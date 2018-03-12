СЕГОДНЯ 01:31 2018-03-12T01:42:17+03:00

Шпионы в интернете маскируются под офицеров и спецслужбы, чтобы следить за россиянами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спецкор «КП» обнаружил в интернете десятки фейковых страниц, которые как сети расставляют для россиян. И в первую очередь следят за силовиками, спецназовцами, военными инженерами и их родственниками

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ВИРТУАЛЬНЫЙ ПЛЕН

А началось все вот с чего.

Недавно в Фейсбуке я прочел пост от знакомого, который меня чаще всего лайкает.

«Получил сообщение от коллеги, что зарегистрирован на странице Центра специального назначения ФСБ, - пишет Игорь. - Со мной поделились проверенной информацией: в Сирии погибли наши военные».

Следом интернет-друг шлет мне проникновенные письма бойца, клянущегося, что был участником боя, в мясорубке которого погибли все его товарищи.

Все письма как под копирку. В них много мелких подробностей, которые должны убедить любого обывателя - письмо настоящее.

С удивлением выясняю - страница Центра спецназначения ФСБ давно у меня в «друзьях».

Я вспомнил: меня в эту группу добавил один из коллег. А я и не против был: среди участников сообщества пяток известных военных журналистов и даже бывший глава одного из подразделений ФСБ России. Целый генерал в отставке, который часто дает теперь комментарии на ТВ. Ежедневно эту страницу просматривают 17 тысяч подписчиков, и каждый месяц аудитория расширяется на тысячу человек.

А теперь выясняется - все эти люди в виртуальном плену у врага!

- Страница Центра спецназа ФСБ фейковая, - пре­дупредил «КП» советник президента Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Павел Евдокимов. - У настоящего Центра спецназа по определению не может быть страниц в соцсетях, как и у действующих сотрудников. Но в интернете только за год появился уже десяток фейковых соцстраниц якобы спецназа ФСБ или ГРУ (армейская разведка. - Ред.). Их задача - сбор информации о сотрудниках наших спецслужб. Серверы этих страниц размещены в США, а обслуживаются они русскоязычными натовцами из Латвии и Эстонии.

КАК ОНИ РАБОТАЮТ

Захожу в Фейсбук, ищу Центр спецназа ФСБ. На письма страница упорно не отвечает, но регулярно публикует новости о ликвидации террористов на Северном Кавказе, о боях в Сирии. На первый взгляд все очень патриотично. Вот рассказ о последнем бое летчика-героя Романа Филипова, некрологи о погибших товарищах...

Но приглядываюсь, и… вот они - небольшие расхождения в символике и названии подразделения. Такими мелочами забавляются в Голливуде, чтобы уйти от юридических претензий: если не так пуговицы пришиты к нашему мундиру, то никто не выкатит иск за то, что артистов нарядили в советскую форму.

- На этой фейковой странице указано, что Центр спецназа ФСБ России работает в доме 1/3 на Большой Лубянке, - говорит мне ветеран Управления «А» ЦСН ФСБ, подполковник запаса Станислав Станкевич. - Но боевое подразделение не может дислоцироваться в центра города, а уж Москвы и подавно.

- Давно за этой страницей наблюдаете?

- С тех пор, как она стала распространять фейковые новости. В марте 2017 года там появился видеоролик, в котором якобы показан российский спецназ при освобождении Пальмиры. Мировые агентства подхватили это. А дальше эта страница выдала материал о гибели в Сирии нашего контрактника. И зарубежные издания снова начали ссылаться на эту страницу. Мы открыто заявили, что страница - вражеская. Но об этом заграничные журналисты не пишут. Им это не надо.

- Как такие страницы работают?

- Психолог, который прятался за этой страницей, сначала выкладывал рисунки о боевой службе «от пользователей», просил их присылать новые. Но рисовать умеют не все, а вот выложить фото техники и бойцов с мест событий всегда проще. Остается поинтересоваться, из какого подразделения автор, где он это снял. Делились воспоминаниями, некрологами на боевых друзей. Откликались, читая их, реальные ветераны, вдовы погибших, друзья.

- Женщины любят читать о героях?

