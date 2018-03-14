2018-03-12T22:52:53+03:00
Здоровье

Сколько ждать бесплатных обследований и приема у разных врачей в 2018 году

Правительство обновило сроки оказания медпомощи, эти семь важных цифр стоит знать каждому [как добиться соблюдения правил на практике, опрос "КП"]
Анна ДОБРЮХА
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Не стоит доверять отговоркам, что у поликлиник и больниц не хватает ресурсов и они просто физически не могут соблюдать такие сроки. Для пациентов-платников места, как правило, почему-то находятся всегдаНе стоит доверять отговоркам, что у поликлиник и больниц не хватает ресурсов и они просто физически не могут соблюдать такие сроки. Для пациентов-платников места, как правило, почему-то находятся всегдаФото: Алексей БУЛАТОВ
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На этой неделе, 15 марта, отмечается Всемирный день прав потребителей. Одно из самых важных для нас — право на качественную медпомощь по полису ОМС, то есть бесплатно. При этом желательно попасть к врачу, на обследование или операцию, будучи еще живым и не растеряв остатки здоровья. Чтобы пациенты месяцами не маялись в очередях, а регистратуры не пытались массово перенаправить поток омскников в окошко платных медуслуг, правительство ежегодно утверждает сроки ожидания разных видов медпомощи.

- В этом году впервые отдельной строкой выделили онкобольных: им должны начать оказывать специализированную медпомощь (это может быть курс химиотерапии, лучевой терапии, операция) на позднее, чем через 14 календарных дней с момента установления диагноза, - подчеркивает председатель Национального агентства по безопасности пациентов и независимой медицинской экспертизе, доктор медицинских наук, эксперт Всероссийского союза страховщиков Алексей Старченко. - Причем, если у человека есть видимые признаки опухоли или другие весомые основания подозревать рак — например, уплотнения в груди у женщин, непроходящий кашель с кровью, изменение цвета и формы родинок, то можно и нужно сразу идти в онкодиспансер. В таких случаях, когда промедление смерти подобно, законодательство сегодня позволяет обойтись без предварительного посещения терапевта и попасть к онкологу самотеком. Если же пациент просто переживает и беспокоится, нет ли онкодиагноза, нужно сначала побывать у терапевта и получить направление к онкодиспансер.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Реально ли добиться соблюдения этих правил на практике?

- Абсолютно реально! - обнадеживает юрист Алексей Старченко. - За нарушение этих сроков поликлиники и больницы штрафуют. Поэтому, как только вас обрадуют, что записывают на прием к эндокринологу через 3 месяца (по правилам — не больше 14 дней, см. ниже. - Ред.), сразу же звоните в страховую медицинскую компанию, выдавшую вам полис ОМС. Именно медстраховщики сегодня активно занимаются защитой прав пациентов (бесплатно!) и в том числе вправе штрафовать клиники.

Второй вариант — когда пациенту сразу подсовывают договор о платных медуслугах и предлагают тот же прием у врача или МРТ хоть завтра. В договоре всегда есть строка, что вы предупреждены о возможности получения данного вида медпомощи по полису ОМС, но добровольно соглашаетесь на платный вариант. «Обязательно потребуйте указать первоначально названную вам дату бесплатного оказания медуслуги — чтобы было очевидно, что по ОМС вы попали бы к нужному врачу не раньше чем через 3 месяца», - советует эксперт. Тогда будет очевидно, что платную медуслугу вам навязали, а это весомое основание требовать возврата денег. Если регистратура отказывается честно ставить даты — сразу же звоним медстраховщику.

Кстати, не стоит доверять отговоркам, что у поликлиник и больниц не хватает ресурсов и они просто физически не могут соблюдать такие сроки. Для пациентов-платников места, как правило, почему-то находятся всегда. А если вы привлечете своего страховщика, то это место по праву достанется вам — бесплатно по полису ОМС.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Сколько можно ждать*

1. Прием у врача-терапевта, педиатра - не позднее 24 часов с момента обращения пациента.

2. Прием у врача-специалиста (эндокринолога, кардиолога, гинеколога, уролога и др.) — не позднее 14 календарных дней.

3. Плановая госпитализация в больницу - не позднее 30 календарных дней после выдачи направления врачом.

4. Специализированная медпомощь для онкобольных — не позднее 14 дней с момента постановки диагноза.

5. Инструментальные и лабораторные исследования (УЗИ, рентген, гастроскопия, маммография, анализы крови и др.) - не позднее 14 календарных дней после дня назначения таких обследований врачом.

6. КТ (компьютерная томография), МРТ (магнитно-резонансная томография), ангиография (исследование сосудов) - не позднее 30 календарных дней со дня выдачи направления.

7. Неотложная помощь (когда не требуется экстренная скорая помощь, но нужен врач на дом) - не позднее 2 часов после обращения пациента.

! Скорая по общему правилу должна приезжать в течение 20 минут, но в отдельных регионах это время может быть изменено с учетом географических особенностей, транспортной доступности и плотности населения.

* Сроки утверждены Постановлением правительства РФ от 8.12.2017 № 1492.

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