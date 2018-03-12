Анна Нетребко поставила «Большой» на уши, а «провинциальный» Курентзис сорвал овации

СЕГОДНЯ 07:12 2018-03-12T08:40:26+03:00

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На исторической сцене Большого театра в это воскресенье прошла международная премия BraVo в области классической музыки.

На сцену Большого в тот вечер выходили для вручения и получения наград многие люди, чей талант бесспорен. Например, Теодор Курентзис дважды получал награду - и как представитель «Оркестра года», и как «Дирижер года». В первый раз художественный руководитель Пермского театра оперы и балета ограничился простым "спасибо". Но во второй раз вручант, музыкант Род Стюарт, не дал ему отмолчаться. Для начала британец сообщил со сцены, что у него сегодня тоже небольшой праздник - его любимая футбольная команда «Селтик» победила со счетом 3:2, тем самым немного немного снизив градус серьезности. А потом предоставил слово Курентзису, поклонившись ему в пол.

Род Стюарт немного снизил градус серьезности церемонииФото: Михаил ФРОЛОВ

«Дорогие друзья, хочу вас поблагодарить. Все-таки это прекрасное мероприятие не совсем мне привычно, я же из провинции. Но мы стараемся со вкусом делать нашу работу, и нам нужно побольше трепетных душ, чтобы ее оценили» - сказал дирижер, сорвав овации.

Теодор Курентзис дважды получал награду - и как представитель «Оркестра года», и как «Дирижер года»Фото: Михаил ФРОЛОВ

Венсан Кассель (он появился на мероприятии со своей новой дамой сердца, Тиной Кунаки), вручал награду в номинации «Балет года» Светлане Захаровой за программу Amore (чуть позже она еще и исполнила «Умирающего лебедя»).

Венсан Кассель вручал награду в номинации «Балет года» Светлане ЗахаровойФото: Михаил ФРОЛОВ

Еще один специальный гость, Хосе Каррерас, поднялся на сцену, чтобы вручить спецприз 18-летней виолончелистке Дали Гуцериевой, как молодому таланту, победившему в номинации «Взгляд в будущее»:

«Много-много лет назад я был таким же молодым, как и ты. Мое сердце очень сильно билось. И я сейчас понимаю, что тогда это были самые счастливые моменты в моей жизни. У меня впереди было много времени, чтобы выполнить все свои мечты. Стараясь, ты достигнешь невероятных высот» - напутствовал испанский тенор юное дарование.

Мы уже сообщали, что на мероприятии появились и родители Дмитрия Хворостовского. Людмилу Петровну аккуратно привёл муж Анны Нетребко, оперный певец Юсиф Ейвазов. А Александру Степановичу помогла дойти сама Анна. Смерть любимого сына в расцвете сил их, конечно же, подкосила, но они не могли не прилететь из Красноярска за важной наградой.

Родители Дмитрия Хворостовского, Людмила Петровна и Александр Степанович, получили награду за сынаФото: Михаил ФРОЛОВ

Вели мероприятие Елена Север и Игорь Петренко. С приветственным словом выступил министр культуры, Владимир Мединский:

«Критерий профессиональной зрительской оценки, который выбрало закрытое экспертное жюри BraVo, подводя итоги не просто по вкусу, но по объемам продаж дисков, пластинок, вниманию зрительской аудитории, даже по количеству просмотров в Интернете, мне кажется самым объективным. У премии, безусловно, большое будущее".

Французский актер появился в Москве со своей новой дамой сердца, Тиной КунакиФото: Михаил ФРОЛОВ

Из зала за происходящем наблюдала телеведущая Екатерина Андреева, модельер Валентин Юдашкин, певица Жасмин, Олеся Судзиловская с супругом, и другие медийные лица. Многие, конечно же, пришли послушать Анну Нетребко. Не так давно оперная дива давала концерт в Концертном зале Чайковского, куда было просто не попасть из-за нереальных цен на билеты. Поэтому многие воспользовались шансом, чтобы послушать Нетребко в Большом за более скромные деньги. И она не подвела, спев три песни, две из которых - дуэтом с супругом, Юсифом Эйвазовым. Получившая премию в номинации «Опера года» певица была явно и в голосе, и в настроении. Для начала она исполнила арию Чио-Чио Сан из оперы «Мадам Баттерфляй», затем пришла очередь не самой известной оперетты Франса Легара «Страна улыбок». А «на сладкое» был великолепный номер - «Застольная» из «Травиаты» Верди. Посреди номера открылись двери, и в проход вышли солисты хора ГАБТа, которые присоединились к действу прямо из зрительного зала. Вышло очень красиво.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/642588" frameborder="0"></iframe> Международная премия «BraVo»в области классической музыки.Анна Нетребко поставила «Большой» на уши, а «провинциальный» Курентзис сорвал овацииЕлена ЛАПТЕВА, Михаил ФРОЛОВ

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