам - BMW X5 (4 млн. руб.), бронзовым - BMW X4 (3,5 млн. руб.).

Но и это еще не все. Многие призеры Игр еще и улучшат свои жилищные условия. К примеру, лыжникам Александру Большунову и Денису Спицову от губернатора Тюменской области, помимо денежных премий, вручили и сертификаты на две квартиры в Тюмени.

Суммы, которые получат российские медалисты Пхенчхана-2018

Суммы, которые получат российские медалисты Пхенчхана-2018

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ковальчук такие суммы зарабатывает за две недели!

Шайбы и мячи стоят больше, чем секунды

На фоне зарплат наших хоккеистов все эти выплаты кажутся чуть ли не пособием по безработице. К примеру, самый высокооплачиваемый спортсмен России Илья Ковальчук даже не заметит этой прибавки. Со всеми бонусами и машиной за 6 млн. рублей его доход за время Олимпиады составил порядка 15 миллионов рублей. Если учесть, что в год он получает 330 млн., в месяц порядка 30 млн., то получается, что по 15 млн. он зарабатывает в клубе каждые две недели (см. таблицу). Похожие суммы заколачивают и футболисты.

Для Ильи Ковальчука важнее сам титул олимпийского чемпиона - деньги он зарабатывает в клубе. Фото: DAVID W CERNY/REUTERS

Но почему такая несправедливость? Почему футболисты и хоккеисты получат больше и намного? Сейчас одним из самых высокооплачиваемых футболистов в чемпионате России является хорват Ведран Чорлука. Защитник в «Локомотиве» получает 4 млн. евро в год. И вот что он рассказывал, когда только получил такой контракт.

- Мы, футболисты, сами не понимаем, насколько мы везучие, - говорил Ведран нашему корреспонденту. - Те люди, которые выигрывают Олимпиады, иногда пашут намного больше, чем мы, и не получают тех денег. А нам повезло: все любят футбол, все его смотрят, все спонсоры идут к нам, в нашем виде спорта больше денег.

Вот ключевые слова - «все любят» и «все смотрят». Туры футбольного чемпионата страны идут каждые выходные, а посреди недели нередко играются матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. И футбольный топ-клуб проводит за год порядка 40 матчей, каждый из которых - событие. А хоккеисты за сезон проводят больше 60 игр. На стадионы приходят десятки тысяч болельщиков, телетрансляции собирают миллионы телезрителей, и так каждую неделю. А сколько раз в год смотрят лыжи? От силы два - чемпионат мира и раз в четыре года Олимпиаду. Сколько трансляций за зиму есть у фигурного катания? Три-четыре. Отсюда и такой перекос интереса спонсоров и ТВ.

Годовые зарплаты хоккеистов КХЛ и доходы футболистов российской Премьер-лиги за год

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