СЕГОДНЯ 18:40 2018-03-12T18:50:00+03:00

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Свои вопросы вы можете задать в прямом эфире программы «Народный адвокат» на радио «Комсомольская правда» по субботам с 16.00 до 18.00 по московскому времени.

КАК ДОБИТЬСЯ РАССЕЛЕНИЯ АВАРИЙНОГО ДОМА

У нас дом признан аварийным, но снос и расселение назначили аж на 2039 год! Износ при этом 91%, дом в трещинах, жить в нем опасно, в большинстве квартир — пенсионеры, ветераны, инвалиды. Как нам добиться расселения? Местные депутаты пытались помочь, но в администрации им ответили, что пока нет возможности — еще не расселены дома, которые на очереди в 2012 году были.

Владимир Петрович, Красноярск

- Вам нужно взять ксерокопии писем депутатов, ответов им из администрации города и поскорее писать всем кандидатам в президенты. Ведь все они говорят о внимании к ветеранам, подчеркните, что в доме живут именно такие люди. Пришлите фотографии, подтверждающие, что дом пошел трещинами, все разваливается. Также привлекайте прокуратуру, поскольку у вас есть угроза жизни и здоровью.

ОСВОБОДЯТ ЛИ ОТ НАЛОГА РАБОТАЮЩЕГО ПЕНСИОНЕРА

Моя дочь работала инженером на стройке, в 53 года досрочно вышла на пенсию, купила дачный домик. Его будут облагать налогом или должны освободить?

Мария

- Пусть дочь берет пенсионное удостоверение, делает ксерокопию и несет в налоговую инспекцию вместе с заявлением: я являюсь пенсионером, прошу предоставить мне льготу по налогу на имущество - единственный дачный дом. Когда и по какой причине она ушла на пенсию, продолжает ли работать — никого не волнует.

МЕЖЕВАНИЕ: ОБЯЗАТЕЛЬНО ИЛИ ПО ЖЕЛАНИЮ?

У меня садовый участок, есть свидетельство о собственности на дом, на землю и кадастровый паспорт, где сказано, что площадь участка 6 соток, но границы не установлены. По факту стоит забор. Обязательно ли мне делать межевание?

Анатолий

- Если вы решите продавать участок, покупатель посмотрит: забор есть, спора с соседями нет, свидетельства о собственности на дом и на землю есть — значит, можно продавать-покупать без проблем. Так что тратиться на межевание вам не обязательно.

ХОЧУ ПОВЕСИТЬ РЕКЛАМУ НА СВОЕМ БАЛКОНЕ

Могу ли я повесить рекламу на фасаде нашего многоэтажного дома на своем балконе? Что мне за это будет?

Олег

- В лучшем случае — ничего. В худшем — начнется спор с ТСЖ, старшим по дому, инициативной группой жильцов и т. п. Вам скажут: все, что находится снаружи — это общее имущество дома, распоряжаться им можно только с согласия общего собрания собственников квартир. Вы скажете — нет, это мой балкон, что хочу, то и делаю. Можете качать права. Главное, чтобы эта реклама не выходила за границы вашего балкона и была приличного содержания.