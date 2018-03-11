Премия BraVo: мировые звезды Duran Duran, Seal и Эрос Рамазотти спели в Кремле

СЕГОДНЯ 07:21 2018-03-11T07:29:47+03:00

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Раньше о таких концертах мы могли только мечтать, завидуя банкетам наших богачей в Сафисе, на которых выступали мировые звезды. А теперь практически любой желающий может за один вечер увидеть выступления сразу нескольких топ-артистов со всего мира. Глава Русской медиагруппы, Владимир Киселев, сделал громкую заявку на победу в прошлом году, когда учредил Международную музыкальную профессиональную премию BraVo, и тут же провёл ее на исторической сцене Большого театра. Выступал Денис Мацуев, Софи Лорен вручала премию Владимиру Спивакову, министр культуры Мединский - Юрию Григоровичу. Мы, конечно, остолбенели от размаха. Но тогда еще не знали, что нас ждёт через год. Премия в итоге «разрослась» до двух дней: Кремль и Большой по очереди принимали у себя популярную музыку и классическую.

Кремлевский концерт получился весьма эклектичным, что привлекло самую разную публику. Вот тебе и рокеры в партере с длинными волосами и татуировками (они пришли на шведскую группу Europe), вот корейские подростки (они встречали звезду южнокорейского хип-хопа Бэбилона), японские девочки пришли посмотреть на своих звёзд Nogizaka46 (они особо впечатлили Николая Баскова), которые так же принимали участие в концерте. Скромные восточные девушки в закрытых одеждах внимательно слушали суперзвезду из ОАЭ - Хуссейна Аль Жасми (его клип на песню Boshret Kheir набрал 283 миллиона просмотров - Шнуру есть, на кого равняться). Заранее и не туда пришли поклонницы Анны Нетребко, и громко ругались в очереди за бутербродами (звезда мировой оперной сцены на следующий день заявлена в Большой Театр). Но большая часть гостей наслаждалась музыкантами, на которых выросло целое поколение - британцами Duran Duran, красавцем Seal-ом, любимцем женщин Эросом Рамазотти, вальяжным Родом Стюартом, бойкой француженкой Zaz. И, конечно, нашими артистами, многие из которых получили в этот вечер награды. Светлана Лобода, например, стала «Певицей года», Сергей Лазарев - «Певцом», за «Шоу года» заслуженно отметили Ани Лорак.

Мероприятие, можно сказать, благословил Владимир Путин - 10-го марта на сайте Кремля была опубликована телеграмма от лица президента России. «Уверен, что церемония пройдет в теплой, дружеской атмосфере, станет настоящим праздником для участников и гостей» - отметил Владимир Владимирович. В общем-то, так и было. Народ веселился, Басков подкалывал Киркорова по поводу его костюма, Филипп балагурил с Еленой Север (артисты выступили в роли ведущих), звезды выступали. Все очень старались, особенно, конечно, западные, которые пели «живьём». Сил дважды спел свой хит «Kiss from a rose», на второй раз отправившись в народ, и раскачав этот непростой зал. Так же обладатель трёх «Грэмми» заметил, что «Премия BraVo» - это то самое место, где лучше всего быть в этот вечер. А 73-летний Род Стюарт пожелал россиянам хорошо провести Чемпионат мира по футболу. Группа Europe «громыхнула» хитом Final Coundown от души, а Zaz спела дуэтом свою самую известную песню Je veux с юной Данэлией Тулешовой из Казахстана, победившей в номинации «Взгляд в будущее».

Светлана Лобода «запремьерила» свою новую песню «Лети», спустившись на сцену Кремля, сидя за фортепьяно. Певица наконец перестала скрывать беременность, и появилась на сцене в обтягивающем платье, подчеркнувшим ее интересное положение.

Неделю назад СМИ сообщили о том, что поп-дива ждёт второго ребёнка. «Новость» на самом деле в узком кругу шоу-бизнеса обсуждалась уже как пару месяцев. Некоторые не верили - как же так, где же животик? Эти люди просто не знали Светлану, когда она ждала свою первую дочь, Евочку. До 8-го месяца никто и не подозревал о том, что артистка в положении. Так и сейчас - внешне практически не было заметно. Поэтому народ сильно оживился, узнав, что 35-летняя артистка снова станет мамой. Света не хотела афишировать беременность, но шила в мешке было не утаить. Поэтому Лобода решила лично расставить все точки над «и». После получения премии в номинации «Певица года» Света взяла слово: - «С сегодняшнего дня я ухожу в небольшой отпуск. Для того, чтобы записать альбом, чтобы подготовить новое шоу, и чтобы подготовиться к самому главному событию в жизни любой женщины - к рождению малыша!». Народ проводил певицу в декрет продолжительными аплодисментами, а она в ответ пообещала, что уже в июне снова будет в строю.

Также на сцене появилась в качестве певицы сама Елена Север, певцы ВладимИр и Юркисс, Юрий Антонов, Burito, группа Serebro, Николай Басков и группа Queens, Дима Билан, и многие другие артисты. Михаил Гуцериев стал «поэтом года». Бизнесмен, который написал уже не один десяток хитов нашим артистам (в том числе и «Неделимые» для того же Билана) рассказал, что на Западе долгое время наших артистов, (кроме классических) не знали, но скоро с ними начнут считаться и за рубежом. И сделал весьма амбициозное заявление: - «Сегодня, к сожалению, наши певцы, гастролируя в Америке, Германии, работают на русскоязычную аудиторию. А мне бы хотелось, чтобы мы вышли на мировую сцену. Главное - хороший английский, хорошая музыка...В классической музыке мы же первые! Эстраду подтянем, я убежден!». Как говорил рэпер Фейс, «Я роняю Запад», только в данном случае это выглядит более правдоподобно - осталось узнать, как у Михаила Сафрабековича с английским.