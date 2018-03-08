Почему в мировом индексе счастья Россия занимает 49 место

СЕГОДНЯ 01:00 2018-03-08T01:09:16+03:00

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Ученые из Виргинского университета замерили среднюю «цену счастья» по миру — это $95 тыс. в год или 5,4 млн руб. Столько, в среднем, нужно жителю Земли, чтобы чувствовать себя счастливым. Причем, чем богаче страна, тем больше денег хочет получать ее житель. Авторы исследования говорят об интересном парадоксе: после достижения определенного уровня финансового благополучия удовлетворенность жизнью начинает падать. Они объясняют это тем, что высокие доходы требуют уделять больше времени работе, ответственность больше: а там стресс и депрессия не за горами. Их исследование подтверждает еще более ранние теории. В 1974 году американский экономист Ричард Истэрлин определил, что существует эффект насыщения. До тех пор, пока доход не удовлетворяет насущных потребностей, каждый дополнительный доллар приносит все больше счастья. Но если денег хватает на все основные «хотелки», повышение дохода уже не дает радости. В общем, крылатое выражение «Не в деньгах счастье» запросто может оказаться правдой.

ПО КАКОЙ ШКАЛЕ МЕРЯТЬ БУДЕМ?

- Связывать деньги и счастье – достаточно спекулятивная тема. Счастье – понятие очень субъективное, - говорит Светлана Бирюкова, ведущий научный сотрудник Института социальной политики ВШЭ. - Скажите мне, что для вас счастье, и я скажу, связано ли оно с деньгами. Ученые из разных стран составляют разнообразные индексы счастья, включая туда 5-10 параметров. Один из которых – зарплата. Да, это важный критерий. Не думаю, что бедный человек будет чувствовать себя счастливым, как и, например, человек с проблемами со здоровьем. Но ставить уровень дохода во главу угла я бы не стала.

«Индексов счастья» на сегодняшний день больше десятка. Это такие рейтинги, где ученые ранжируют страны, исходя из того, насколько их жителям жить радостно и гармонично. Самые известные индексы – это Всемирный индекс счастья (The Happy Planet Index) и индекс счастья от Организации объединенных наций (ООН).

Всемирный индекс счастья рассчитывается по трем показателям: ожидаемая продолжительность жизни, субъективный уровень счастья (по 10-балльной шкале) и экология. Россия в нем занимает аж 116 место из возможных 140. Мы находимся между Мавританией и Конго. Думаете, первые места заняли какие-нибудь швейцарцы или сингапурцы? А вот и нет. Тройка лидеров выглядит крайне странно: Коста-Рика, Мексика и Колумбия.

- Богатые западные страны, часто считающиеся эталоном успеха, не заняли высоких позиций в международном индексе счастья, - отметили авторы Happy Planet Index. - Наоборот, в лидерах оказались ряд стран Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Секрет высоких мест этих стран в рейтинге – хорошая экология. Но и на вопрос о счастье большинство жителей отвечают утвердительно. В России отметка этой субъективной удовлетворенности жизнью по 10-балльной шкале – 5,9. Это значит, что счастливы чуть больше половины россиян. Ну, или в целом все счастливы на 59%.

- Дело в самом значении слова «счастье», - уверен Михаил Черныш, замдиректора по научной работе Института экономики РАН. – Счастье в словаре Даля трактуется, как что-то кратковременное, мимолетное. Какой-то момент эйфории. Так его и понимают для себя большинство граждан. Поэтому, когда их спрашивают: «Are you happy?» (Вы счастливы? – с англ.), они говорят: «Нет». Но это только наша ментальность. Для иностранцев, особенно на Западе, happy – это не счастье, а скорее общая удовлетворенность жизнью. И они отвечают: «Да, мы удовлетворены».

Другой индекс, который составляет ООН, тоже строится на данных опросов. Уровень счастья меряют также по 10 балльной шкале. Но помимо него, исследователи также рассматривают еще несколько показателей. Уровень ВВП на душу населения, продолжительность здоровой жизни, отзывчивость (уровень поддержки от родственников и друзей), социальное обеспечение, свободу и уровень коррупции. В этом рейтинге Россия с каждым годом движется вверх - пока находится на 49 месте.

ЗА СЧАСТЬЕМ В ИНТЕРНЕТ

В нашей стране в последний раз уровень счастья замерял Фонд Общественного мнения (ФОМ) в 2013 году. Потом от этого исследования было решено отказаться, как от «эфемерного».

5 лет назад абсолютно счастливых в нашей стране было 27% граждан. Скорее счастливых, чем нет – 31%. Скорее несчастливых – 24% и абсолютно несчастных – 18%.

Александр Долгин, завкафедрой прагматики культуры ВШЭ, в своем исследовании пишет:

- Экономика счастья предлагает: давайте спросим у людей и проанализируем статистику ответов. Ставка делается на мучительную традиционную социологию «на листочках» с ее недостатком интервьюируемых, с неясностью в том, что они говорят (на какой вопрос отвечают и в каком пребывают настроении в момент опроса), с помехами из-за социальной желательности ответов и так далее. Мы опробовали другой путь: ничего не спрашивать, а самим внимательно посмотреть на то, как люди ведут себя. Где и как смотреть? В Интернете!

Лаборатория цифрового общества провела исследование постов русскоязычного Facebook. Компьютерная программа проанализировала более 500 млн постов на наличие позитивных и негативных слов. Для этого был составлен даже специальный словарь. Результаты оказались неожиданными. В среднем, люди употребляют в 3–4 раза больше позитивных слов, чем негативных.

СКОЛЬКО ДЕНЕГ НУЖНО ДЛЯ СЧАСТЬЯ?

Ну и все-таки, если деньги и счастье связаны, то сколько их нужно? А вот на этот вопрос у социалогов тоже нет четкого ответа. В прошлом году опрос ФОМ показал, что у россиян достаточно скромные притязания по части заработков. 50 тыс. руб. в месяц – достаточно, чтобы почувствовать себя счастливым. А 100 тысяч в месяц уже дает ощущение богатства. Правда, 50%опрошенных уверены, что богатство зло - способствует развитию в человеке худших качеств. Может поэтому средняя зарплата по России - 38 тыс. руб.?

Опрос опросу рознь. Аналогичное исследование в 2017 проводил ВЦИОМ. И там цифры отличались в разы. Средняя зарплата «для счастья» составила 105 тыс. руб. Россиян среднего возраста (35-44 года) и жителей Москвы обрадовала бы сумма в 2 раза больше – 206 тыс. руб. Молодежи хватило бы и 67 тыс. руб, а пенсионерам - 72 тыс. руб.