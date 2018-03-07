Премьер Украины Владимир Гройсман поручил взыскать штраф с «Газпрома» как можно быстрее и начал с арестов активов российской компании на Незалежной

7 Март 23:25 2018-03-07T23:27:41+03:00

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Чего Украине не хватает больше всего, по мнению украинцев? Денег. Чего украинцы хотят больше всего? Денег. Что украинские руководители обещают населения больше всего? Правильно, денег. Вспомнить хотя бы пресловутую «тыщу в день» в зоне так называемой АТО. Кто пообещает украинцам больше денег (именно, что посулит, а не даст – такого в истории постмайданной Украины еще не было) – тот и наиглавнейший пан атаман. По всей видимости, именно этой логики придерживался пан премьер-министр Украины Владимир Гройсман, когда в эту среду потребовал от Минюста побыстрее взыскать с российского «Газпрома» штраф по решению Стокгольмского арбитража и антимонопольного штрафа по решению украинского суда. Понятное дело, что денег, особенно валюты, у правительства Незалежной, по большому счету, нет. Можно напечатать гривны, но сколько напечатаешь, настолько эти гривны и подешевеют. Так и до светлой памяти зимбабвийских долларов можно докатиться. А та валюта, которая есть в ЗВР Украины, получена от МВФ, тратиться не может и предназначена отдаче тому же МВФ с процентами за хранение. А сальдо торгового баланса, между тем, отрицательное. На что жить, с чего, так сказать, обеспечивать гешефт. Совсем другое дело – российский «Газпром» - контора богатая, ему этот миллиард или два, что семечки. Тем более, контракт пообещал порвать, а обрывки отдать Гройсману для растопки и сугрева. Вот и спешит Гройсман, ох как спешит, забыв, что «Газпром» подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража. Как и обещавшая подать апелляцию на другое решение все того же арбитража Украина. И забыв, что пока апелляция не будет рассмотрена, решение арбитража в силу не вступает. Просто денег очень надо. Тем более, что один из подчиненных Гройсмана, заместитель министра экономического развития и торговли Михаил Титарчук пообещал в своем интервью изданию «Укринформ», что Украина сможет достичь уровня развития, достигнутого при Януковиче через три или четыре года. При оптимистичном сценарии, естественно. То есть, если удастся добыть денег. Достижение, прямо говоря, более, чем скромное. Стоит вспомнить обещания сделать из Украины сначала вторую Францию, потом – вторую Польшу, а теперь, получается, вторую Украину, как при Януковичу. Догнать саму себя несколькими годами ранее и укусить за хвост. Но в нынешней Незалежной и это обещание достичь «эталона Януковича» выглядит фантастикой. И вот тут бы и призадуматься занимающему пост президента Украины Петру Порошенко – уж не задумал ли Володимир, который Гройсман, подкоп под его президентское кресло на грядущих выборах. Тем более, что Гройсман озаботился не только взысканием денег с «Газпрома», но и поручил все тому же Минюсту Незалежной быстро проработать вопрос об аресте зарубежных активов «Газпрома». И даже уже предпринял первые шаги на этот счет. По поручению премьера, на Украине были арестованы активы российской компании, которые были в зоне досягаемости украинской правовой системы, если позволено так выразиться. Вот только все активы «Газпрома» в совместных с Украиной предприятиях не превышают 10 миллионов долларов, в то время как Гройсман требует пополнить казну миллиардами. На ровном месте. По Гройсмана хотению, по щучьему велению. И ведь то ли подзабыл украинский премьер, то ли ему не рассказали предшественники, что все это, как написано на кольце царя Соломона, «уже было», и что «и это пройдет». Уже арестовывали, в 2014-с и в 2017-м. Итоги оказались весьма плачевны для Украины. Однако, подчиненные Гройсмана кинулись исполнять его поручение с небывалым рвением. И всего за несколько часов под арест попало имущество компаний «Газпром сбыт Украина» и «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины», а также ценные бумаги ОАО «Институт ЮЖНИИГИПРОГАЗ» и АО «Газтранзит». Акции этих компаний должны быть проданы на открытых аукционах. Вот только никто из добросовестных приобретателей не рискнет покупать бумаги, добытые откровенным пиратством. Понятно практически все – и что денег хочется: побольше и побыстрее. И проклюнувшиеся президентские амбиции. Гройсман при таких раскладах все равно в плюсах. Удастся – так Гройсман «царь горы». Не сложится – режим Порошенко снова облажался. И второй вариант гораздо реальнее. Тем более, что в нынешней ситуации с вконец обнаглевшей Украиной «Газпром» вряд ли пойдет хоть на какой-либо компромисс с «Нафтогазом», поскольку Киев окончательно закусил удила и понес так, что никакой лошади не снилось. Вполне вероятно, что Гройсман рассчитывает заменить Порошенко и вновь сунуться в Москву, но уже с натянутой на фейс маской адекватного украинца. И с жалостной песней про братскость народов в поисках того, что требуется Украине больше всего, то бишь, все тех же денег. Но это будут уже не наши проблемы и не наши родственные связи.