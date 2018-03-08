Главного развратника Кремля покарал Сталин

СЕГОДНЯ 10:27 2018-03-08T11:31:45+03:00

Хотя тот был ближайшим другом вождя и крестным отцом его жены Надежды Аллилуевой. Как наказали за "аморалку" одного из самых влиятельных большевиков

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"Харассмент" политиков для нашей страны не в диковинку. Только модный ныне иноземный термин звучал привычнее для советских ушей - "аморалка". В свое время даже пленум ЦК созывали по поводу аморального поведения старого большевика Авеля Енукидзе, превратившего Кремль в логово разврата…

«Любила и знала вся семья»

- Авель Софронович Енукидзе был весьма заметной и колоритной фигурой в большевистской партии, - говорит доктор исторических наук, профессор Московского государственного педагогического университета Александр Пыжиков. - Вместе со Сталиным организовывал революционное движение в Закавказье. Царские жандармы 7 раз арестовывали его. Последняя ссылка - в суровый Туруханский край, где отбывал срок и его земляк-грузин Иосиф Джугашвили. Активный участник Октябрьской революции. В 1918 году получил ответственный пост Секретаря ЦИК - Центрального Исполнительного Комитета. До войны это был высший законодательный, распорядительный и контролирующий орган государственной власти в СССР.

В 1921 году в стране проходила так называемая "партийная чистка". Каждый большевик обязан был написать подробную автобиографию и назвать трех человек, которые могли бы рекомендовать его в партию. Авель назвал Сталина, Ворошилова, Орджоникидзе.На вопрос комиссии, кто может заверить его автобиографию, ответил: "Сталин!" Комиссия обратилась к Сталину. Тот прочитал, подписал – «Все изложенное подтверждаю».

Все знали об их крепкой дружбе. Мало того, Енукидзе был крестным отцом супруги вождя Надежды Аллилуевой. Светлана Аллилуева в своих воспоминаниях называла дядю Авеля "большим другом нашего дома» и отмечала: «Его любила и знала вся семья."

Когда Надежда Аллилуева покончила с собой, и маленькую Свету поднесли к гробу попрощаться с матерью, девочка испугалась, громко закричала. "Меня поскорее кто-то унес на руках в другую комнату. А там меня взял на колени дядя Авель Енукидзе и стал играть со мной, совал мне какие-то фрукты, и я снова позабыла про смерть."

Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков. ФОТО Фонд Егора Гайдара

Завхоз, перед которым заискивали

- Еще один многозначительный факт, - продолжает историк Александр Пыжиков. - Енукидзе первым получил высшую награду СССР - орден Ленина.

- Первым из граждан. Орденом Ленина №1 наградили тогда нашу газету "Комсомольская правда".

- Поправку принимаю. Словом, Авель Софронович был очень влиятельным, заслуженным большевиком. С возвышением Сталина его влияние тоже усиливалось. Но в большую политику он не лез, ни в каких оппозициях, "уклонах" не засветился. Предпочитая государственную работу в качестве Секретаря ЦИК. А еще он был на хозяйстве Кремля. В прямом смысле. В те годы многие руководители партии и государства жили в Кремле. Включая семью Сталина. Плюс известные люди типа пролетарского поэта Демьяна Бедного. Товарищ Авель обеспечивал материально всех обитателей. Решал хозяйственные проблемы лидеров партии и государства. И себя не забывал.

За Авелем водился один грешок. Закоренелый холостяк, не имевший детей, был очень слаб по части женского пола. С энтузиазмом устраивал отдых с дамами и другим ответственным товарищам. Вместе с вином, дефицитными продуктами. Эта сторона жизни Енукидзе была многим хорошо известна. Но никто не смел одергивать старого друга, почти что родственника товарища Сталина. Наоборот, многие заискивали перед Авелем, пытались пользоваться его расположением. Тот, чувствуя свою неприкасаемость, совсем распоясался.

