Минкульт Украины запретил въезд Алисе Фрейндлих и еще шестерым певцам и артистам

7 Март 20:04 2018-03-07T20:10:13+03:00

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Министерство культуры Украины существует! Это непреложный медицинский, а местами – и патриотический факт. Если вы думаете про какие-то шедевры в прозе или в стихах, про покорившую мир оперу или блокбастер, пробирающий до последней нервной клеточки, вы, конечно же, ошибаетесь. Потому что у Минкульта Украины совершенно иная миссия.

Как зоркий сокол, обозревая окружающий мир в направлении северо-востока, и как охотничья собака, безошибочно почуявшая долгожданную дичь, Минкульт Украины стоит на страже свидомости Незалежной и незалежности Свидомой, пресекая потуги и попытки занести на подведомственную территорию бациллу инакомыслия или вирус сомнений в верности выбранного майданутого пути. И чуть что – так не хуже другого украинского министерства, чьи функции заключаются как раз в искоренении, осуществляет решительные действия по «тащить» и «не пущать».

Догадались, да? Совершенно верно. Министерство культуры Украины запретило въезд в страну очередной группе российских артистов. Можете называть их «семеро смелых» или «великолепная семерка», но их действительно семеро. Кто же на этот раз угрожает государственности Украины? Эстрадный певец и телеведущий Александр Маршал (конечно, он такие передачи еще ведет на ТВ, что попробуй только пусти – всех георгиевской ленточкой располовинит, как казацкой шашкой), рэпер Гуф, Вика Цыганова (с ее репертуаром удивительно, что она до сих пор в украинском черном списке не была), певец и музыкант Александр Буйнов, актер Александр Баширов, помогавший жителям Донбасса гуманитаркой, Лариса Долина, один из лучших голосов российского эстрадного и джазового вокала. И венчает собой эту группу – барабанная дробь!!! – несравненная Алиса Фрейндлих. Все они, по мнению киевских чиновников, «создают угрозу национальной безопасности Украины».

Беспощадность украинского Минкульта, несомненно, куда-либо обязательно войдет – то ли в анналы, то ли еще куда. Правда, справедливости ради, стоит отметить, что сил Минкульту Украины хватает пока не на все. С некоторыми артистами, причем, вроде даже своими, местными украинскими, приходится разбираться просто гражданским «активистам». Вот, к примеру, украинская певица Ирина Билык покаялась перед концертом во Львове за недостаточный патриотизм в прошлом. А что еще сделаешь, если фашиствующие националисты перекрыли зрителям вход в зал, где был назначен концерт и никого не пускали, да еще к тому же зашли в гримерку певицы и начали наседать на нее, требуя признать Россию «страной агрессором». Билык держалась, сколько могла (у нее муж из России, и сама она часто бывает в нашей стране, с гастролями и без), но все же сдалась под натиском ублюдков в балаклавах и признала, что да, Россия – оккупант и агрессор. А то, кто их знает, что они там еще могли бы с ней сделать. А ведь если бы радикальным молодчикам помогали чиновники из Минкульта Украины, Билык бы сдалась быстрее! Пригрозили бы ей тоже закрыть въезд. Или выезд. Смотря что сейчас страшнее для украинских патриотов.

Видимо, в Министерстве культуры Украины есть острая нехватка рабочих рук. Дубинки держать, факелы на специфических шествиях. Но Минкульт может одним махом решить эту проблему, зачислив нынешних украинских неонацистов-бандеровцев в свой штат. Одно ведь дело делают – самостийную, незалежную и свидомую Украину строят. И методы практически идентичные.