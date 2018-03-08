Юнус-Бек Евкуров: Мы всегда будем помнить и Рамзана Героева, и других наших военных, сложивших головы в Сирии

8 Март 22:25 2018-03-08T22:37:39+03:00

В четверг, 8 марта, в Ингушетии простились с военнослужащим, погибшим в авиакатастрофе на аэродроме Хмеймим [аудио]

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На борту российского военно-транспортного самолёта Ан-26, который потерпел крушение 6 марта при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим - в результате чего погибли 39 военнослужащих, - был и уроженец Ингушетии Рамзан Героев. Об этом в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал глава республики, генерал-майор, Герой России Юнус-Бек Евкуров...

- Товарищ генерал! Я знаю, как вы близко к сердцу принимаете гибель наших военных. Трагедия, которая произошла, и в меня вот тоже больно "стрельнула"... Потому что я был на этой базе Хмеймим в конце февраля 2015-го - кстати, вместе с Валерием Халиловым. Я помню, как вы переживали гибель Халилова и его ансамбля имени Александрова - в декабре 2016-го. Вот сейчас среди погибших в Сирии - и ваш парень... Рамзан. С такой фамилией говорящей - Героев.

- Да, Героев. Да... Ну, знаете, они все - наши парни. Все, кто там погиб, кто выполняет задачу. Они все наши, нельзя делить там...

Рамзан как раз был из Ингушетии, и по воле случая оказался в этом самолете. Конечно, то, что произошло - это больно. За всех ребят, и за Рамзана в том числе.

Мы вот сегодня вместе с председателем парламента республики посетили родных и близких Героева. Выразили соболезнование в селе, где прощались с Рамзаном. (В четверг с ним простились в воинской части, а затем он был похоронен на родовом кладбище.)

Да, это больно, тяжело осознавать такие вещи. Но опять же - мы понимаем, что это жертвы во имя нашей страны. И что это не зря.

Конечно, сейчас и государство, и мы, наша республика - будем помогать семье Рамзана - родителям, жене, детям. Делать все, чтобы облегчить им эту боль.

- Вы с кем - с мамой, с папой Рамзана встречались? Что вы им сказали?

- У него мамы нет. С отцом пообщались.

Ну, вот знаете, - у нас обычно это все стойко переносится. Почему? Потому что все понимают, что мы - все под Всевышним, все - по воле Всевышнего. И здесь это все стойко переносят.

Тем более, в таких случаях собирается все село. В принципе - один на один со своим горем человек не остается. Поэтому - не то, что это легко. Не легко, конечно. И, конечно, отец на публике эмоции не показывает никаких. Совершенно никаких эмоций. Не принято... Но он очень мужественно держится - отец. И благодарен там и односельчанам, и нам за поддержку...

Юнус-Бек Евкуров - о Рамзане Героеве и других военных, погибших в авиакатастрофе в Сирии 00:00 00:00

Главное - все достойно, не опозорил честь тейпа и народа. Вот это самое главное. В остальном... Все мы под Богом ходим.

- Скажите, вот, на ваш взгляд, товарищ генерал... Как должна быть увековечена память и генерала, и офицеров, погибших в этой катастрофе? И Рамзана, и других военных, которые отдали свои жизни... За Россию.

- Ну, мы здесь приняли решение - а Рамзан Героев наш первый погибший в Сирии солдат, уроженец Ингушетии - будем называть его именем школу N 1, в которой он учился. Дальше уже будем смотреть на семью, на детей - помогать им вырасти достойными памяти своего отца. Организуем спортивные турниры в честь этого парня и проведем другие мероприятия по увековечиванию его памяти..

У нас есть великолепная Аллея Славы, где растут живые деревья в память о погибших в последние годы мужественных людях. И вот там тоже будет живое именное дерево в честь нашего Рамзана.

Пользуясь случаем, хотел бы выразить соболезнование родным и близким тех, кто погиб в этой катастрофе и передать слова нашей поддержки.

- Светлая им память. Будем помнить...

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