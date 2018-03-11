2018-03-11T17:57:22+03:00
В мире

Отравление шпиона: ищите, кому выгодно

Обозреватель Георгий Бовт анализирует громкую историю с отравлением бывшего "двойного агента" Сергея Скрипаля
Георгий БОВТобозреватель
Поделиться:
Комментарии: comments5
Оцепление в районе, где жил Сергей СкрипальОцепление в районе, где жил Сергей СкрипальФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Расследование дела об отравлении бывшего «двойного агента» Сергея Скрипаля и его дочери в английском Солсбери обрастает новыми подробностями, но до его раскрытия еще далеко. Между тем, на высшем политическом уровне уже фактически принято решение наказать «виновных». Вернее – назначить их.

По поводу отравления Скрипаля, который был осужден в России за шпионаж, но затем обменян российских разведчиков в США, включая ставшую потом медийно знаменитую Анну Чапмен, в субботу собрался даже специальный антитеррористический комитет «Кобра». Это происходит, когда речь идет о непосредственной угрозе национальной безопасности Великобритании. Официальных обвинений в адрес России на государственном уровне вроде как пока не прозвучало. Однако сам тон заявлений официальных лиц создает такую атмосферу, будто другой версии следствия подтвердиться и не может. Мол, а кто еще, кроме русских, это мог сделать. Только они. Вопрос – зачем травить шпиона, которого сами же обменяли более 7 лет назад и который вреда уже принести не может, не поднимается. Вместо этого приводится передача российского Первого канала, где ведущий публицистически рассуждает в том духе, что, мол, собаке, в смысле предателю – собачья смерть. Ну раз так, смекнули в Скотланд-Ярде, значит, точно его «Путин заказал».

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон говорит, что, мол, если версия о «русском следе» подтвердится, то последствия будут серьезными. А других версий, собственно, похоже, и не рассматривается. Очень хочется, видимо, чтобы подтвердилась именно «русская». Например, не рассматривается версия о том, что Скрипаль продолжая использовать свои шпионские навыки, мог участвовать в некоем коммерческом шпионаже или работать на неких украинских олигархов. Последняя версия проходила в российских масс-медиа, однако британские СМИ ее внимания пока не удостоили. Ну еще бы, как можно «замазать» молодую украинскую демократию одним лишь подозрением такого рода.

И хотя «российский след» пока не нашел официального подтверждения, судя по тому, сколь активно именно его ищут, не удивлюсь, если так или иначе именно он будет привязан к любой окончательной версии преступления. Непременно найдется какой-нибудь «подозрительный русский». А раз русский – значит, за ним стоит непосредственно Путин.

Скрипаль в Московском военном окружном суде Фото: REUTERS

Скрипаль в Московском военном окружном судеФото: REUTERS

Расследование еще не закончено, а «виновные» уже назначены. В количестве, говорят, пока аж 49 штук. На вышеупомянутом заседании комитета «Кобра» глава МИД Джонсон и глава МВД Амбер Рудд выступили с совместным предложением ввести санкции против российских физических и юридических лиц путем принятия закона, аналогичного «Закону Магницкого», принятого в свое время в США (в нем сейчас как раз 49 фигурантов). По британской версии, санкции также будут применены в отношении тех, кто замешан в коррупции и нарушениях прав человека. Причем тут, спросите вы, Скрипаль и его 33-летняя дочь? Да не при чем, однако раз поднялась очередная волна антироссийского «хайпа», то почему бы ее не словить.

Разумеется, сейчас от официальных лиц идут разъяснения, что британский «Акт Магницкого» задумывался еще до отравления Скрипаля. Но мы-то понимаем, что в данном случае речь идет скорее о лицемерии. И даже если выяснится, что бывший шпион пал жертвой неких мафиозных разборок, то все равно «осадочек останется» (в виде предубеждения против России), а вместе с ним - и упомянутый закон.

Но и это еще не все. С британской стороны уже готовится обращение к другим западным странам с целью организовать бойкот чемпионата мира по футболу в России. Вот уж действительно, футбол для англичан – дело святое. Они так надеялись получить этот чемпионат в свое время. И так были раздосадованы, что не получили, что с самого начала стали искать тому виноватых. И делали уже не одну попытку инициировать отзыв «лицензии» у нас. Поводы искали разные. Сначала говорили, что, мол, заявку Россия выиграла потому, что подкупила ФИФА. Не доказали. Потом возник украинский кризис. И снова англичане были в числе первых, кто предлагал перенести чемпионат к себе и никуда больше. Теперь вот Скрипаль.

Его отравление пришлось, кстати, как раз на время, когда в Британии стали трясти в том числе российских олигархов и чиновников, имеющих там недвижимость, на предмет законности происхождения их средств. Вчера были законными, а сегодня стали вдруг не очень. Пока расследований на основании недавно принятого законодательства – единичные случаи. Так что для форсирования процесса политическая истерика не повредит.

КСТАТИ

Английские футболисты могут не поехать на чемпионат в Россию из-за отравления предателя из ГРУ

Скандал с отравлением бывшего сотрудника российской военной разведки Сергея Скрипаля продолжает нарастать как снежный ком, сметая все на своем пути. Вот и одиозный глава МИД Великобритании Борис Джонсон пригрозил Москве самыми страшными карами, если Лондон получит доказательства причастности Кремля к смерти перебежчика. (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Георгий БОВТ

 
Читайте также
Новости 24
Сергей Собянин: Путин стал более естественным и открытым
Восточную Гуту покинула первая организованная группа мирных жителей
Китайский депутат: поправки о сроках полномочий председателя КНР консолидируют власть, а не создают раздоры
Путин вспомнил об обстреле своего вертолета во время поездки в Чечню в 2000 году
Путин рассказал о подвиге ефрейтора Портнягина, принявшего неравный бой с террористами в Сирии
Путин: Гибель АПЛ «Курск» была следствием общего плачевного состояния ВС РФ в 2000 году
Питерский "Зенит" сыграл вничью 0:0 с "Ростовом" в гостях
Андрей Аршавин опять забивает голы
Медведев рассказал о «чувстве локтя» в отношениях с Путиным
Путин рассказал о «захвате» самолета незадолго до открытия Олимпиады-2014
Могерини: ЕС поддерживает ввод миротворцев в Донбасс, если это поможет реализацию Минских соглашений
Путин рассказал о том, чего нельзя прощать
«С ума сошли?»: Путин полностью исключил возможность передачи Крыма Украине
Замминистра ЖКХ: В течение пяти лет в России автоматизируют учет коммунальных услуг
В Госдуме прокомментировали слова Яроша о «захвате территорий России»
Немецкий политик рассказал, как Берлин поставил на место посла Украины
Мэрия Вильнюса потребовала убрать российские воинские мемориалы с кладбища
Журналистка NBC заявила, что у Путина «есть что-то» на Трампа
К свадьбе принца Гарри и Меган Маркл выпустят поющие гимн презервативы
Китайские депутаты разрешили председателю КНР править бессрочно
В Совфеде пообещали ответить на британский «список Магнитского»
В РФС прокомментировали сообщения о планах Британии призвать бойкотировать ЧМ-2018
В Беларуси началось досрочное выездное голосование на выборах президента РФ
Ткачев: Россия в ближайшее время может начать поставки мяса, молока и рыбы в Турцию
Александр Рыбак снова представит Норвегию на «Евровидении»