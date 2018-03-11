«Большая Садовая, 10»: Чем знаменит дом Булгакова

СЕГОДНЯ 23:10 2018-03-11T23:11:54+03:00

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«Большая Садовая, 10. История московского дома, рассказанная его жителями»

«Кучково поле», 2017

Имя Михаила Булгакова и те столичные места, которые связаны с его самой знаменитой книгой, романом «Мастер и Маргарита», известны читателям более чем хорошо. Однако в реальности дом, где находилась «нехорошая квартира», примечателен не только этим обстоятельством. Тут происходило множество достойных внимания событий, жили интересные люди, о которых и повествует документальная книга Дмитрия Опарина «Большая Садовая,10», проиллюстрированная множеством старинных фотографий. В этом доме – в разные советские времена в разных квартирах – собирались поэты, писатели, художники, артисты и скульпторы. Эти стены помнят Сурикова, Рябушинского, Есенина, Маяковского, Айседору Дункан, Мариенгофа, Луначарского, Андрея Белого, Мартироса Сарьяна.

И, конечно, самого Булгакова. «Комната Булгаковых располагалась ровно напротив кухни – от главного коммунального поля битвы их отделяла только тонкая полоска коридора. В своем дневнике 1922-1925 годов Булгаков крайне нелестно отзывался о квартире и ее обитателях: «Я положительно не знаю, что делать со сволочью, что населяет эту квартиру». Практически всех своих соседей по квартире и дому Булгаков описал в фельетонах первой половины 1920-х годов. Так, например, знаменитая Аннушка (виновница гибели Берлиоза в романе «Мастер и Маргарита») – Анна Федоровна Горячева – действительно жила в квартире № 50, а прототипом несчастного Никанора Ивановича Босого послужил председатель правления дома № 10 по Большой Садовой, тридцатилетний Николай Зотикович Раев, в 1925 году угодивший под суд».

Население дома после революции увеличивалось – в 1923 году в нем жило 593 человека, а в 1944 – уже 767 человек. В мастерской № 40 работал художник Петр Петрович Кончаловский, который в конце 1920 – начале 1930-х годов написал большую часть своих московских пейзажей, среди которых были изображения Большой Садовой, виды Патриарших прудов, Спиридоновки, Гранатного переулка и Большой Никитской улицы. В тексте уделено внимание не только знаменитостям, но и обычным жильцам дома, на воспоминаниях которых преимущественно и построено уникальное повествование.

Рассказывается, и что происходило по соседству с домом на Садовой. Особое внимание уделено тому, как складывался облик Триумфальной площади и ее окрестностей. Так, на исходе XIX века рядом была развернута Первая московская электрическая выставка с павильонами, оформленными в экзотических стилях, от средневекового до мавританского. Городской сад, где это происходило, чуть позже получил имя «Аквариум» и обзавелся набором модных развлечений – каток и фестиваль ледяной скульптуры зимой, оперные спектакли и концерты цыганского хора, атлетические соревнования, кегельбан, имелся и большой аквариум в одной из беседок.

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