Болтливые уборщицы и покорные княгини

- Беда пришла, откуда не ждали. В начале 1935 года чекисты задержали трех молоденьких уборщиц Кремля. Те за чаем распускали языки. Мол, взгляд недобрый у товарища Сталина, да и человек он не русский, грузин или армянин. Жену свою застрелил или отравил... В таком же духе уборщицы перемывали косточки и другим руководителям. Политикой тут и не пахло, чистая бытовуха. По Уголовному кодексу того периода за такие разговоры полагалось шесть месяцев тюрьмы. Но чекисты проявили бдительность, болтушками-простушками не ограничились. И выяснили у перепуганных женщин, что подобные разговорчики вел начальник обслуживавшей Кремль электростанции, племянник Льва Давыдовича Каменева.

В кабинете Дзержинского. На фото внизу: слева направо Енукидзе, Каменев, Аванесов, Смидович и Рыков. 1922 годФото: EAST NEWS

- Соратника Ильича, известного оппозиционера?

- Того самого. Запахло контрреволюционным заговором. Распускал язык и помощник коменданта Кремля. А он человек военный, мог застрелить товарища Сталина. Так возникло знаменитое "кремлевское дело". Начали трясти весь обслуживающий персонал Кремля, сотрудников библиотеки, аппарат ЦИК, которым командовал Енукизде. Выяснилось, что в ЦИКе засела «контрреволюционая молодежь», бывшие княгини, дворянки, дочери белогвардейцев. Многих дам принимал на работу лично Енукидзе и с ними сожительствовал.

Из сотни с лишним сотрудников аппарата ЦИК оставили с десяток, остальных разогнали, кого-то арестовали. Морально разложившегося Авеля срочно убрали с должности Секретаря ЦИК, отправили в Минеральные Воды уполномоченным.

5-7 июня 1935 года состоялся специальный Пленум ЦК ВКП(б) , посвященный старому развратнику. Авель покаялся, признал свои ошибки. Но было поздно. Пленум принял резолюцию: «За политическое и бытовое разложение бывшего секретаря ЦИК тов. А. Енукидзе вывести его из состава ЦК ВКП(б) и исключить из рядов ВКП(б)."

Причем, решали не келейно. Аморальное дело Енукидзе получило широкую огласку в стране. Исключенного Авеля по указанию Сталина отправили в Харьков начальником автотранспортной конторы. А в 37-м расстреляли.

- Александр Владимирович, библейский Каин был старше убиенного им брата Авеля.

- В нашей истории Авель Енукидзе был на пару лет старше Иосифа Виссарионовича. Но всегда относился к нему, как к старшему товарищу.

- Авель был ближайшим другом, можно считать, названным братом человека с библейским именем Иосиф. Сталин фактически убил его, дав добро чекистам сначала на снятие с работы, затем - на расстрел. Почему? Ведь одного слова вождя было достаточно, чтобы Авель умер в своей постели, как его непосредственный начальник, председатель ЦИК Михаил Иванович Калинин. Явно же дело не в аморальном поведении друга, ставшем официальной причиной падения старого большевика.

- Конечно, для Сталина не были секретом оргии Авеля. Хотя сам он в них не участвовал. В 1935-м вождь явно готовился раскручивать маховик Большого Террора. Для чего подтягивал Ежова, выступавшего на Пленуме с обличительной речью против Енукидзе. На примере очень близкого ему Авеля Иосиф Виссарионович демонстрировал соратникам, что переформатирование властной элиты в СССР будет полным. И даже старые дружеские, родственные отношения не помогут. Да и, честно говоря, завхоз Енукидзе в грядущей политической мясорубке пользу Сталину принести уже не мог. Потому и погиб.

Конечно, для Сталина не были секретом оргии Авеля. Хотя сам он в них не участвовалФото: GLOBAL LOOK PRESS

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

"ОН СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ!"

Борис Илизаров, доктор исторических наук, автор книги "Тайная жизнь Сталина".

