Минкульт уполномочен заявить: теперь будет учтен каждый рубль, потраченный на культуру

СЕГОДНЯ 17:11 2018-03-07T17:10:45+03:00

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Кому-то может показаться странным, но вопрос учета - тоже важен для культуры не меньше чем само наличие предметов учета. Наконец министерство смогло отчитаться о реестре памятников архитектуры. На момент его создания в него выходило всего 40 объектив. На данный момент их уже более 140 000. Почему это важно?

- Мы должны знать страну, в которой мы живем и создание этого отчёта - шаг к обеспечению прозрачности отрасли и понимания того, что у нас есть. Если мы знаем, то отобрать это у нас тяжело. Наличие реестра защищает объект культурного наследия. Уже нельзя потерять дело и построить на его месте жилой дом. Поэтому для такой страны как наша, с ее масштабами, необходима централизованная информация, которая делает защищённым сохранение культурного наследия, - рассказал журналистам Владимир Мединский.

У нас немедленно возник вопрос - а не могло ли быть так, что хитрые чиновники на местах не стали вносить хорошие объекты в этот реестр, и реально строили бы на их месте жилые дома? Его мы и задали руководителю агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры Роману Рыбало:

- Документы субъектов, например, Мособлисполкома, у нас все есть. Если вдруг кто-то «не додает» нам памятники, мы его спрашиваем, мол, по постановлению у вас 32 памятника, они где? Есть регионы, где памятников физически нет (сгорели, уничтожены непогодой, к примеру), но на бумаге они у нас учтены. Территория, на которой они находились, так же как бы, как под памятник, поэтому незаметно там что-то построить не выйдет.

Речь зашла и про новую аналитическую систему «Учет продажи билетов», в которой приходят отчеты за все проданные билеты. В рамках ее презентации выяснилось, что только за февраль этого года федеральные театры, музеи и филармонии заработали за февраль 964,2 млрд рублей, их посетило 1,64 миллиона человек. Система даёт понимание эффективности того или иного учреждения, отслеживает продажи билетов. На данный момент к ней подключено 56 крупнейших музеев нашей страны, 17 театров и две филармонии. Например, в феврале самыми посещаемыми стали среди Большой театр, Мариинка, Театр имени Вахтангова, Малый театр и МХТ имени Чехова. Среди музеев наибольшей популярностью пользовался Эрмитаж, затем Третьяковская галерея, Московский Кремль, и ГМИИ имени А.С. Пушкина. Раньше узнать это все было реально большой проблемой - финансовый департамент давал одни цифры, сами учреждения - другие, отчетность часто просто терялась, потому что, например, уходил сотрудник с работы и вместе с ним все данные. Еще пять лет статистика была абсолютно непрозрачной. Но теперь с единой цифровой платформой не забалуешь.

Во время презентации мы обратили внимание на то, что в отчете есть и концертные агентства, и сами концерты. И показатели их сильно ниже, чем у музеев и театров. Это удивительно, ведь нет большого секрета, сколько зарабатывают наши артисты, и сколько получают конкретные площадки во времена, например, летнего чеса в Крыму и Сочи. Министр сказал, что эта сфера, не самая простая для учета, но, тем не менее, ей тоже занимаются:

- Проблема учета есть, в первую очередь налоговая. Настолько я знаю, Антон Силуанов (министр финансов - ред.) этим занимается. Он проводит совещания, собирает мнения по этому поводу. Тут и площадки разнообразные, и концерты, конечно, тяжело все это учитывать.

Затронули и тему Дня Победы. Как оказалось, киносети предложили сделать 9-е мая днём российского кино, изменив в этот день репертуар кинотеатров исключительно на отечественный, подходящий по тематике. Мединский заметил, что он тут история не в том, что ведомство рекомендует кинотеатрам что-то или нет: «Мы не регулируем содержание кинопоказов, там будут разные кинофильмы. Мы не можем приказать кинотеатрам показывать только российское кино, новое, старое, «Офицеры», «Три танкиста», «Собибор», «Тренер» еще будет идти. Мы можем только приветствовать. Так же я был бы рад, если бы был не день, а неделя российского кино».