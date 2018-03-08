Семь самых сексуальных женских профессий

СЕГОДНЯ 11:38 2018-03-08T14:44:43+03:00

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Красивая фигура, каблуки, узкая юбка… Да, это соблазнительно, и привлекает сильный пол. Но главный критерий сексуальности женских профессии иной.

- Когда совершенно незнакомая женщина вдруг начинает о тебе заботиться, готова для тебя что-то сделать – это у любого мужика вызовет определенные реакции, - объяснил один знакомый. - Обычно ведь мужчины ухаживают за дамами. Тут же наоборот, и это заводит. А если незнакомка еще и симпатичная…

1. Медсестра.

Лежишь ты в больнице, одинокий и несчастный. Вокруг все чужое. Кровать не твоя. Холодильник есть, но там все не то… Мысли тревожные в голову лезут насчет того, что правильно мама говорила: здоровье не купишь, его беречь надо. А ты не берег, и невесть чем все теперь может закончиться. И тут появляется она. Незнакомка в белом халатике, с ухоженными ручками, заботливым взглядом… И так она с тобой участливо разговаривает, успокаивает, что на сердце светлеет: все будет хорошо, уж она-то не даст пропасть.

ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИ. Совсем недавно в Пизе (Италия) медсестра отделения диализа местной больницы вышла замуж за хорошего парня, своего бывшего пациента. Девушка не просто ставила бедолаге капельницы, но и пожертвовала ему свою почку. И он влюбился по уши. Вот как повезло.

polina_sozonova Я конечно понимаю, что в манипуляционном кабинете нельзя распускать волосы, но пару минут можно и похулиганить #медсестра#манипуляционная#гематологическоеотделение

2. Стюардесса.

Во время полета все люди испытывают чувство тревоги. И мужчины не исключение. Привыкли ведь твердо стоять на земле и решать, что делать и как быть. А тут – подвешенное состояние. Сиди и жди, когда тебя долетят. Беспомощный и уязвимый. Слава богу, есть, на ком глазу отдохнуть. Да, это стюардессы. Небесные ласточки. Даже ангелы. Все зависит от того, как часто самолет влетает в зону турбулентности. Они красивые, молодые, улыбаются. Очень обходительны. Чего желаете? И в глаза смотрит. Захочешь - водички принесет. Ответит на дурацкие вопросы. И даже ремень безопасности расстегнет. И так бывает от такого участия хорошо, что хочется позвать: полетели со мной, птичка!

ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИ. Знакомство стюардессы Королевских брунейских авиалиний Мариам Хаджи Абдул-Азиз с султаном Брунея Хасана Болкиаха могло закончиться скандалом и увольнением девушки. Мариам очень волновалась, пробираясь по салону самолета к султану с бутылкой шампанского на подносе. Результат – полбутылки были пролиты на дорогие брюки августейшей особы. Испуганные красивые глаза девушки так запали в душу Хасану, что он начал ухаживать за Мариам, а спустя два года сделал ей предложение.

tricia.e.s Love @topstewardesses Follow them! #flightattendant #flightcrew #topstewardesses #flying #lovetofly #aircrew #aviation #jets #falcon #pilots #usa #seeingtheworld

3. Парикмахерша.

Еще ближе, еще горячей. Ты ее первый раз в жизни видишь, а она уже гладит тебя по голове, перебирает волосы, моет… Это, черт возьми, так классно! А еще она делает тебя красивым, ухоженным. Причесывает. Любуется. Может стричь и ровнять твои три волосины битый час. Причем, заметьте, не для себя старается. Некоторые мастерицы еще и грудью прижимаются - как бы невзначай. Это, конечно, высший пилотаж. И вот ты, страшно красивый, взбудораженный и заинтригованный, как минимум оставишь ей щедрую благодарность и попросишь визитку. А может, и не только визитку.

ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИ. Евгений Папунаишвили - танцор, хореограф, участник телепроекта «Танцы со звездами» и просто красавец мужчина - прошлым летом женился на итальянке Салиме Бижабер, стилисте и визажисте. Девушке с вызывающей прической. Итальянка работала по контракту в московском салоне, там и познакомились. Предложение Евгений сделал Салиме необычно и романтично – прямо на футбольном поле, в перерыве между таймами. А 11 декабря, аккурат в день рождения Папунаишвили, любимая родила ему дочь Софию.

e_papunaishvili Стрижка у лучшего в мире мастера Еле записался @lasabrin @aldocoppola_moscow

4. Официантка.

