2018-03-10T22:20:40+03:00
Спорт

Россиянка Александра Трусова выиграла юниорский чемпионат мира по фигурному катанию

13-летняя спортсменка стала первой, кому удались два четверных прыжка во время выступления
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Александра Трусова исполнила два четверных прыжках.Александра Трусова исполнила два четверных прыжках.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Софии завершился юниорский чемпионат мира по фигурному катанию. В последний день соревнований в женском одиночном турнире победа досталась россиянке Александре Трусовой. 13-летняя спортсменка набрала 225,52 балла, заняв первое место на этом турнире.

Вторая - россиянка Алена Косторная (207,39), третья - японка Мако Ямасита (195,17). Четвертая позиция - у 17-летней Станиславы Костантиновой, набравшей по сумме двух выступлений 186,35 балла.

Выступление молодой Трусовой произвело настоящий фурор. В произвольной программе она стала первой фигуристкой, которая исполнила два четверных прыжка. До этого четверной сальхов удавался в финале юниорского Гран-При 2002/2003 японке Мики Андо. Трусовой удалось выполнить два прыжка - четверной сальхов и четверной тулуп.

В нынешнем сезоне 13-летняя Трусова не проиграла ни одного юниорского соревнования. Она - воспитанница тренера Этери Тутберидзе, которая явила миру Алину Загитову, Евгению Медведеву.

Надо сказать, что на юниорском чемпионате мира в Софии все золотые медали достались россиянам.

Алексей Ерохов победил среди мужчин. Анастасия Скопцова и Кирил Алешин - победители в турнире танцевальных пар, а Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин - чемпионы среди спортивных пар.

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