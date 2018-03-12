Стас Садальский о поездке Юлии Самойловой на «Евровидение»: Какие у нее особые певческие данные?

СЕГОДНЯ 16:05 2018-03-12T20:07:06+03:00

С ним не согласен продюсер Иосиф Пригожин, который подчеркивает, что несмотря на ограниченные возможности певицы, она безгранична в своей любви к России

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Артист Станислав Садальский славится своей прямолинейностью. 66-летний актер и блогер раскритиковал инициативу отправить на «Евровидение-2018» певицу Юлию Самойлову.

- Чиновников никогда не волновало, что инвалиды-колясочники не могут въехать почти ни в один жилой дом, что госучреждения не оборудованы пандусами-подьездами для них, но их ОЧЕНЬ волновало, что инвалид Самойлова не смогла поехать на «Евровидение-2017», - написал артист в соцсети. - Тут только пиар и спекуляция на инвалиде и ничего более. Какие особые певческие данные? Конечно, для нее это победа над своим недугом, но это не означает, что от нашей страны будет представитель действительно способный всех удивить и покорить. Певица из нее никакая. Юлия Самойлова презентовала песню, с которой будет представлять Россию на «Евровидении-2018». А как вам песня на плохом английском?

В разговоре с «КП» Стас Садальский лишь подтвердил свое мение о представительнице нашей страны на "Евровидении":

- Что сказал, то сказал. В «Голосе» же фантастические люди, они все выстрелили, но все равно не пускают на эстраду новые голоса и мы по-прежнему видим один и тот же суповой набор «Галкин-Киркоров-Басков» и «Басков-Киркоров-Галкин». Посмотрите, что народ там пишет, все на моей стороне, - ответил актер «КП». Продюсер Иосиф Пригожин не понимает тех, кто выступает с критикой поездки Самойловой на европейское шоу.

Юлия Самойлова должна была участвовать на «Евровидении-2017» в Киеве от РоссииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- На сегодняшний день перед Юлией Самойловой есть обязательства, которые выполняются. Она молодец, смогла за это время выучить английский язык. Ее песня произведение носит социальный статусный характер. Я всеми руками за ее участие! То, что на конкурс едет именно она — справедливо и честно. Она человек с ограниченными возможностями, но с безграничной любовью к своей родине! - заявил продюсер в беседе с «КП».

Напомним, Юлия Самойлова должна была участвовать на «Евровидении-2017» в Киеве от России. Однако украинские силовики запретили артистке въезжать на территориюнезалежной, объясняя санкцию поездкой россиянки в Крым. В этом году 28-летняя артистка все-таки представит Россию на «Евровидении-2018» в Португалии.