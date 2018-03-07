Феликс Царикати: «Новорожденная дочь Виторгана — копия его жены!»

7 Март 20:50 2018-03-07T21:04:58+03:00

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Уже неделю поклонники 78-летнего Эммануила Виторгана и его 56-летней жены Ирины Млодик поздравляют пару с рождением дочери Этель. Бурное обсуждение в блогосфере вызвало и заявление Ирины, что ребенка она родила сама.

Мол, раньше не позволяли проблемы со здоровьем. Напомним: Ирина Млодик несколько лет назад победила онкологическое заболевание.

Феликс Царикати.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Одним из первых дочь пары увидел певец Феликс Царикати.

- Мы встретились с Ириной и Эммануилом Гедеоновичем у меня дома, когда их дочери исполнилось 7 дней, и отметили рождение Этель, - рассказал «КП» Феликс Царикати. -Такого великовозрастного папу страна еще не видела (смеется.). Мне раньше казалось, что для Эммануила Гедеоновича рождение еще одного ребенка не будет большим событием, все-таки у него уже есть правнуки. Я ошибался. Такой взрослый папа и такой счастливый! Я думал, что Ира будет счастливее. А Ирина, как мне кажется, пока до конца не понимает, что у нее произошло в жизни. Эммануил Гедеонович просто летает от счастья. Он безумно любит этого ребенка. Каждую минуту о дочке говорит. Все время торопит Иру: «Ириша, пошли домой, нас доча ждет!» По моим наблюдениям, в первую очередь Эммачка к дочке бежит. У них, конечно же, няня есть, которая помогает им присматривать за ребенком. Они с нянечкой каждые десять-пятнадцать минут созваниваются.

В марте 2018 года у 78-летнего Эммануила Виторгана и его супруги Ирины родилась дочь.Фото: Мила СТРИЖ

- На кого ребенок похож?

- Я пока только фотографии видел. На Иришу девочка больше похожа. Черненькая, хорошенькая, с пухлыми щечками. Крупненькая малышка, даже не скажешь, что ей всего 7 дней. Ириша со мной спорила: «Дочка — вылитый Эммачка!»

emmanuil_vitorgan Дорогие ПИТЕРЦЫ ! Ура, у нас АНШЛАГ!!! Сегодня 3 ФЕВРАЛЯ мы открываем ВИТОРГАН-КЛУБ в САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ! Вечер будет проходить в очень красивом зале дворца ОЛИМПИЯ на Литейном!

- Для вас рождение Этель было неожиданностью?

- В начале февраля мы были на вечере «Виторган-клуба» в Санкт-Петербурге и там Ириша и Эммануил Гедеонович признались, что у них скоро родится дочка. А потом мы с Иришей созвонились уже после рождения ребенка. Ирина и Эммануил Гедеонович не обращают на разговоры вокруг них. Иринка — энергичная, настоящий мотор. С ней Эммачке крупно повезло. Умная, заботливая, добрая. И Эммануил Гедеонович не выглядит на свои годы. Мне кажется, он даже помолодел, снова став отцом. Конечно же, он решился на ребенка в первую очередь ради Иры. Она много лет мечтала о ребенке.

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