Юрий Лоза - «Комсомолке»: «Дошло до того, что без ружья на улицу не выйти - собаки загрызут»

СЕГОДНЯ 18:03 2018-03-12T19:07:39+03:00

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Ночью 12 марта исполнитель собственных песен и блогер Юрий Лоза написал на своей страничке в «Фейсбуке» печальный пост о том, что возлюбленного его племянницы загрызли собаки. Тот шел вечером по поселку Курсаково Истринского района и нарвался на дикую свору бездомных псов. Животные кинулись на 18-летнего парня и кусали его до тех пор, пока тот не истек кровью. Удивительно, но в тот же вечер от их клыков пострадала также 26-летняя женщина. Ей повезло больше. На ее звонкий неистовый крик выбежал местный житель и начал разгонять животных (сначала шваброй, а после того, как та сломалась, лопатой). Женщина успела получить несколько серьезных укусов, однако осталась жива. Парня спасти не удалось.

По одной из версий, 19-летний Олег Шушунов погиб, защищая женщину. Так, например, считают в администрации городского округа Истра. В Следственном комитете говорят, что смерть парня никак не связана со вторым эпизодом. Просто все произошло на одной улице и в разное время (с разницей в несколько часов).

Семья Олега Шушунова переехала в Подмосковье из УзбекистанаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Уголовное дело возбудили по статье «халатность, повлекшая смерть человека», - рассказали "КП" в областном управлении СК РФ. - Опросили пострадавшую девушку и несколько местных жителей. Все говорят, что в поселке знали о стае агрессивных собак и обходили их стороной.

По мнению адвоката Владимира Постанюка, отвечать за действия беспризорных псин будут органы местного самоуправления (кстати, в администрации городского округа Истра «Комсомолке» сообщили, что в этом году жалоб на бездомных собак не было).

- Семья Олега Шушунова переехала в Подмосковье из Узбекистана, - рассказал «КП» Юрий Лоза. - Он и моя племянница уже давно бы расписались, да у него не получалось быстро оформить документы. Процедура по переезду соотечественников из республик постсоветсткого пространства не самая простая (а семья Шушуновых русская). Так получилось, что племянница забеременела. Но мы за эту пару нисколько не волновались, потому что все у них было хорошо. Штампа в паспорте не было только потому, что Олег не закончил с оформлением бумаг. До родов племяннице остался всего один месяц. И тут вчера звонит и рассказывает: Олега собаки загрызли... Насмерть! У меня первая мысль, что это какой-то бред. Ну не может такого быть. Оказалось, правда.

По мнению певца, ситуацию с бездомными животными нужно в корне менять. И не только в Подмосковье, но и во всей стране. На западе практически все псы находятся под присмотром человека и выполняют какую-то функцию. Одни охраняют, другие служат в полиции, третьи живут в домашних условиях.

Животные кинулись на 18-летнего парня и кусали его до тех пор, пока тот не истек кровьюФото: Facebook

- А у нас полно собак, которые сбились в стаи и сами себе предоставлены, - говорит Юрий Лоза. - У них просыпаются инстинкты. И псы превращаются в волков. Попробуй выйди на улицу в каком-нибудь подмосковном поселке вечером без ружья! Это же опасно. Я уже не говорю о всяких перелесках, когда человеку в позднее время нужно дойти от станции до дома. Мы говорим о том, что у нас цивилизованная страна и при этом сообщаем, что у нас недалеко от Москвы (на престижном направлении, между прочим) собаки загрызли человека.

По словам музыканта, его племянницу сейчас достают журналисты из разных изданий, продюсеры зовут на съемки телевизионных передач, но 19-летняя девушка не может никого видеть. Да и всего месяц остался до родов.

- Наша задача сейчас оградить ее от лишнего внимания, - добавил певец. - Каждый ее стресс отразится на ребенке.

В пресс -службе администрации городского округа Истра «КП» сообщили, что несколько собак из той самой стаи удалось поймать. Их поместили в специальный приют. И в ближайшее время псов стерилизуют и чипируют.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Иван Малышев, ветеринарный врач клиники «Привет» (город Волоколамск):

- По хорошему, решать проблему с бездомными собаками нужно комплексно. И, самое главное, развивать инфраструктуру собачьих приютов. Они должны быть не только частными, но и государственными. Ну и, как в советское время, должен быть отстрел. Сколько бы зоозащитники не говорили о том, что это не гуманно. А то, что они убивают людей, разве гуманно? Я думаю, люди сами виноваты в сложившейся ситуации, потому что чуть что, сразу встают на защиту бедных собачек. А как властям поступать, если они не справляются с численностью беспризорных псов в черте города. Значит, нужно прибегать к радикальным методам.

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В городском округе Истра случилось ЧП: стая бездомных собак лишила жизни 18-летнего парня и изувечила 26-летнюю женщину. Все произошло в поселке Курсаково в ночь на воскресенье. Олег Шушунов шел по улице к своему другу, у которого планировал переночевать. И нарвался на целую стая бездомных, агрессивно настроенных псов. Они бросались на парня, рвали одежду и нанесли несколько десятков глубоких укусов. В результате Олег скончался от потери крови. (подробности)