Как спать, чтобы хорошо учиться

СЕГОДНЯ 01:00 2018-03-12T23:26:44+03:00

Приходите на форум и убедитесь, что на лекциях можно не только спать, но и узнать массу всего интересного о самом сне Фото: Анастасия Осипова

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Можно ли на самом деле учиться во время сна? Этот секрет обещает раскрыть студентам один из ведущих российских сомнологов, руководитель Центра медицины сна МГУ, эксперт Европейского общества исследователей сна, кандидат медицинских наук Александр Калинкин. А еще эксперт расскажет о том, можно ли спать меньше, успевать больше, и как именно сон влияет на обучение.

- Мы организуем для молодежи форум «Сон студента» и приглашаем на него в первую очередь студентов высших учебных заведений, - рассказал «КП» Александр Леонидович. Форум пройдет в этот четверг, 15 марта, в Медицинском научно-образовательном центре МГУ им. М.В.Ломоносова. Адрес: Ломоносовский проспект, 27/10 (учебный корпус); начало в 16.00. Желающим нужно зарегистрироваться на официальном сайте форума «Сон — 2018» www.sleepforum.ru

Также на форуме для студентов выступит главный научный сотрудник лаборатории передачи информации в сенсорных системах Института проблем передачи информации РАН, доктор биологических наук Иван Пигарев. Иван Николаевич известен своими уникальными исследованиями, которые открывают завесу тайны: как и чем занимается наш мозг во время сна.

О работе «биологических часов» организма, молекулярно-генетических механизмах и эволюции сна участникам форума расскажет главный научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова РАН, доктор биологических наук Владимир Ковальзон.

Приходите на форум и убедитесь, что на лекциях можно не только спать, но и узнать массу всего интересного о самом сне, улыбаются эксперты.