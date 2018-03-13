Венецианский купец: кавер-версия

СЕГОДНЯ 00:37 2018-03-13T00:41:03+03:00

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Литература человеческой цивилизации нащупала не так много тем, зато сколько версий и форм. Когда-то Шекспир дал новую жизнь сюжетам позднего Возрождения, а сегодня именитые литераторы создают свои версии его книг.

«Меня зовут Шейлок»

«Эксмо», 2017

Сразу для любителей ориентироваться исключительно на литературные премии: автор этой книги - британский писатель и журналист Говард Джейкобсон, получил премию Букеровскую премию в 2010 году за роман «Вопрос Финклера», который стал первым юмористическим романом в череде призеров этой премии за сорок два года ее существования. Таким образом, у нас есть уже три причины прочесть эту книгу: автор-лауреат, исходник – принадлежит Шекспиру и третье: перед нами новая форма известного сюжета, а это похоже на либретто в руках.

Сама идея проблемы расплаты по кредитам и векселям, а также полномочий коллекторских служб с конца XVI века стала еще более актуальной, а значит сюжет пьесы Шекспира будет понятен представителям разных социальных слоев. По мнению некоторых экспертов, в современном кино наиболее популярным является жанр драмеди: то есть драма с элементами комедии. Шекспир назвал своё произведение комедией, но речь в ней идет о вырезании из живого человека в случае неуплаты долга 450 граммов мяса, а это уже не повод для смеха.

Перед нами новая форма известного сюжета

Итак, кладбище на севере Англии, на могилу своей матери приходит состоятельный торговец картинами, меценат и филантроп, чтобы навестить ее могильный памятник. Им и показной скорбью он может гордиться. Хорошенькое начало, неправда ли? Но финальная фраза книги-кавера на шекспировского «Венецианского купца» звучит как открытый финал к серии триллеров: «Он почти не сомневался, какая мысль сейчас у нее на уме: «Я отомщу всей вашей шайке». У Шекспира образы возвышенно-ироничны, у Джейкобсона пастозные, точные и ироничные. Однако талант, аллюзии у другим великим текстам литературы и сарказм особого свойства делает из обоих авторов вновь обретенных «постмодернистов», а из читателя гурмана, несмотря на почти пятьсот лет известный сюжет. У знатоков пьес Шекспира может возникнуть ощущение книги в жанре белингва. Только это не оригинал и перевод на язык другой нации, а это перевод на язык терминов аксиологии другой нации и на язык неоднократно обновленной литературной традиции. Удовольствие – гарантировано, но старайтесь не брать кредитов и не просить в долг.