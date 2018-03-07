Арабская певица скопировала клип Алексея Воробьева

7 Март 22:55 2018-03-07T22:58:19+03:00

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Времена изменились — если раньше российские исполнители плагиатили иностранные клипы, то сейчас впервые клип, созданный российским актером, режиссером и музыкантом Алексеем Воробьевым, скопирован один в один иностранной певицей.

Арабская звезда Nehal Nabil презентовала видеоролик на песню Hanebdaa Hayah — почти точную копию режиссерской работы Воробьева «Самая красивая», второй серии комедийной клиповой трилогии про сумасшедшую парочку, собравшей в сети уже около 70 миллионов просмотров.

Алексей Воробьев / Alex Sparrow - Самая красивая (Сумасшедшая 2) Best Pranks - Prank Couple.StarPro Quiz -

Этот ролик, видимо, был выбран потому, что «Сумасшедшая» Воробьева два года назад была мировым вирусом, собравшим по всему миру более 800 миллионов просмотров в Ютюб и Фейсбуке, а ее продолжение, «Самую красивую», пока видели только в нашей стране.

«Думаю, что за всю историю современной музыкальной индустрии впервые клип одного артиста полностью, до нюансов, кадр за кадром, скопирован другим! За 30 лет работы с большими международными звездами я впервые сталкиваюсь с чем-то подобным!» — говорит Петер Свартлинг, глава международного менеджмента Алексея Воробьева, известный шведский продюсер и член жюри популярного телешоу Swedish Idol. «Мы все знаем, что Алекс — блестящий артист и музыкант, режиссер и продюсер, и его идеи всегда невероятно круты и поэтому распространяются по мировой сети как вирусные. Очевидно, что режиссерская идея Алекса не может оставить равнодушными, но это еще не повод скопировать ее без разрешения и ссылки на оригинал его авторства. С одной стороны, это свидетельство его таланта и невероятного успеха, но с другой — нарушение его авторских прав. Кроме того, на Западе многие привыкли, что это Россия обычно копирует западных исполнителей. Этот случай — яркое свидетельство и подтверждение того, что все меняется и сейчас копируют уже русских», — заключает продюсер.

Сам Алексей сейчас находится в Лос-Анджелесе, где недавно состоялась премьера 3 сезона популярного американского UnREAL с его участием. Он так прокомментировал нам эту ситуацию:

Hanebdaa Hayah - Nehal Nabil (EXCLUSIVE ) 2018 - .Hanebdaa Hayah - Nehal Nabil (EXCLUSIVE ) 2018

«Это не то что забавно — это очень круто для меня, как автора и режиссера, что мои работы производят такое неизгладимое впечатление, что даже профессиональные и популярные в своих странах артисты хотят их скопировать. С правовой точки зрения это, конечно, недопустимо делать такие ремейки без разрешения, но мне приятно видеть, что в нашей стране можно делать такой продукт, который люди не только смотрят во всем мире, но и плагиатят».