2018-03-12T20:07:06+03:00
Звезды

Стас Садальский о поездке Юлии Самойловой на «Евровидение»: Какие у нее особые певческие данные?

С ним не согласен продюсер Иосиф Пригожин, который подчеркивает, что несмотря на ограниченные возможности певицы, она безгранична в своей любви к России
Юлия МАЗУР
Поделиться:
Комментарии: comments43
Станислав Садальский славится своей прямолинейностьюСтанислав Садальский славится своей прямолинейностьюФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Артист Станислав Садальский славится своей прямолинейностью. 66-летний актер и блогер раскритиковал инициативу отправить на «Евровидение-2018» певицу Юлию Самойлову.

- Чиновников никогда не волновало, что инвалиды-колясочники не могут въехать почти ни в один жилой дом, что госучреждения не оборудованы пандусами-подьездами для них, но их ОЧЕНЬ волновало, что инвалид Самойлова не смогла поехать на «Евровидение-2017», - написал артист в соцсети. - Тут только пиар и спекуляция на инвалиде и ничего более. Какие особые певческие данные? Конечно, для нее это победа над своим недугом, но это не означает, что от нашей страны будет представитель действительно способный всех удивить и покорить. Певица из нее никакая. Юлия Самойлова презентовала песню, с которой будет представлять Россию на «Евровидении-2018». А как вам песня на плохом английском?

В разговоре с «КП» Стас Садальский лишь подтвердил свое мение о представительнице нашей страны на "Евровидении":

- Что сказал, то сказал. В «Голосе» же фантастические люди, они все выстрелили, но все равно не пускают на эстраду новые голоса и мы по-прежнему видим один и тот же суповой набор «Галкин-Киркоров-Басков» и «Басков-Киркоров-Галкин». Посмотрите, что народ там пишет, все на моей стороне, - ответил актер «КП». Продюсер Иосиф Пригожин не понимает тех, кто выступает с критикой поездки Самойловой на европейское шоу.

Юлия Самойлова должна была участвовать на «Евровидении-2017» в Киеве от России Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Юлия Самойлова должна была участвовать на «Евровидении-2017» в Киеве от РоссииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- На сегодняшний день перед Юлией Самойловой есть обязательства, которые выполняются. Она молодец, смогла за это время выучить английский язык. Ее песня произведение носит социальный статусный характер. Я всеми руками за ее участие! То, что на конкурс едет именно она — справедливо и честно. Она человек с ограниченными возможностями, но с безграничной любовью к своей родине! - заявил продюсер в беседе с «КП».

Напомним, Юлия Самойлова должна была участвовать на «Евровидении-2017» в Киеве от России. Однако украинские силовики запретили артистке въезжать на территориюнезалежной, объясняя санкцию поездкой россиянки в Крым. В этом году 28-летняя артистка все-таки представит Россию на «Евровидении-2018» в Португалии.

Евровидение-2018: Юлия Самойлова сделала пирсинг и записала песню "Я не сломаюсь".Обсуждаем главные утренние новости с Марией Бачениной и Михаилом Антоновым

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
В чем сила, сестра: У Самбурской - в характере, у Лолиты - в отсутствии комплексов, у Волчек - в служении театру
Быть успешной и независимой женщиной очень сложно. В Международный женский день «Комсомолка» вспомнила женщин сильных и знаменитых, с которых многим хотелось бы брать пример
Новости 24
В МИД РФ назвали «цирковым шоу» выступление Мэй по делу Скрипаля
Небензя: Дамаск имеет полное право проводить антитеррористические операции
В Шереметьево создадут семь теплых курилок
«Нафтогаз» рассчитывает взыскать с России $8 млрд за утраченные в Крыму активы
Постпред США при ООН пригрозила ударом по сирийским войскам в Восточной Гуте
СБУ вызвала Савченко для дачи показаний по делу Рубана
Могерини заявила, что ЕС не признает выборы президента России в Крыму
Могерини: Власти ЕС готовы к трехсторонним переговорам по спору между «Нафтогазом» и «Газпромом»
Смерть Олега Табакова: футбольный клуб «Спартак» выразил соболезнования
Порошенко пообещал «до копейки» взыскать с «Газпрома» присужденное Стокгольмским арбитражом
Более 4 млн человек изъявили желание голосовать не по месту регистрации
Российские телеканалы изменили программу после смерти Табакова
Стало известно место прощания с Олегом Табаковым
В России более семи тысяч долгожителей
СМИ: Олега Табакова могут похоронить на Новодевичьем кладбище Москвы
Путин рассказал, какое мороженое самое вкусное в России
Путин: в ближайшие годы Россия станет одним из лидеров глобального агропромышленного рынка
Полиция проверяет здание британского парламента из-за подозрительного вещества
Сотрудники СБУ нагрянули с обысками к журналистам
Немецкие консерваторы и социал-демократы подписали соглашение о коалиции
Макрон отметил сложность решения сирийского вопроса без России
Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Олега Табакова
Порошенко пообещал ответить санкциями на выборы президента РФ в Крыму
Путин посоветовал британцам разобраться с делом Скрипаля перед обсуждением с РФ
Театр имени Чехова отменил все спектакли из-за смерти Табакова
ЦБ установил официальный курс доллара и евро на 13 марта
За 2017 год Сбербанк выдал ипотечных кредитов на рекордные 1,1 трлн руб
Ученые заявили, что потепление грозит эпидемией сибирской язвы