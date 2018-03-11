Несколько случаев эвтаназии могли быть связаны с предумышленным убийством

СЕГОДНЯ 15:19 2018-03-11T15:34:13+03:00

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В Амстердаме продолжается уголовное расследование сразу нескольких случаев эвтаназии, Под проведением медицинской процедуры прокуратора подозревает предумышленные убийства тяжелобольных пациентов.

Пока следствие изучает смерть четырех женщин и одного мужчины. В прокуратуре подозревают, что все они погибли от инъекций, которые можно назвать«преступными».

Так, в случае с 67-летней жительницей Нидерландов, страдающей слабоумием, следствие предполагает, что она не давала согласия на уход из жизни. Врач, который вколол смертельную инъекцию, находится под подозрением. Ему предъявлено обвинение в том, что он не взял письменное согласие на эвтаназию и не установил точно, что пациент терпит «невыносимые страдания». А значит, тем самым не выполнил требования закона.

Еще одно уголовное дело Служба уголовного преследования начала в результате смерти 74-летней женщины, страдавшей деменцией.

К расследованию привлечены голландские официальные лица. Главный прокурор Ринус Отте заявил, что эти несколько случаев - достаточно серьезный прецедент: «Сейчас мы расследуем их, и пока сложно сказать, чем закончится уголовное преследование».

Но уже сейчас понятно, что несколько этих случаев ставят огромный знак вопроса в теме «гуманного убийства».

В фильме, который получил название «Право на смерть?» рассказывается о трагической истории 59-летнего Крейга Эверта, страдавшего болезнью двигательного нейрона, и не хотевшего, по его собственным словам, вести существование «живого трупа».

Никки Кенвард из британской группы по правам инвалидов (Distant Voices), выступающий против эвтаназии, считает, что голландские власти, наконец, должны признать некоторые излишества, которые касаются данной процедуры: «И до сих пор остается открытым вопрос, будет ли когда-либо разработана правовая основа, при которой эвтаназия может быть эффективно отрегулирована».

Он также напоминает, что согласно Закону о самоубийстве 1961 года в Британии, человеку, который помогает кому-то умереть, пусть даже по его желанию, грозит тюремный срок до 14 лет.

Впервые эвтаназия в Нидерландах была проведена в 2002 году, и таким образом страна стала первой в мире, где это стало возможным.

Согласно местному законодательству, голландцы, причем начиная уже с 12-летнего возраста, смогут нанимать себе специалистов, которых во всем мире зовут не иначе, как «доктор смерть», и с их помощью уходить в мир иной. Есть и ограничение: тяжелобольным несовершеннолетним гражданам смертельная инъекция может быть введена лишь с разрешения их родителей.

А пять лет назад министерство здравоохранения Нидерландов приняло решение начать программу мобильной эвтаназии, согласно которой несколько групп специально подготовленных докторов и медсестер могут явиться в любой населенный пункт королевства и помочь уйти на тот свет безнадежно больному человеку. Программу, вызвавшую резкую критику медиков, осуществляет фонд «Право на смерть».

Процедура стала достаточно распространенным способом уйти их жизни по собственному желанию. В 2017 году число таких случаев составило уже 6 585 человек. Это все были пожилые люди в возрасте от 70 до 80 лет.

К сожалению, региональная комиссия по тестированию считает, что цифра по эвтаназии будет только расти. Только за последний год рост составил более 8 процентов

Сообщается, что эвтаназия чаще всего применялась у больных раком, нарушениями нервной системы, при деменции, у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями легких.

Эвтаназия в Нидерландах проводится посредством смертельной инъекцией, которую делает специально обученный врач.

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