- Енукидзе - один из самых близких друзей Сталина еще со времен революционной юности в Закавказье. Он непростительно много знал личного о вожде, его прошлом и настоящем. Убежден, Авель и Коба в свое время по-мужски сошлись на любви к юным, скорее даже - чересчур юным особам. Авель поставлял девочек не только безымянным «нужным людям», но и другу молодости. Сталин, безошибочно ударив соратника за очевидные для всех признаки «бытового и морального разложения», не только убрал важнейшего свидетеля, но и обезопасил себя от разоблачений с его стороны. И не случайно именно в том же 1935-м среди обслуги вождя появляется восемнадцатилетняя экономка Валентина Истомина. Она будет рядом до последнего дня. Для всех стало ясно, что Сталин приличным образом устроил свою интимную жизнь.

СВИДЕТЕЛЬСТВО СОВРЕМЕННИЦЫ

"ДОКАТИЛСЯ ДО 11-ЛЕТНИХ ДЕВОЧЕК"

Уже после июньского Пленума ЦК ВКП(б), исключившего Енукидзе из партии за аморальное поведение, жена брата первой супруги Сталина Мария Сванидзе запишет в дневнике 28 июня 1935 года:

«Сталин спросил - "Довольна ли я, что Авель понес наказание" и улыбнулся - он знал, как я его презирала всеми фибрами души за его разложение личное, за его желание разлагать всех вокруг себя.

Я сказала то, что думала. Сказала, что я не верила в то, что наше государство правовое, что у нас есть справедливость, что можно где-то найти правый суд (кроме ЦК, конечно, где все правильно оценивалось), а теперь я счастлива, что нет этого гнезда разложения морали, нравов и быта. Авель, несомненно, сидя на такой должности, колоссально влиял на наш быт в течение 17 лет после революции. Будучи сам развратен и сластолюбив, он смрадил все вокруг себя: ему доставляло наслаждение сводничество, разлад семьи, обольщение девочек. Имея в своих руках все блага жизни, недостижимые для всех, в особенности в первые годы после революции, он использовал все это для личных грязных целей, покупая женщин и девушек. Тошно говорить и писать об этом. Будучи эротически ненормальным и, очевидно, не стопроцентным мужчиной, он с каждым годом переходил на все более и более юных и наконец докатился до девочек в 9-11 лет, развращая их воображение, растлевая их, если не физически, то морально. Это фундамент всех безобразий, которые вокруг него происходили. Женщины, имеющие подходящих дочерей, владели всем. Девочки за ненадобностью подсовывались другим мужчинам, более неустойчивым морально. В учреждение набирался штат только по половым признакам, нравившимся Авелю. Чтобы оправдать свой разврат, он готов был поощрять его во всем - шел широко навстречу мужу, бросавшему семью, детей, или просто сводил мужа с ненужной ему балериной, машинисткой и пр... Под видом «доброго» благодетельствовал только тех, которые ему импонировали чувственно прямо или косвенно. Контрреволюция, которая развилась в его ведомстве, явилась прямым следствием всех его поступков - стоило ему поставить интересную девочку или женщину и все можно было вокруг его носа разделывать... После разгрома ЦИКа и кары, достойной кары, которую понес Авель, я твердо верю, что мы идем к великому лучезарному будущему - это гнездо измен, беззаконий и узаконенной грязи меня страшило. Теперь стало светлее, все дурное будет сметено, и люди подтянутся и все пойдет в гору».

Надежды женщины на лучезарное будущее не оправдались. В 1942 году расстреляют саму Марию Сванидзе...

ЕСТЬ ВЕРСИЯ

Наказал Воланд!

В романе Булгакова «Мастер и Маргарита» есть любопытный персонаж, председатель акустической комиссии московских театров Аркадий Семплеяров. Он требовал разоблачения сеанса черной магии артиста Воланда. Но сам тут же был изобличен прилюдно в измене жене с «племянницей из Саратова» и другими юными актрисами. После этого публичного скандала Семплеярова в два счета перебросили в Брянск и назначили заведующим грибнозаготовочным пунктом.

Некоторые литературоведы считают, что прототипом Семплеярова стал похотливый Енукидзе, любитель молоденьких актрис. Секретарь ЦИК был заодно председателем Правительственной комиссии по руководству Большим и Художественным театрами. И однажды не пустил Булгакова за границу. За что и попал в роман в неприглядном виде.