Зачем мужчины заходят в кафе и рестораны? Правильно, чтобы посидеть с друзьями, расслабиться. Или когда очень голодные и злые. Или когда у них проблемы. И тогда их просто надо накормить, вкусно и сытно. Официантка в такой момент – самая вожделенная в мире, потому что заботится и угождает. Вопросы задает только по существу: чего желаете? Что предпочитаете? Предложит то, что любишь, красиво подаст еду. И мешать не будет – уйдет на кухню. Так почему бы не заглянуть в этот райский уголок еще разок?

ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИ. По молодости голливудская звезда Николас Кейдж дважды был женат на актрисах. И оба брака распались. А в сорок лет влюбился в простую официантку, 19-летнюю кореянку Элис Ким. С третьей женой он, наконец, стал счастливым мужем и отцом. Мистер Биг из сериала «Секс в большом городе» - актер Крис Нот - тоже женился на официантке, с которой познакомился в нью-йоркском баре. У них тоже сын.

singing_doe В таком образе я выступала в первые))) Но поняла, что если бы я действительно работала официанткой, я бы имела хорошие чаевые)))) #жизньвеселаяпроказница #официантка #работа #пою #инетакоеслучается

5. Горничная.

Образ крепко держится в мужской фантазии. Милая девушка в кружевном передничке, коротком халатике и чулочках смахивает пыль с мебели. Или постель заправляет. Или случайно заходит прибраться, когда вы в душе… И все у нее сияет чистотой, всюду порядок и благодать. Хозяюшка. Впрочем, такая горничная - это уже, скорее, бренд. Возможно, привет из «горячих» фильмов. Ведь в приличных отелях горничных за работой отдыхающие не видят.

ИСТОРИЯ ИЗ КНИЖКИ. Помните Фрёкен Хильдур Бок – домработницу из книжки про Карлсона, которую Малыш сразу же окрестил «домомучительницей»? Описана она как «суровая пожилая дама высокого роста, грузная, да к тому же весьма решительная и в мнениях и в действиях». Так вот, даже на таких женятся. Просто в мультике об этом не рассказали. Так вот Фрекен Бок, кто не в курсе, стала женой дальнего родственника папы Малыша дяди Юлиуса. А все потому, что хозяйственные женщины на дороге не валяются.

victoria_sid11 Друзья!) Подскажите, пожалуйста, фильмы, где присутствуют горничные, а ещё лучше, где они же портят случайно имущество отеля) Есть ли таковы?) Очень буду признательна!))) #горничная #отель #фильмы #кино #событие #гостиница

6. Массажистка.

Тут все ясно без лишних слов. Прямой доступ чужой женщины к твоему обнаженному телу сам по себе способен вызвать бурю положительных, так сказать, эмоций. А уж если тебя еще и гладят, мнут, мажут маслами, практически ласкают… Всего, с ног до головы. Да под приятную музыку, в полумраке, на белых простынях. Тут даже неважно, красива ли массажистка или не очень – просто закрываешь глаза и балдеешь.

ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИ. Калининградский депутат-коммунист - 56-летний Игорь Ревин - женился на массажистке из Таиланда, много моложе него. Первый раз в жизни женился. Познакомились Игорь с Джарией в массажном салоне и весь первый часовой визит… проговорили. Ему, выпускнику МГИМО и специалисту по юго-восточной Азии, тайка сначала была интересна как носительница азиатской культуры. А потом вспыхнули и другие чувства. «Я единственная тайка в мире, которая вышла замуж за коммуниста», - шутит Джария. Массажисткой она больше не работает - стала домохозяйкой.

7. Стриптизерша.

Эти девушки кого хочешь с ума сведут. Яркие, красивые, зажигательные, без комплексов, Раздеваются, соблазняют, готовы исполнить любые желания – только позови.

Эти девушки кого хочешь с ума сведутФото: Евгения ГУСЕВА

ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИ. Известный актер Алексей Чадов познакомился со своей будущей женой Агнией Дитковските на кастинге в фильме «Жара» в 2006-м. Агнию тогда утвердили на главную роль танцовщицы Насти. На съемках роман закрутился вовсю. Тогда- то и всплыло, что до ВГИКа Агния работала стриптизершей в московском клубе. Чадов об этом тоже знал, но ничуть не смутился. Ради Агнии он забыл все свои многочисленные романы и остепенился. Дождался 18-летия любимой, чтобы жениться. Была красивая свадьба. Родился сын Федор. Но через год пара рассталась.