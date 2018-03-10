СЕГОДНЯ 11:51 2018-03-10T19:01:00+03:00

Нужно ли заставлять детей быстро читать и красиво писать, и как влияют на развитие смартфоны и планшеты? Фото: Михаил ФРОЛОВ

И как влияют на развитие смартфоны и планшеты

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Оказывается, нас с вами далеко не всегда учили правильно и хорошо, а современная школа детей только “калечит”. Обозреватель «КП» Александр Милкус побеседовал с директором института возрастной физиологии Российской академии образования Марьяной Михайловной Безруких и выяснил, почему клавиатура едва ли когда-нибудь заменит письмо шариковой ручкой.

- Сейчас много говорят о том, что современные дети – они другие, не такие, как поколение, родившееся 20 или 30 лет назад. Это правда? Они действительно иные?

- Это очень важный вопрос. Вообще-то все деяния системы образования, общества, рассчитанные на ребенка, должны в первую очередь учитывать, каков он…

Но на самом деле, мы не знаем, каков он, современный ребенок в целом. Чем он отличается тех детей, которые росли 30-40 лет назад? Массовых исследований, проведенных в разных регионах России, к сожалению, нет. Единственное исследование проводилось нашим институтом последние 5 лет в 15 регионах России. Были изучены почти 60 тысяч детей. Но это дети узкой возрастной группы - 6-7 лет.

- Хорошо, давайте хотя бы с дошколятами и первоклашками разберемся. Они-то какие?

- По познавательному развитию, по развитию речи, внимания, памяти, мышления, эти дети не отличаются от своих сверстников 30-35-летней давности.

- А в чем отличия?

- Сегодня в первый класс все чаще приходят дети с несформированной речью – их от 40 до 60 процентов.

- Несформированная речь - это что?

- Они имеют очень бедный словарный запас. Они не умеют грамматически правильно строить предложения.

- А в шесть лет они уже должны это делать?

- Еще бы! Они не умеют составить элементарный рассказ о событиях, явлениях, пересказать мультик, книжку.

- То, без чего в школе делать нечего?

- Конечно. Обучение чтению и письму базируется на развитии речи.

Вторая проблема. Почти у 60 процентов детей не сформировано то, что в школе любят называть «уметь учиться».

Ребенок должен уметь выслушать учителя, ребенок должен уметь работать по плану – пусть это будет поначалу задание сложить что-то из лего. Он должен уметь сосредоточиться – пусть на короткое время. Умение проверить свою работу, правильно ли она выполняется. Но и 30 лет тому назад процент детей с несформированной организацией деятельности был почти таким же. То есть, несмотря на перестройку нашей системы дошкольного образования, здесь существенных улучшений не произошло.

О больших движениях

- А есть понимание, чем отличаются? Вот многие гордятся – маленькие дети еще разговаривать не умеют, а могут на смартфоне найти игру или найти в телевизоре мультканал!

- Не разделяю эйфории родителей от того, что он иконку различает в полтора года. Это ничего не дает как база для обучения.

- А это разве не говорит о развитии ребенка?

- Я на днях на лекции воспитателям детсадов показала видеозапись, где ворона раскладывает разноцветные геометрические фигурки. Это своеобразная дрессировка. И ничего больше!

К сожалению, до школы сейчас очень много времени уделяют именно общению с гаджетами. Вместо того, чтобы развивать речь, моторику. С этим же стало хуже! Большие движения менее сформированы.

- Какие движения?!

- Большие движения – это способность ребенка выполнять спортивные движения – бегать, прыгать… Есть тестовые задания, которые выполняли дети 30 лет тому назад, и выполняют сейчас. Например, нужно постоять на одной ножке. Нынешние дети это делают хуже! Они меньше двигаются.

Про каллиграфию забудьте!

- Неужели то, что у многих детей с 2-3 лет в руках смартфон, планшет не приводит к изменениям в развитии маленького человека?

- Я думаю, что, если мы и увидим эти изменения, то, наверное, очень нескоро. Должен пройти какой-то период накопления этих изменений. Мозг быстро не меняется.

И самое главное, гаджеты не стимулирует развитие познавательных способностей.

- И все-таки, Марьяна Михайловна, у вашего института есть исследования о том, каковы наши дети, как нужно их учить и развивать в соответствии с физиологией их возраста. Но почему те, кто составляет учебные программы в школе, по-моему, про ваши исследования ничего не знают? Пример – самые сложные разделы физики, химии, биологии, истории в школе проходят в средней школе, когда у детей идет гормональная перестройка организма и они просто не в состоянии воспринять такой объем информации!

