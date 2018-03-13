Отряд «Центроспас»: 50 тысяч спасенных жизней по всему миру

СЕГОДНЯ 01:00 2018-03-12T23:03:17+03:00

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Когда в марте 1992 года в системе МЧС появился аэромобильный спасательный отряд, он стал первым в истории России подразделением по-настоящему «универсальных солдат». И дело не только в собственном авиапарке, благодаря которому спасатели в считанные минуты могут добраться до зоны бедствия. Эти люди - профессионалы сразу в нескольких специальностях: одновременны инженеры, связисты, медики, водолазы, альпинисты, кинологи... И они круглосуточно на посту, готовы вылететь в любую точку земного шара. Только за прошлый год благодаря специалистам «Центроспаса» в живых остались свыше полутора тысяч человек. А в целом, за 26 лет, эта цифра составляет более 50 тысяч.

"Центроспас" готов выехать на природные и техногенные катастрофы любого масштаба. Фото: МЧС России.

Иностранцам есть, чему поучиться

Сложно поверить, но в момент создания аэромобильного отряда главным оборудованием для спасательных работ были лом, кувалда и лопата. Однако, благодаря высокой технической квалификации сотрудников инженерной службы были налажены связи с конструкторами и производителями. В результате всего через 5-7 лет в России появилось оборудование, способное конкурировать с лучшими зарубежными образцами.

Сегодня «Центроспас» - мобильный, высокоэффективный, передовой отряд, оснащенный самой современной техникой. При этом даже на мировой арене таких подразделений по пальцам пересчитать. В 2016 году "Центроспас" в очередной раз подтвердил звание поисково-спасательного отряда «тяжелого» класса по системе международных стандартов ИНСАРАГ. Во всем мире таких отрядов не более двух десятков. Поэтому на базе «Центроспаса» проходят обучение и подготовку по мировым стандартам молодые специалисты, в том числе повышают класс иностранцы.

Отряд ликвидирует последствия масштабного ДТП. Фото: Максим Рыбин.

К слову, именно сотрудники нашего аэромобильного отряда впервые в мировой практике отработали технологию «Глобальный радиус» - загрузку вертолетов Бо-105 и Бк-117 в транспортный самолет Ил-76 и доставку их к месту происшествия. На подготовку вертолета после выгрузки требуется всего 15 минут. Это не раз подтвердилось на практике, когда авиация МЧС России принимала участие в ликвидации последствий землетрясения на Сахалине, обрушений жилых домов в городах Светогорск и Каспийск, наводнений в Якутии, авиакатастрофе во Вьетнаме и многих других чрезвычайных ситуациях.

«Глобальный радиус» находится в трехчасовой готовности к вылету. Оперативность его применения подразумевает упрощенные процедуры выдачи разрешений на пролет воздушного пространства и визовый режим посещения страны, где произошло катастрофическое бедствие. По запросу ООН МЧС России может развернуть данную технологию в зонах катастрофических бедствий.

Учения "Центроспаса" в городе Нагинск.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще одна гордость «Центроспаса» - аэромобильный госпиталь, аналогов которому в мире не существует. В 2016 году он вошел в тройку глобального реестра чрезвычайных медицинских бригад, созданного Всемирной организацией здравоохранения. Поэтому спасатели отряда могут оказывать квалифицированную медицинскую помощь в зоне бедствий и катастроф в любой точке мира. В декабре 2016 года аэромобильный госпиталь с врачами отряда «Центроспас» работал в Сирии. Российские специалисты оказали высокотехнологичную медицинскую помощь 1500 жителям, пострадавшим от обстрелов боевиков. Что немаловажно - по завершении гуманитарной операции МЧС России передало аэромобильный госпиталь в дар сирийским врачам.

Вырос в 10 раз

Первоначально в «Центроспасе» было всего около 60 человек, сегодня — 600. Это специалисты высокого уровня, среди которых 30 спасателей международного класса, 19 заслуженных спасателей РФ. В состав современного отряда входят множество служб: дежурные поисково-спасательные подразделения (ПСП), готовность которых к выезду — всего от 1 минуты, ПСП технической разведки, горное, химическое, водолазное...

Сотрудники отряда ликвидируют последствия наводнения в Тюменской области.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За 26-летнюю историю существования специалисты «Центроспаса» ликвидировали последствия более 600 крупнейших международных, федеральных и региональных чрезвычайных ситуаций: землетрясений в Нефтегорске, Турции, Шри-Ланке, Китае, на Гаити и в Японии. Они работали на обрушении крыш «Трансвааль-парка» и Басманного рынка в Москве, аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, участвовали в спасательной операции в Беслане. Еще одна уникальная операция – демонтаж подвесной аварийной воздушно-канатной дороги через реку Днестр в Молдавии, где работы проводились на высоте 18–25 метров над рекой и над жилыми домами.

В каждой ЧС сотрудники «Центроспаса» полностью автономны и обеспечены всем необходимым на срок до двух недель.

Операция "Центроспаса" - взрыв подвесного моста в Молдавии. Фото: МЧС России.

КСТАТИ

Техника на вооружении «Центроспаса»

- Аэромобильный госпиталь на 52 койко-места, способный принять 100—120 человек в сутки

- специальный вездеходный автотранспорт

- катера на воздушной подушке

- надувные плоты и лодки

- парашютно-десантные системы;

- изолирующие скафандры и дыхательные аппараты для работы в газовых средах и под водой и другое.