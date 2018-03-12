Как защитить роутер от несанкционированного доступа хакеров и соседей

СЕГОДНЯ 12:45 2018-03-12T12:59:41+03:00

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Снизилась скорость соединения или используете старые методы защиты? Вас, скорее всего, взломали. Или сделают это в самое ближайшее время.

Иногда самое лучшее, что можно сказать о беспроводном маршрутизаторе в доме - это то, что как только он будет установлен, пользователь забудет о его существовании. Ведь пока устройства, которые нуждаются в Wi-Fi-соединении, будут работать, все остальное не имеет значения, не так ли? "КП" рассказывает о том, как защитить роутер от несанкционированного доступа.

Возможно, но мы также живем в эпоху утечек информации, разоблачений WikiLeaks и взломов iCloud знаменитостей. Поэтому, если пользователей беспокоит безопасность данных и защита от хакеров, необходимо обязательно “повесить замок” на беспроводную сеть. Защита беспроводной сети - не самая простая, но очень важная задача.

Назначьте имя пользователя и пароль администратора

Каждый маршрутизатор поставляется с общим именем пользователя и паролем. А иногда бывает, что пароль отсутствует вовсе. Это необходимо при первом доступе к настройкам роутера. Для того, чтобы зайти в настройки, необходимо перейти на сайт производителя устройства (обычно он указывается в наклейке на роутере). Затем в меню веб-интерфейса необходимо найти раздел настройки беспроводной сети Wi-Fi. Чаще всего он так и называется - Wi-Fi, Wireless, “Беспроводная сеть”. Название сети находится в основных или общих настройках - это строка SSID.

Имя и пароль желательно сразу же изменить. Общие имена пользователей являются общедоступными для почти любого роутера. Если вы их не поменяете, хакерам будет очень легко получить доступ к вашему маршрутизатору.

Боитесь, что забудете новые имя и пароль? Любой роутер в любой момент можно сбросить до заводских настроек, войти в исходную общую информацию администратора и ввести новую пару имя-пароль.

Изменение имени сети

Идентификатор набора услуг (SSID) - это имя, которое транслируется с вашего Wi-Fi во внешний мир, чтобы люди могли найти сеть. Вероятно, пользователю удобно сделать SSID общедоступным, и в первую очередь его выдает имя сети. Например, маршрутизаторы от Tenda обычно имеют слово “Tenda” в названии; к этому иногда приписывается серийный номер производителя и модель (например, “Tenda_0186C0”). Вы можете задать сети более персонализированное название. Например, названием fsbwifi или virus.exe можно легко отпугнуть некоторых пользователей.

А если вы хотите, чтобы сеть никто не видел, можно просто скрыть ее имя. Правила одинаково распространяются на все виды роутеров. Для этого в настройках в разделе “Беспроводные сети” на вкладке “Общие” можно внести изменения в SSID. После этого страница настроек может стать недоступной. Для возврата в настройки нужно подключиться к сети Wi-Fi уже с новыми настройками безопасности.

Включение шифрования

Пожалуй, это самая важная вещь, которую должен сделать пользователь, чтобы защитить свою беспроводную сеть. Для этого необходимо перейти к настройкам маршрутизатора и найти параметры безопасности. У разных видов маршрутизаторов меню отличается. Если не нашли этот параметр, отправляйтесь на сайт поддержки вашего маршрутизатора.

Как включить шифрование? Нужно включить WPA2 Personal (режим безопасности беспроводных сетей - он может отображаться как WPA2-PSK). Если этого варианта нет, используйте WPA Personal (но если не можете получить WPA2, лучше купить современный маршрутизатор). Установите тип шифрования AES (расширенный стандарт шифрования). Избегайте TKIP (протокол временной ценности ключей), если он установлен по умолчанию, так как он обладает более низким уровнем безопасности и поддерживает скорость передачи данных вплоть до 54 МБит/сек. Также пользователю потребуется ввести пароль, известный как сетевой ключ, для зашифрованного Wi-Fi.

Активировать шифрование (Wi-Fi)

Это не тот же пароль, который вы использовали для маршрутизатора. Пароль для шифрования нужно будет вводить на каждом отдельном устройстве при подключении к Wi-Fi. Придумайте длинное (возможно, бессмысленное) слово или фразу, о которой никто не сможет догадаться. Использование сочетания букв верхнего и нижнего регистра, цифр и специальных символов должно сделать его по-настоящему “сильным”. Но вы должны его запомнить или где-то записать!

Двойной выход на брандмауэрах

Маршрутизатор имеет встроенный межсетевой экран - файервол (программа, представляющая собой защитный барьер между компьютером пользователя и внешним миром), который должен оградить сеть от атак. Специалисты рекомендуют включить его, если это не происходит автоматически. В случае с Windows это возможно сделать в “Центре безопасности Защитника Windows” во вкладке “Брандмауэр и защита сети”.

Он может выполнять работу по SPI (проверка состояния пакетов) или NAT (преобразование сетевых адресов), но в любом случае включите его как дополнительный уровень защиты.

Для обеспечения полной защиты, например, для того, чтобы собственное программное обеспечение пользователя не отправляло информацию через сеть или Интернет без разрешения, необходимо обязательно установить брандмауэр - программное или аппаратное обеспечение, которое помогает отражать атаки хакеров, вирусов и червей. В крайнем случае, включите брандмауэр, который поставляется с Windows 8 и 10.

Использование гостевой сети

Если Wi-Fi используется не только для того, чтобы выйти со смартфона или ноутбука в Интернет, но и для организации домашней сети с общими ресурсами мультимедиа, то рекомендуется создать отдельную гостевую сеть, изолированную от домашней. Такая сеть разрешает любым устройствам подключаться к Wi-Fi по гостевому паролю, который, в отличие от основного пароля, можно делать простым и легко запоминающимся. Гостевая сеть дает возможность пользоваться только ограниченным соединением с Интернетом, а другие элементы домашней группы являются для гостевых участников недоступными.