- Автор такой страницы может обратиться к женщине, представиться сотрудником ФСБ, осыпать комплиментами, предложить встретиться. Многие женщины не могут устоять перед мужчинами работа которых - гостайна. А дальше - вхождение в доверие.

- На что еще идут шпионы?

- Такие страницы могут выступать в роли советчика. Консультанты объясняют, как поступить на службу в спецназ, рассказывают о льготах ветеранам боевых действий. Военнослужащие пересылают свои документы, сообщают номера телефона, а дальше идут уже разговоры: «Знаешь, Б. погиб в Сирии. Ты у него занимался боевой подготовкой? Не помнишь, как имя бойца, что рядом с ним на фото, куда он перешел?», «Слышал, что в управлении «В» новый направленец, как он тебе?», «Здорово. Смотри, Г. перевели. Опять врут журналисты. Что там на самом деле случилось, не слышал?». Вариантов может быть миллион!

Плакат «Бдительность - наше оружие!», Иванов Виктор Семенович, 1953/Репродукция

«БОЕЦ» ОРЛОВ

Бывает, страницы шпионов оформляют на подставные лица.

Ветеранам ФСБ России потрудились, чтобы вывести на чистую воду одного такого шпиона.

- Закосить под ветерана силовой структуры не сложно, - объясняет специфику ведомства Станислав Станкевич. - Ведь в интернете никто не попросит показать удостоверение, подтвердить навыки в рукопашном бою. И вот год назад в интернете появилось фото бравого бойца: вся грудь в боевых медалях. Он назвался Орловым и рассказывал о своих геройствах в составе ГРУ, «Альфы», утверждал, что он - инструктор по снайперскому делу. Успел завести тысячи поклонников, среди которых оказались наши офицеры и генералы. Но в переписке Орлов стал делать ошибки, которые настораживали.

- Полный фейк?

- Не совсем. Фото на странице - снимок реального бойца, кавалера ордена Мужества, подполковника запаса Руслана Цветкова. Он служил в ВДВ и ГРУ. Воевал на Северном Кавказе. Но вот страниц в соцсетях не вел.

- И чем дело кончилось?

- Как только «Орлов» понял, что им заинтересовались, он заявил на своей странице, что его ранили в бою: «Те, кто желал мне смерти, могут радоваться». А перед тем как уничтожить свою страницу, написал: «Я выставлял Россию и русских только с хорошей стороны. Я не собираюсь оправдываться, сил нету, и в голове все кругом от уколов обезболивающих...»

Но едва исчез Орлов, в интернете появилась страница нового «героя спецназа» Петрова. Его ветеранам ФСБ тоже пришлось выводить на чистую воду. Он самоуничтожился в соцсетях без словесных прелюдий.

КСТАТИ

Не только шпионы...

Шпионы не так заметны в интернете среди множества ряженых героев. Эти публикуют свои фото в военной форме, присваивают себе звания, ордена...

- А эти чем опасны?

- Не все они романтики и фантазеры. Есть и чисто мошенники, которые могут, например, обратиться к реальному спецназовцу за силовой помощью в разрешении проблем в бизнесе. А главное - таких лже-героев используют для масштабных провокаций. Допустим, такие Орловы или Петровы могут рассказать, что едут воевать в Донбасс или Сирию, потом рассказывать о боях, после чего «героически гибнут». И эту переписку с «офицером спецназа» публикуют иностранные СМИ, а потом - представляют с трибуны ООН в качестве доказательства «вероломств России».

И еще пара слов о деталях

В МВД России «Комсомолке» обратили внимание, что список всех соцстраниц министерства указан на одноименном официальном сайте ведомства.

По данным Минобороны России Главное разведывательное управления (ГРУ) представлено лишь в лице руководителя на официальном сайте ведомства, а вот имена и фото других сотрудников больше нигде не публикуются - это гостайна. Кроме того, действующие сотрудники ГРУ не имеют соцстраниц в интернете.

В ФСБ России отметили, что в интернете можно доверять информации, которая поступает с официальных сайтов ФСБ, Национального антитеррористического комитета (НАК) и интернет-ресурса военно-патриотической газеты «Спецназ России», которую издают ветераны этой службы.