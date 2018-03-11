Отравление шпиона: ищите, кому выгодно

СЕГОДНЯ 13:40 2018-03-11T17:57:22+03:00

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Расследование дела об отравлении бывшего «двойного агента» Сергея Скрипаля и его дочери в английском Солсбери обрастает новыми подробностями, но до его раскрытия еще далеко. Между тем, на высшем политическом уровне уже фактически принято решение наказать «виновных». Вернее – назначить их.

По поводу отравления Скрипаля, который был осужден в России за шпионаж, но затем обменян российских разведчиков в США, включая ставшую потом медийно знаменитую Анну Чапмен, в субботу собрался даже специальный антитеррористический комитет «Кобра». Это происходит, когда речь идет о непосредственной угрозе национальной безопасности Великобритании. Официальных обвинений в адрес России на государственном уровне вроде как пока не прозвучало. Однако сам тон заявлений официальных лиц создает такую атмосферу, будто другой версии следствия подтвердиться и не может. Мол, а кто еще, кроме русских, это мог сделать. Только они. Вопрос – зачем травить шпиона, которого сами же обменяли более 7 лет назад и который вреда уже принести не может, не поднимается. Вместо этого приводится передача российского Первого канала, где ведущий публицистически рассуждает в том духе, что, мол, собаке, в смысле предателю – собачья смерть. Ну раз так, смекнули в Скотланд-Ярде, значит, точно его «Путин заказал».

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон говорит, что, мол, если версия о «русском следе» подтвердится, то последствия будут серьезными. А других версий, собственно, похоже, и не рассматривается. Очень хочется, видимо, чтобы подтвердилась именно «русская». Например, не рассматривается версия о том, что Скрипаль продолжая использовать свои шпионские навыки, мог участвовать в некоем коммерческом шпионаже или работать на неких украинских олигархов. Последняя версия проходила в российских масс-медиа, однако британские СМИ ее внимания пока не удостоили. Ну еще бы, как можно «замазать» молодую украинскую демократию одним лишь подозрением такого рода.

И хотя «российский след» пока не нашел официального подтверждения, судя по тому, сколь активно именно его ищут, не удивлюсь, если так или иначе именно он будет привязан к любой окончательной версии преступления. Непременно найдется какой-нибудь «подозрительный русский». А раз русский – значит, за ним стоит непосредственно Путин.

Скрипаль в Московском военном окружном судеФото: REUTERS

Расследование еще не закончено, а «виновные» уже назначены. В количестве, говорят, пока аж 49 штук. На вышеупомянутом заседании комитета «Кобра» глава МИД Джонсон и глава МВД Амбер Рудд выступили с совместным предложением ввести санкции против российских физических и юридических лиц путем принятия закона, аналогичного «Закону Магницкого», принятого в свое время в США (в нем сейчас как раз 49 фигурантов). По британской версии, санкции также будут применены в отношении тех, кто замешан в коррупции и нарушениях прав человека. Причем тут, спросите вы, Скрипаль и его 33-летняя дочь? Да не при чем, однако раз поднялась очередная волна антироссийского «хайпа», то почему бы ее не словить.

Разумеется, сейчас от официальных лиц идут разъяснения, что британский «Акт Магницкого» задумывался еще до отравления Скрипаля. Но мы-то понимаем, что в данном случае речь идет скорее о лицемерии. И даже если выяснится, что бывший шпион пал жертвой неких мафиозных разборок, то все равно «осадочек останется» (в виде предубеждения против России), а вместе с ним - и упомянутый закон.

Но и это еще не все. С британской стороны уже готовится обращение к другим западным странам с целью организовать бойкот чемпионата мира по футболу в России. Вот уж действительно, футбол для англичан – дело святое. Они так надеялись получить этот чемпионат в свое время. И так были раздосадованы, что не получили, что с самого начала стали искать тому виноватых. И делали уже не одну попытку инициировать отзыв «лицензии» у нас. Поводы искали разные. Сначала говорили, что, мол, заявку Россия выиграла потому, что подкупила ФИФА. Не доказали. Потом возник украинский кризис. И снова англичане были в числе первых, кто предлагал перенести чемпионат к себе и никуда больше. Теперь вот Скрипаль.

Его отравление пришлось, кстати, как раз на время, когда в Британии стали трясти в том числе российских олигархов и чиновников, имеющих там недвижимость, на предмет законности происхождения их средств. Вчера были законными, а сегодня стали вдруг не очень. Пока расследований на основании недавно принятого законодательства – единичные случаи. Так что для форсирования процесса политическая истерика не повредит.

КСТАТИ

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Скандал с отравлением бывшего сотрудника российской военной разведки Сергея Скрипаля продолжает нарастать как снежный ком, сметая все на своем пути. Вот и одиозный глава МИД Великобритании Борис Джонсон пригрозил Москве самыми страшными карами, если Лондон получит доказательства причастности Кремля к смерти перебежчика. (подробности)