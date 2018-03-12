Обезьяна смогла заработать больше профессиональных инвесторов

СЕГОДНЯ 14:45 2018-03-12T15:03:35+03:00

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Кажется, на российском финансовом рынке родилась новая присказка, вроде: «Заработал много денег на акциях? Да так и мартышка сможет!». По крайней мере, одна смогла. В 2008 году в ходе эксперимента обезьянка по кличке Лукерья выбрала, в какие компании ей вложить средства. Спустя 10 лет выяснилось, что ее выбор был лучше и эффективнее, чем выбор профессиональных инвесторов.

Эксперимент придумали сотрудники журнала «Финанс». 17 декабря 2008 года они собрались в театре «Уголок дедушки Дурова», где сотрудница театра — обезьянка Лукерия — выбрала 8 из 30 кубиков с надписями, обозначающими котирующиеся на Московской бирже акции. Выбор был недурственный: в портфель примата вошли такие компании, как «Сбербанк», «Лукойл», «Роснефть», «Автоваз», «Газпром Нефть», «Полюс Золото» и другие. Настоящие акции сотрудники обезьяне, конечно, не покупали. Инвестиции примата были полностью виртуальными. Какое-то время за экспериментом активно следили, но потом журнал закрылся. И вот, спустя 10 лет, его бывший главред Олег Анисимов подвел результаты необычного исследования. И они его шокировали.

Оказалось, виртуальный портфель мартышки с 2008 года вырос в 7,5 раза. По подсчетам Анисимова, в виде дивидендов Лукерья заработала бы 1 млн рублей, а стоимость ее портфеля выросла с 1 млн рублей до 7,5 млн рублей.

Результаты обезьяны сравнили с самыми крупными паевыми инвестиционными фондами (ПИФами). Случайный выбор примата оказался лучше, чем выбор профессиональных инвесторов. Например, портфель ПИФ «Атон Петр Столыпин» (в 2008 назывался УК «ОФГ Инвест») вырос бы в 5,1 раза, а ПИФ «Сбербанк Добрыня Никитич» — в 3,5 раза.

- Причина такого положения дел, конечно, не только в гениальности обезьяны, но и в том, что самостоятельно сформированный портфель освобождён от издержек, присутствующих в ПИФах, - объясняет сам Анисимов. – Пайщики каждый год платят за управление 3-4% управляющей компании. Кроме того, существует вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации. По сути, это налог на то, что человек не в состоянии открыть сам себе брокерский счёт и купить тех же акций с минимальными биржевыми комиссиями. На больших промежутках времени это может выливаться в сильное отставание от портфелей, формируемых самостоятельно.

Кроме того, стратегия обезьяны Лукерьи была самой консервативной. Она просто «купила» акции тогда, когда на биржевом рынке был сильный спад (а в 2008 был кризис и акции стоили дешево) и продержала их 10 лет. В то время как управляющие ПИФов редко бывают настолько терпеливы.