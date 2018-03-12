Неужели вместо Англии в Россию на ЧМ-2018 может приехать сборная Италии?

СЕГОДНЯ 13:41 2018-03-12T13:59:31+03:00

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На прошлой неделе министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон выступил с пламенной речью в парламенте, где заявил, что если в деле отравления Сергея Скрипаля найдут «российский след», то «в таком случае будет сложно говорить о традиционном уровне представительства Великобритании на ЧМ-2018 в России».

И хотя прямой угрозы бойкотировать мундиаль не прозвучало, многие СМИ подхватили эту тему. В частности The Times, ссылаясь на слова не названного источника в спецслужбах написали, что «бойкот является одним из вариантов развития событий».

Вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян парировал удар:

«Они в своё время кричали, что спорт вне политики. А сейчас сами устроили из спорта политику. Пока ведь не установлено, кто отравил Скрипаля. Но уже вслед за Великобританией идут Япония, Польша и Австралия. Здесь можно только удивляться. Если даже эти страны, допустим, будут бойкотировать, то ничего страшного. Вместо них приедут другие, которые заняли последующие за ними места в отборочных играх. А чемпионат мира будет проведён и без них», - отметил вице-президент РФС в интервью RT.

А действительно, кто же тогда приедет в Россию вместо чопорных англичан?

Однажды такая замена уже происходила. На первенство Европы 1992 года вместо Югославии, где началась война, поехала сборная Дании и сенсационно стала чемпионом. ( Дания тогда в отборочном турнире заняла второе место в группе, как раз за Югославией, и набрала наибольшее количество очков среди всех вторых мест.)

Если посмотреть на отборочные группы ЧМ-2018, то в Зоне Европа лучшие показатели среди неудачников имеет сборная Италии. (Скуадра Адзурра, набрав 23 очка, заняла в группе D второе место вслед за Испанией, а потом проиграла в стыковых матчах Швеции). Словом, если англичане, становившиеся чемпионами мира лишь однажды (в 1966 году) откажутся от поездки в Россию, то их место могут занять четырехкратные обладатели «Золотой богини» - итальянцы. Родоначальникам футбола такая рокировка явно не понравится...

Что же касается других команд, скажем Японии, которую упоминают британские СМИ, то и здесь особых проблем не видно. Если глянуть на таблицы отборочных групп Зоны Азия, то их место по дополнительным показателям должна занять сборная Сирии... Не думаем, что от этого наш чемпионат что-то потеряет.

Впрочем, и сами англичане это понимают. К примеру, The Telegraph пишет, что в случае не приезда на чемпионат мира-2018 в Россию, сборную Англии могут дисквалифицировать на несколько лет и она пропустит и следующий ЧМ-2022 в Катаре. В правилах ФИФА также говорится, что федерацию футбола за отказ ждет штраф в 250 тысяч швейцарских франков и эта сумма может удвоится, если до первенства останется менее 30 дней.

Но это копейки по сравнению с тем, какие убытки понесет британская индустрия футбола. К примеру итальянцы, не попавшие на чемпионат мира в Россию, по их же подсчетам, не получат 1 млрд. евро. А футбольный рынок в Англии еще больше...