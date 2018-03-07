Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, на что жалуются избиратели

СЕГОДНЯ 19:26 2018-03-07T19:27:25+03:00

В Центризбирком поступило 82,5 тысяч жалоб от граждан, из них 46 - от кандидатов

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Чуть больше недели осталось до выборов президента России. Можно сказать, что предвыборная кампания вышла уже на финишную прямую. И в среду на заседании Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, глава ЦИК Элла Памфилова рассказала о жалобах, которые поступили в Центризбирком на настоящее время.

Избиратели, по ее словам, жалуются чаще всего на неточности в списках избирателей, на ошибки при приеме заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения (новация, заменившая собой открепительные удостоверения), на неудобный график работы избирательных комиссий.

- Также жаловались на нарушения при проведении предвыборной агитации в средствах массовой информации. Были даже жалобы, что коммунальные службы плохо чистят снег на дороге к избирательному участку, - поделилась Элла Александровна, отметив, что из 82,5 тысяч жалоб только 2260 касались возможных нарушений избирательного процесса. По обоснованным жалобам ЦИК принял решение в рамках своей компетенции, а по остальным переправил жалобы в соответствующие инстанции.

Впрочем, жалуются не только избиратели. Строчат жалобы в ЦИК и кандидаты в президенты и их доверенные лица.

- В числе указанных обращений с возможными нарушениями в ЦИК России поступило 46 жалоб кандидатов и 27 обращений от доверенных лиц кандидатов. В основном, почти все они связаны с жалобами на агитационную кампанию в средствах массовой информации, - обнародовала эти сведения глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Семьдесят три жалобы получил Центризбирком именно от этой категории авторов. По одной жалобе подали кандидаты Сергей Бабурин, Максим Сурайкин, Ксения Собчак и Григорий Явлинский. Ни одной жалобы Центризбирком не получил от Владимира Путина и Бориса Титова. Владимир Жириновский, как, наверное, и следовало от него ожидать в силу его активности, и его доверенные лица подали пять жалоб. А вот абсолютным лидером по жалобам стали Павел Грудинин, взявший, вероятно, уже привычку приходить на дебаты, чтобы досрочно уйти с них, и его доверенные лица. Пользуясь спортивной терминологией, им и присуждается желтая майка лидера по жалобам – 64 обращения в Центризбирком. Судя по отпущенному до выборов времени, а они, напомним, состоятся 18 марта, лидер в номинации «жалобы» вряд ли изменится.