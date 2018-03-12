2018-03-12T19:19:55+03:00
Политика

Путин получит на несколько миллионов голосов больше, чем на выборах в 2012 году

Грудинин обгонит Жириновского, а Собчак достанется четвертое место
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
Поделиться:
Комментарии: comments19
Всего за действующего президента могут отдать свои голоса 48-50 миллионов россиянВсего за действующего президента могут отдать свои голоса 48-50 миллионов россиянФото: REUTERS
Изменить размер текста:

На выборах-2018 электорат Владимира Путина увеличится на несколько миллионов человек по сравнению с президентскими выборами 2012 года. Всего за действующего президента могут отдать свои голоса 48-50 миллионов россиян (на выборах-2012 за Путина проголосовали 45 миллионов россиян). Такие прогнозы представили в понедельник на круглом столе Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) «Выборы 2018».

По мнению политологов, кандидат от КПРФ Павел Грудинин обгонит лидера ЛДПР Владимира Жириновского, в то же время, полученный Грудининым на выборах результат продемонстрирует безоговорочное лидерство в партии Геннадия Зюганова. На выборах главы государства в 2012 году Зюганов набрал порядка

17 процентов голосов. Для Грудинина, по данным соцопросов, такой результат не достижим. По последним данным ВЦИОМ, Грудинин не сможет получить больше 10-14 процентов голосов.

- Для Грудинина это означает, что он спокойно возвращается к своему девелоперскому бизнесу с небольшим приусадебным хозяйством в виде совхоза имени Ленина. Его большой ошибкой был отказ от участия в дебатах. На последней неделе наращивать уровень поддержки можно лишь, наращивая уровень известности, - считает глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

- Жириновский сможет повторить успех 2012 года и выполнить программу минимум, - считает член совета директоров Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов.

Четвертое место на выборах, по мнению политологов, достанется Ксении Собчак.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Елена КРИВЯКИНА

 
Читайте также
Как тамбовские «волки» ветерана Госдумы «подставили»
Во вторник глава Центризбиркома Элла Памфилова в непривычно жесткой для себя манере отреагировала на ролик, снятый в Тамбове, где в кадр попала депутат Государственной Думы семи созывов, глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева
Новости 24
В аэропорту Катманду назвали причину крушения пассажирского самолета
Госдеп США не верит, что блокировка «Северного потока – 2» изменит политику России
Белый дом: Отравление Скрипаля в Великобритании — это беспредел
Генпрокуратура Украины приостановила расследование дела против Саакашвили
Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Олега Табакова
Россия, Турция и Иран проведут трехсторонний саммит в Стамбуле 4 апреля
В американском Остине прогремел второй за сутки взрыв
Минобороны: Ил-76 ВКС РФ не нарушал воздушное пространство Эстонии
«Союзмультфильм»: Все новые серии мультфильма «Простоквашино» будут посвящены Табакову
В МИД РФ назвали «цирковым шоу» выступление Мэй по делу Скрипаля
Небензя: Дамаск имеет полное право проводить антитеррористические операции
В Шереметьево создадут семь теплых курилок
«Нафтогаз» рассчитывает взыскать с России $8 млрд за утраченные в Крыму активы
Постпред США при ООН пригрозила ударом по сирийским войскам в Восточной Гуте
СБУ вызвала Савченко для дачи показаний по делу Рубана
Могерини заявила, что ЕС не признает выборы президента России в Крыму
Могерини: Власти ЕС готовы к трехсторонним переговорам по спору между «Нафтогазом» и «Газпромом»