- Иногда, но не очень часто, нам все-таки удается достучаться. Например, до 90-х годов у нас категорически переучивали леворуких детей при обучении письму. До тех пор, пока мы не разработали методику и не добились того, чтобы учителя об этом узнали.

Или недавний государственный стандарт для начальной школы. Существовала методика так называемого скоростного чтения. Детей изводили чтением на скорость с секундомером в руках. Доводили детей до заикания, до пареза лицевых мышц. Мы 20 лет бились за то, чтобы скоростного чтения не было. В новом ФГОСе (Федеральный государственный стандарт образования - Ред.) такого требования нет.

- Да ладно! Много раз мне родители жаловались, что детей заставляют читать на скорость и даже не выясняют, что из прочитанного он понял.

- Увы, есть педагоги, которые, как они научились 20 лет тому назад, так и продолжают то же самое требовать. Но в стандартах такого требования нет.

Или существовала методика так называемого безотрывного письма. Она не соответствует функциональным возможностям ребенка. Отменили!

- А как же каллиграфия, прописи? Разве чистописание - это ненужный навык?

- Про каллиграфию забудьте! Время, которое на уроках сегодня отводится на формирование навыка письма, не позволяет формировать каллиграфически правильный почерк. Не-воз-мож-но сформировать каллиграфически правильный почерк за 2-3 месяца!

- А нужен ли он, кстати?

- Не нужен. Письмо должно быть четким и читаемым. Каллиграфами вообще становятся десятые доли процента людей. Для этого нужно время, тонкая совершенная координация движений, хорошая произвольная регуляция, хорошее внимание и много другого.

Клавиатурное письмо проще, чем письмо ручкой? Кто это вдруг решил?

- Я бы на письме хотел остановиться. То, что дети письму предпочитают клавиатуру или на экран телефона – это плохо?

- Сейчас практически во всех странах озабочены этой проблемой. Пока не переходят на обучение клавиатурному письму. Ведь вы не оговорились – вы сказали «письмо ручкой», но «набор на клавиатуре». Это принципиально разные вещи!

Обучение письму сейчас происходит с использованием ручки. Но это не только техника написания букв, это большой комплекс умений, который очень длительно формируется. Это фонетико-фонематическое восприятие, это использование грамматики и т.д. Но что получается? Мы учим этому навыку с использованием ручки. А потом ребенок учится набирать текст, используя клавиатуру. И это – другие навыки.

- А нужно переживать, что у наших детей пропала мозоль на среднем пальце, которая была у нас, когда мы учились?

- Я 45 лет занимаюсь психофизиологией навыка письма и чтения, и хочу спросить: а кто это вдруг решил, что письмо клавиатурное проще, чем письмо ручкой? На самом деле, клавиатурное письмо гораздо сложнее.

Если мы начнем учить письму сразу с использованием клавиатуры, тогда это будет обучение письму, а не использование другого технического навыка, встроенного уже в процесс сформированного письма. Именно поэтому, когда человек начинает набирать текст (а учился он писать ручкой) у него возникает много проблем с использованием грамматики, фонетики. Потому что он в этот момент переучивается!

Чтобы правильно учить письму на клавиатуре, нужно бы разработать методику обучения этому. Ее пока нет. И хорошо было бы иметь эту методику еще лет десять назад. Мы в те годы обращались к министру образования Андрею Александровичу Фурсенко с предложением выделить грант институту на разработку такой методики. Грант мы не получили.

Мало того, за эти 10 лет институт очень сильно пострадал. Мы сократили много лабораторий, много направлений, которые очень нужны системе образования…

“Я только теперь поняла, какому количеству детей я навредила”

- При этом нынешний министр образования Ольга Юрьевна Васильева говорит, что у нас не проводятся исследования по нейропсихологии и тому подобное… То есть эти исследования нужны!

- Мне бы очень хотелось надеяться, что институт, созданный 75 лет тому назад, не закроют. И хочется надеяться, что к нам будут прислушиваться. Например, у нас есть учебник возрастной психофизиологии и психофизиологии ребенка. Он важен для будущих учителей. Но он используется лишь в некоторых вузах. Специалистов нет, которые могут этот курс читать.

У меня на одной из лекций расплакалась пожилая женщина-учитель. Когда я ее спросила, в чем дело, она сказала: вы знаете, я только теперь поняла, какому количеству детей я навредила.

- А так она не понимала?

- Могла не понимать. Ее 40 лет назад научили, что так правильно. Что если ребенок не достигнет к четвертому классу скорости чтения в 120 слов в минуту, он больше, чем троечником, не будет. Вот она и стояла над детьми с секундомером.

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