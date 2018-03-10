МВФ объяснил украинцам преимущества высокой цены на газ

СЕГОДНЯ 10:05 2018-03-10T10:22:01+03:00

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Знаменитая анекдотическая формулировка: «Чтобы корова меньше потребляла корма и давала больше молока, ее надо меньше кормить и больше доить», - получила реальное серьезное воплощение в отношениях Международного Валютного Фонда (МВФ) и Украины. Постпред МВФ на Украине Йост Люнгман в интервью журналу «Новое время» на полном серьезе заявил, что повышение тарифов на газ для населения – это благо для жителей Украины, потому что выбивает питательную почву из-под ног коррупции: «Разные цены на газ, одновременно действующие на рынке, становятся причиной коррупции. Например, можно купить газ по более низкой цене для домохозяйств, а потом продать его по более высокой цене для промышленности, при этом прикарманив разницу».

А еще повышение цен на газ – это мера по борьбе с бедностью, потому что богатые должны в этом случае платить больше. Дескать, богатые, живущие в особняках, потребляют больше газа, а платят за отопление своих усадеб меньше. Нет, конечно, не меньше, чем бедные, но меньше, чем могли бы. А вот если бы они платили по высоким расценкам, то часть их платы могла бы пойти на субсидии неимущим.

- Отправной точкой должна быть реализация газа по рыночной цене с тем, чтобы использовать дополнительную выручку, полученную от продажи богатым домохозяйствам, для укрепления системы коммунальных субсидий – изрек этот гигант мысли и пособник украинской демократии.

При этом, разного рода мелочи, вроде ничтожности экономического эффекта для каждой бедной семьи, когда одно богатое домохозяйство приходится на тысячу или даже на сотню бедных, или источника таких финансовых резервов для коммунальщиков при едином, а не дифференцированных тарифов, явно не вписались в интеллектуальный горизонт постпреда МВФ, внешне похожего и на Расмуссена и Столтенберга одновременно. Как и анализ полученного в недавнем прошлом опыта.

Ведь все последние годы тарифы на газ на Украине росли неимоверными темпами. В 2013-м году тысяча кубометров газа обходилась украинцам в 725 гривен (около 90 долларов США). В 2016-м газ для населения стоил уже 6 879 гривен (255 долларов по курсу 27 гривен за $1). То есть, в долларах газ подорожал в 2,8 раза. А в национальной валюте – в 9.5 раза. А ведь большинство украинцев получают зарплату вовсе не в долларах. При таком росте тарифов менее, чем за 3 года, казалось бы, на какую бы там ни было коррупцию на современном этапе не должно быть и намека. Ан нет. МВФ до сих пор аж трясет при упоминании об украинской коррупции и одним из главных условий предоставления кредитного транша Украине в нынешнем году он ставит создание специального независимого Антикоррупционного суда на Незалежной. И, конечно же, очередное повышение тарифов на газ. Не первое. И не последнее.

А украинцам остается что? Правильно – терпеть. Им уже объясняли их собственные министры, что они слишком много едят. Ставили в пример Германию, где люди тратят на еду меньшую долю своих доходов, чем жители Украины. Правда, обошли стороной тот вопрос, что самый бедный житель Германии потребляет продуктов на в разы большую сумму, чем среднестатистический работающий украинец.

Просто дежа вю какое-то из детства. Когда нудный кролик вынес свое резюме Винни-Пуху: «Это потому, что кто-то здесь слишком много ест». Да. И слишком много топит. В чем, кстати, «Нафтогаз Украины» ужу успел обвинить население на фоне того, что в Вашингтоне украинцев, наоборот, похвалили за экономию ради обеспечения транзита в Европу. Грубо говоря, руководство Украины похвалили за то, что в этот раз оно не стали по-свински воровать газ из трубы.

И почесали за ухом. Пообещав процветание в очередной раз. В будущем. Когда-нибудь. Возможно.

P.S. Кстати, Россию в 90-х МВФ «разводил» примерно по такой же схеме и с примерно той же аргументацией.

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