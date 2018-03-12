2018-03-12T00:30:48+03:00
Звезды

Победительница «Битвы экстрасенсов» Виктория Райдос родила сына

Маму с ребенком уже выписали из роддома
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Виктория Райдос с семьейВиктория Райдос с семьейФото: Из личного архива
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Победительница 16 сезона «Битвы экстрасенсов», звезда проекта «Экстрасенсы ведут расследование. Битва сильнейших» на ТНТ

Виктория Райдос 7 Марта родила сына в одной из клиник Санкт-Петербурга. Вес мальчика - 3870 гр, рост - 53 см. Как удалось разузнать «КП», мама и малыш чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой. Это второй ребёнок 35-летней Виктории Райдос и её мужа Василия, у супругов есть дочь Варя, которой 4,5 года.

- Мы очень счастливы! Выбирая, где буду рожать, я не рассматривала зарубежные клиники,-призналась «КП» Виктория Райдос. - Это, конечно, сейчас модно, но я в этом вопросе придерживаюсь мнения, что рожать надо там, где живешь. Лишние перелеты в конце срока беременности уже небезопасны. Да и врачи и у нас есть отличные, и условия достойные.

Напомним: с Викторией Райдос дружат многие знаменитости.

По словам певицы Натали, Райдос напророчила ей рождение третьего ребёнка.

- Она называет себя ведьмой… А для меня Виктория - родная, волшебница, она подарила мне надежду. Я поверила в свою силу, в силу своего рода и… родила своего дорогого ребенка! Он так был нужен нашей семье, - писала о Райдос в своём Инстаграме певица Натали.

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