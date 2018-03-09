Нас заменят роботами? Да никогда!

СЕГОДНЯ 01:10 2018-03-07T16:39:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Последние годы нас стали особенно настойчиво пугают грядущей безработицей. Мол, всех заменят роботами – компьютерными программами и несложными агрегатами. Футурологи приводят шокирующие цифры – 400 млн человек лишатся рабочих мест в ближайшие 10-15 лет. Это каждый 17-й житель планеты! «КП» вместе с экономистами объясняет, почему не стоит наводить панику.

МРАЧНЫЕ ПРОРОЧЕСТВА

Только совсем уж ленивая консалтинговая компания не выпустила свой прогноз о безработице из-за роботов. Что примечательно, цифры везде разные.

По данным экспертов McKinsey, из-за механизации к 2030 году без работы останутся 375 млн человек. И это еще оптимистично. В пессимистичном варианте – до 800 млн. В первую очередь, будут автоматизированы самые предсказуемые работы: в которых нет творчества, а только алгоритм выполнения. Например, приготовление еды в общепите. На втором месте профессии, связанные со сбором и обработкой информации. На третьем — работа, требующая физической силы.

А ученые из Оксфорда пророчат, что через 20 лет безработица коснется 35% населения Земли –более 2 млрд человек. Под угрозой сотрудники практически из всех отраслей. В первую очередь – из транспорта и грузоперевозок. Беспилотные поезда и автомобили – уже не редкость. Еще официанты, журналисты, юристы, врачи, солдаты. В группу риска угодили даже жрицы любви.

В нашей стране роботизация развита слабо, но цифры потенциальной безработицы все равно огромные. По данным McKinsey, к 2030 году не найдут себе места на рынке труда около 10 млн россиян. По данным World Skills Russia – 6,5 млн. Бывший министр финансов Алексей Кудрин предсказал исчезновение более трети существующих профессий в ближайшие 7-10 лет.

Все эти футуристические прогнозы, что называется, давят на психику. Ведь говорят о повальной автоматизации профессий, как о свершившимся факте. Хотя предпосылки к этому слабенькие. По данным Национальной ассоциации участников рынка робототехники (НАУРР), в России на 10 тыс. сотрудников приходится всего один робот. В мире это соотношение – 10 тыс. к 69 роботам. Но даже если роботов смастерят легион, не стоит их сильно опасаться.

ЧЕМ БОЛЬШЕ РОБОТОВ, ТЕМ ЛУЧШЕ?

Опасения, что машины оставят людей без работы, не новы. В IXX веке во времена промышленной революции в Англии зародилось движение луддитов. Смириться с появлением фабричного станка, способного заменить 10 рабочих, они не смогли. Поэтому громили ткацкие фабрики и портили оборудование. Интересно, что та промышленная революция не только не оставила британцев без работы, но и привела к взрывному спросу на рабочую силу. Половина фабрик Манчестера вообще начала использовать детский труд.

- Рост производительности труда приведет к снижению цен на продукцию. А это стимулирует дополнительный спрос на нее, - считает Ростислав Капелюшников, замдиректора Центра трудовых исследований Высшей школы экономики. – Чтобы удовлетворить этот спрос, придется наращивать выпуск - потребуется еще больше рабочих.

Так и произошло тогда в Великобритании. В XVIII веке одежда была слишком дорогой, а в IXX, с появлением ткацких станков, цены на нее резко упали. Колоссальный рост спроса заставил привлекать на производство новых и новых работников.

Технологические революции если и вызывают всплеск безработицы, то весьма кратковременный, - до 3 лет. Этот механизм описан шведским экономистом Кнутом Викселлем. Безработица оказывает давление на заработные платы – они снижаются. И как только это происходит – начинается обратный процесс. Компании принимаются охотиться за дешевой рабочей силой. А технологический прогресс притормаживается.

ВОПРЕКИ ПРОГНОЗАМ

Как только в какую-то сферу приходит новая технология, прогнозируют, что она «съест» человека. Однако на практике получается иначе. Когда появились банкоматы, смерть пророчили профессии кассира в банке. Однако в США с 1990 года по настоящий момент количество кассиров увеличилось с 400 до 500 тыс. И это на фоне увеличения числа банкоматов по стране в 4 раза. После оснащения касс считывающими устройствами должна была, казалось бы, отмереть профессия кассиров в магазинах. Но и их число возросло с 2 до 3,2 млн человек, как пишет Ростислав Капелюшников в своем докладе «Технологический процесс – пожиратель рабочих мест».

Из почти 300 профессий, существовавших в США в 1950 году, к настоящему времени по причине автоматизации исчезла … одна! Это ― операторы лифтов, на смену которыми пришли автоматические двери.

На самом деле, большую часть профессий нельзя автоматизировать полностью. Поэтому битва между машиной и человеком не заканчивается увольнением последнего. Скорее, у него меняются рабочие задачи. Появляется больше творческих операций и меньше шаблонных. Часто самые что ни на есть рутинные профессии завязаны на общение с людьми. Клиентам не хочется иметь дело с бездушным роботом вместо привычного собеседника: кассира, оператора колл-центра, продавца. Компании это хорошо понимают.

МОРАЛЬ ДЛЯ РОБОТА

Еще одна проблема, о которой редко упоминают в прогнозах-страшилках, является чуть ли не главным препятствием к роботизации всего мира. Если робот станет выполнять функции человека, кто будет отвечать за его ошибки? Увы, они бывают даже у людей. Но с нами суд разбирается, а кто будет судить робота? И как?

Европарламент всерьез обсуждает защиту прав роботов от людей и наоборот. Даже предлагают подумать над особым статусом электронных лиц. «С их особыми правами и обязанностями, включая обязанность возмещения любого причиненного ими вреда». Также в резолюции есть упоминание об обязательном согласии человека на взаимодействие с роботом.

Развитие робототехники порождает все больше новых этических вопросов. В 2016 году Uber запустил в тестовом режиме первые беспилотные такси. И сразу возник вопрос: кто ответственен за решения, принимаемые машиной? Пассажир (ему доступны некоторые функции управления) или компания, которая запрограммировала авто? Ученые всего мира бились над системой навигации, компьютерным зрением и распознаванием объектов. Но людей заботит не это. Последняя острая дискуссия о беспилотниках пыталась решить дилемму «Как должен поступить робот-автомобиль, если во время движения на дорогу выскочил ребенок — сворачивать в кювет с риском для жизни пассажиров или давить ребенка?». Водитель принимает решение за долю секунды, программе надо заранее прописать алгоритм действий. Но никто не хочет брать на себя такую ответственность.

Уже в этом году ожидается робот, способный автономно выполнять базовые хирургические операции. В 2020 году – робот-няня. Сможет когда-нибудь общество доверять машинам как людям? Без этого доверия никаких изменений на рынке труда не случится.

КТО В РОССИИ ОПАСАЕТСЯ БЫТЬ ЗАМЕНЕННЫМ «МАШИНОЙ» ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ?

Операторы call-центров – 61%

Пекари, кондитеры – 56%

Менеджеры по туризму – 54%

Сварщики – 51%

Экономисты – 50%

Менеджеры по работе с клиентами – 45%

Менеджеры по закупкам – 38%

Переводчики – 37%

Секретари, строители, программисты – 36%

Бухгалтеры – 35%

Официанты – 33%

(По данным опроса Superjob.ru)