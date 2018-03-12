2018-03-12T02:01:39+03:00
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Что нужно знать о сериале «Золотая Орда»: Иго жалоб и предложений

В сериале «Золотая Орда» фантастическое сплелось с историческим в гремучую смесь
Егор АРЕФЬЕВ
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Учить историю России по сериалу «Золотая Орда» точно не стоит: это фантазия на тему, а не строгое изложение фактов. Фото: Кинокомпании «Марс Медиа»Учить историю России по сериалу «Золотая Орда» точно не стоит: это фантазия на тему, а не строгое изложение фактов. Фото: Кинокомпании «Марс Медиа»
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«Поскреби русского - найдешь татарина» - таким можно было бы сделать слоган сериала «Золотая Орда». Хотя, конечно, это не документальный цикл. И не ответ «Игре престолов». Это фантазия на тему истории.

На дворе конец XIII века. Великий князь Ярослав (Александр Устюгов) мечтает объединить русские княжества и скинуть татаро-монгольское иго. Процессу противятся - кто бы вы думали? - брат, опальный князь Борис (Артур Иванов) и старший сын Владимир (Владимир Веревочкин). В этот непростой момент в столицу пребывает посланник Золотой Орды, который объявляет: великий хан Берке (Рамиль Сабитов), внук Чингисхана, ждет тысячу русских воинов к себе в войско. То есть на убой.

Хан собрался идти на Персию. И князь Ярослав крепко морщит лоб - задачка со звездочкой. Но это еще не все. Ханский посол предлагает сделку: забрать с собой княгиню Устинью (Юлия Пересильд), жену Бориса, в обмен на сохранение жизни большого числа русских воинов.

Какая-то каша! Ведь иго скинули в конце XV века. Великий князь Ярослав жил в X - XI веках, а хан Берке - в XIII веке.

- Сначала мы хотели сделать реалистическую линию основной, но потом побоялись, что нарушим историческую правду, - успокаивает охотников за ляпами режиссер проекта Тимур Алпатов. - Чтобы не оставить знающего эпоху зрителя недовольным, решили сделать сюжет более сказочным. Этакая фантасмагория на основе фактов. Ведь версий много: некоторые говорят, что никакого ига не было вообще, а ордынцы и русичи жили мирно. Из огромного количества исторической информации мы вычленили интересное для нас и выстроили сюжет.

Юлия Пересильд, героиня которой переживает юридически плен, а по факту - рабство, презирает княгиню Устинью. И называет жену Ярослава «стопроцентной отрицательной дрянью». А вот звезда «Ментовских войн» и «Викинга» Александр Устюгов более благосклонен к собственному образу - все же это собирательный персонаж хотя бы потому, что жить в то время не мог.

- Хотелось сделать Ярослава более мужиковатым, - пояснил Устюгов. - Человеком, который сам чистит свою лошадь, сапоги. Человек, который в 14 лет завел потомство и к 40 годам вынужден больше править, чем воевать. Ему это дается с трудом - проще на поле боя с оружием быть.

При всей условности авторы проекта подошли к работе основательно - смастерили на территории лесопарка «Лосиный остров» деревянный город: бревенчатые избы, церкви, баню, выстроили княжеский терем и алтарь в храме. Вражескую ставку Сарай-Берке снимали без всякого намека в Крыму.

По замыслу создателей «Золотой Орды» (компания «Марс Медиа»), ключик к пониманию тех дремучих времен лежит, как водится, через любовь. Во всех проявлениях: к мужчине, женщине, матери, деньгам, Родине, народу, славе, Богу, искусству.

«Золотая Орда». Понедельник - четверг, 21.30, Первый.

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