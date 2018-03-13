2018-03-13T00:41:03+03:00
Дом. Семья

Венецианский купец: кавер-версия

Автор этой книги - британский писатель и журналист Говард Джейкобсон
Олег ЖДАНОВradiokp@radio_kp
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У нас есть целых три причины прочесть эту книгуУ нас есть целых три причины прочесть эту книгу
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Литература человеческой цивилизации нащупала не так много тем, зато сколько версий и форм. Когда-то Шекспир дал новую жизнь сюжетам позднего Возрождения, а сегодня именитые литераторы создают свои версии его книг.

«Меня зовут Шейлок»

«Эксмо», 2017

Сразу для любителей ориентироваться исключительно на литературные премии: автор этой книги - британский писатель и журналист Говард Джейкобсон, получил премию Букеровскую премию в 2010 году за роман «Вопрос Финклера», который стал первым юмористическим романом в череде призеров этой премии за сорок два года ее существования. Таким образом, у нас есть уже три причины прочесть эту книгу: автор-лауреат, исходник – принадлежит Шекспиру и третье: перед нами новая форма известного сюжета, а это похоже на либретто в руках.

Сама идея проблемы расплаты по кредитам и векселям, а также полномочий коллекторских служб с конца XVI века стала еще более актуальной, а значит сюжет пьесы Шекспира будет понятен представителям разных социальных слоев. По мнению некоторых экспертов, в современном кино наиболее популярным является жанр драмеди: то есть драма с элементами комедии. Шекспир назвал своё произведение комедией, но речь в ней идет о вырезании из живого человека в случае неуплаты долга 450 граммов мяса, а это уже не повод для смеха.

Перед нами новая форма известного сюжета

Перед нами новая форма известного сюжета

Итак, кладбище на севере Англии, на могилу своей матери приходит состоятельный торговец картинами, меценат и филантроп, чтобы навестить ее могильный памятник. Им и показной скорбью он может гордиться. Хорошенькое начало, неправда ли? Но финальная фраза книги-кавера на шекспировского «Венецианского купца» звучит как открытый финал к серии триллеров: «Он почти не сомневался, какая мысль сейчас у нее на уме: «Я отомщу всей вашей шайке». У Шекспира образы возвышенно-ироничны, у Джейкобсона пастозные, точные и ироничные. Однако талант, аллюзии у другим великим текстам литературы и сарказм особого свойства делает из обоих авторов вновь обретенных «постмодернистов», а из читателя гурмана, несмотря на почти пятьсот лет известный сюжет. У знатоков пьес Шекспира может возникнуть ощущение книги в жанре белингва. Только это не оригинал и перевод на язык другой нации, а это перевод на язык терминов аксиологии другой нации и на язык неоднократно обновленной литературной традиции. Удовольствие – гарантировано, но старайтесь не брать кредитов и не просить в долг.

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