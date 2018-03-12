Что будет с ценами на жилье весной

СЕГОДНЯ 15:24 2018-03-12T15:34:38+03:00

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Весной рынок недвижимости обычно оживает. Люди выходят из так называемой «зимней спячки» и погружаются в поиск и продажу жилья. Мы решили спросить экспертов, как дела обстоят в этом году. Ведь, как утверждают некоторые аналитики, мы начинаем выходить из экономического кризиса.

Новостройки замерли в цене

- Жилье в новостройках не дорожает, и не дешевеет. Квартиры на первичном рынке тоже продаются сейчас со скидками, - отмечает руководитель Аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость Дмитрий Таганов.- Средний размер дисконта составляет 6%.

При этом рынок недвижимости уже в этом году ждут серьезные изменения. Аналитики говорят, что в 2018-м правительство собирается наложить серьезные ограничения на привлечение застройщиками денег от дольщиков и продажу новостроек на этапе строительства. Ведь в будущем долевое строительство хотят отменить в принципе.

- В связи с этим, ожидается серьезное переформатирование рынка, - подчеркивает генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР» Павел Луценко. – Поэтому покупатели будут стремиться поскорее решить свои жилищные вопросы. И, соответственно, спрос на новостройки возрастет. Увеличится и количество ипотечных кредитов. Если сейчас доля ипотечников в структуре продаж недвижимости составляет 60-70%, то цифра может вырасти до 85%.

«Вторичка» в депрессии

- Вторичное жилье продолжает дешеветь, - говорит директор Департамента вторичного рынка ИНКОМ-Недвижимость Сергей Шлома. – За год стоимость квадратного метра упала на 1%. «Вторичка» сейчас продается мало. Уходят только те варианты жилья, на которые предоставляются скидки. А средний дисконт сейчас составляет 8,3%.

Причины все те же - низкий уровень платежеспособности населения. Доходы у населения не растут, денег на покупку жилья нет. Поэтому покупают недвижимость только те люди, кому надо решить свой квартирный вопрос очень срочно. Остальные заняли выжидательную позицию.

- «Вторичка» продолжает жестко конкурировать с новостройками, - отмечает управляющий директор брокерского департамента «МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости» Александр Москатов. - Поэтому и весной, и летом мы ожидаем продолжение снижения цен, которое, по всей видимости, будет проходить довольно плавно.

Загородная недвижимость просыпается

Весной обычно происходит оживление и на загородном рынке недвижимости. Люди вспоминают об отложенных покупках дач и загородных домов.

- Этот рынок гораздо менее активный, чем рынок квартир, но тем не менее движение на нем есть всегда, - добавляет директор федерального портала «МИР КВАРТИР» Павел Луценко. -Также оживится и интерес к покупке жилья на Черном море, как в Краснодарском крае, так и в Крыму. К началу летнего сезона цены на продажу жилья поднимаются на 15-20%, на аренду – до 200-300%.